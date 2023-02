Previsione Alethea Crypto 2023-2030

Alethea AI è un protocollo decentralizzato per la creazione di NFT interattivi e intelligenti (iNFT) che permetteranno a chiunque di creare, allenare e guadagnare dai propri NFT Alethea Metaverse chiamato Arca di Noè. Il metaverso di Alethea consentirà agli iNFT creati in modo indipendente di interagire tra loro.

Esempio: un trasformatore generativo di alta qualità pre-addestrato per i personaggi.

Il token ALI può essere utilizzato per incentivi, premi e governance nel protocollo iNFT. Ecco i casi d’uso

ALI Token è il token di utilità ERC-20 nativo del protocollo iNFT e delle applicazioni decentralizzate costruite su di esso

Consente la creazione di iNFT richiedendo che una quantità minima di token ALI sia bloccata all’interno del protocollo iNFT

Consente l’aggiornamento del livello di intelligenza di un iNFT richiedendo il blocco di più token ALI

Facilita la governance dell’ecosistema iNFT attraverso il controllo decentralizzato da parte dei suoi partecipanti

Consente la collaborazione tra iNFT, consentendo loro di collaborare e offrire servizi AI combinati

Utilizza meccanismi di hacking della crescita e altre innovazioni basate su token per incentivare azioni a beneficio della sua crescita ed evoluzione

L’Arca di Noè avrà un modello di ricompense “Train-to-Earn” in cui i proprietari di iNFT possono addestrare i loro iNFT e aumentare le loro possibilità di guadagnare ricompense ALI Token.

Nel complesso, ALI sembra essere un caso di investimento di media qualità.

Alethea AI Crypto Price Prediction 2023: Analisi tecnica

ALI Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

La previsione di prezzo di Alethea Artificial Liquid Intelligence 2023 è $ 0,0821

Alethea Artificial Liquid Intelligence Price Prediction 2025 è $0.122

Alethea Artificial Liquid Intelligence Price Prediction 2030 è $0.302

Partnership Alethea

Althea Network è finanziato dai partner di Alliance, Binance, MCC, Polygon, Crypto.com, Multicoin Capital, Bitkraft e Griffin Gaming.

Casi d’uso di Alethea

Di seguito sono riportati i principali casi d’uso dei token ALI:

I possessori di token Alethea consentono la creazione di iNFT all’interno della piattaforma.

I titolari di token ALI possono partecipare alla governance dell’ecosistema iNFT.

Gli utenti possono puntare i loro token ALI e richiedere i loro premi in cambio.

Utilizzando i token ALI, gli utenti possono aggiornare i livelli di intelligenza di iNFT.

Gli utenti possono collaborare tra iNFT con l’uso di token ALI.

I token ALI vengono utilizzati per incentivare le innovazioni a beneficio della crescita della piattaforma.

Informazioni su Alethea AI Protocol

Alethea AI è lo studio di ricerca e sviluppo che combina l’IA generativa con la tecnologia Blockchain. Mira a consentire la proprietà decentralizzata dell’IA con l’uso della tecnologia blockchain.

ALI (Artificial Liquid Intelligence) è l’utility token della piattaforma che regola, premia e incentiva i partecipanti sulla piattaforma.

Inoltre, esiste un’entità decentralizzata (chiamata AI Protocol Institute) per governare il protocollo AI per garantire un uso equo e imparziale. Inoltre, gli utenti possono creare una dApp utilizzando un iNFT (NFT intelligente) sulla rete Alethea.

Dove acquistare ALI Coin?

Come la maggior parte degli Altcoin, il token ALI ha passaggi simili per l’acquisto. Ecco i passaggi per “Come acquistare Alethea AI Token”:

Trovare uno scambio crittografico con monete Alethea AI Token elencate Creare un account con Exchange Verifica la tua identità Finanzia il portafoglio Effettua l’acquisto

Ci sono alcune piattaforme in cui è possibile acquistare token AI Alethea. Alcuni famosi scambi che offrono Alethea AI Token sono Binance, Crypto.com