BinaryX BNX può raggiungere di nuovo $100?

BinaryX ha completato una suddivisione dei token 1:100 del suo token BNX nativo per aumentare la sua offerta totale. A seguito della scissione, l’offerta massima di BNX è aumentata da 21 milioni a 2,1 miliardi, con un’offerta circolante di 2,8 milioni di BNX. Queste previsioni riguardano il nuovo token BinaryX

BinaryX Prezzo Previsione: BinaryX è un buon investimento?

BinaryX è una piattaforma per lo sviluppo di GameFi, simile a Cyberdragon, che è un gioco play-to-earn alimentato da Binance Smart Chain. Con l’obiettivo di creare comunità per i giocatori, BinaryX mira a incorporare una varietà di parti interessate, come giocatori, sviluppatori, modellatori 3D, artisti, sviluppatori a contratto competenti e motori di gioco. Tutte le prossime iniziative di metaverse saranno basate su questa tecnologia.

Esistono diversi casi d’uso possibili, tra cui:

I giocatori possono incontrarsi e discutere nuovi concetti di gioco.

I creatori di giochi possono avviare nuove iniziative, ad esempio attraverso IGO.

La comunicazione in tempo reale tra la comunità e gli sviluppatori favorirà il coinvolgimento della comunità.

In che modo BinaryX è diverso dagli altri?

Con più criptovalute create ogni giorno e un certo numero di piattaforme blockchain che vengono alla luce, ogni piattaforma sta lavorando per concentrarsi su una caratteristica per differenziarla dalle altre.

BinaryX si è posizionato come blockchain per lo sviluppo di GameFi. La piattaforma è unica in quanto tenta di attirare più giocatori offrendo un gioco con barriere all’ingresso minime, terminologia di base e molte situazioni di gioco che consentono ai suoi partecipanti di acquisire proprietà. Il sistema BinaryX ha prodotto diversi miglioramenti nella risoluzione dei problemi, anche nel settore GameFi, che si concentra sul gioco. I giocatori possono acquisire gettoni partecipando al gioco e, se riescono ad abbattere il boss del gioco, riceveranno una ricompensa significativa.

Oltre a questo, BinaryX è stato sviluppato da professionisti con una vasta esperienza. Sebbene i creatori di BinaryX rimangano anonimi, è stato riferito che hanno esperienza nella gestione di derivati per un valore di $ 100 milioni nel loro portafoglio.

Chi sono i concorrenti di BinaryX?

Gli utenti di BinaryX possono usufruire di una funzione molto speciale. Grazie alla sua distintività, BinaryX attualmente non ha rivali diretti nel suo settore, che è incentrato principalmente sullo sviluppo della comunità nel settore della creazione di giochi.

Tuttavia, alcuni sviluppi sono in corso per competere con BinaryX nel suo campo. Alcuni di questi sviluppi sono:

My DeFi Pet: un gioco di animali domestici virtuale chiamato My DeFi Pet mescola DeFi, oggetti da collezione e la tua personalità. My DeFi Pet viene eseguito su una rete supportata che utilizza KardiaChain e Binance Smart Chain.

BinaryX ha un token di governance chiamato BNX. La governance dei token si basa sul voto della comunità e i pagamenti degli eventi sono determinati da una quantità significativa di token BNX che i giocatori spendono per il gioco, che vengono poi distribuiti a tutti i giocatori.

Nel complesso, BinaryX sembra essere un buon caso per gli investimenti.

BNX Prezzo Prediction: BNX può raggiungere di nuovo $ 100?

Binaryx ha recentemente diviso le sue monete in un rapporto di 1 è 100.

Per raggiungere di nuovo $ 100, Binaryx dovrà aumentare di 65 volte. A $ 100 la capitalizzazione di mercato di BNX sarebbe di $ 29 miliardi. Se BNX dovesse aumentare al tasso del 25% ogni anno, ci vorrebbero 19 anni per raggiungere $ 100.

Guardando i dati di cui sopra, è possibile che BinaryX raggiunga $ 100 solo se il 50-75% dei token viene bruciato. Anche se BNX dovesse funzionare bene, senza Burn, è improbabile che raggiunga $ 100.

BinaryX Prezzo Previsione 2023-30 (Aggregato)

La previsione BinaryX Prezzo 2023 è US$ 2,88

La previsione BinaryX Prezzo 2025 è US$ 5,32

BinaryX Prezzo Previsione 2030 è US$ 24,5

Le previsioni a lungo termine tendono ad essere inaffidabili, si prega di usarle con cautela