Smooth Love Potion (SLP) raggiungerà $ 1?

Smooth Love Potion (SLP) è un token ERC-20 utilizzato nell’universo di gioco di Axie Infinity. I gettoni Smooth Love Potion si ottengono giocando ai giochi Axie Infinity poiché il progetto è stato fondato da Trung Nguyen, che ha lasciato il suo ruolo di sviluppatore di software negli Stati Uniti per concentrarsi sul progetto. Uno dei fatti interessanti sul token SLP è che il token Smooth Love viene bruciato ogni volta che vengono allevati nuovi Axies.

SLP funge da valuta di gioco nativa per i giochi Axie Infinity. I giochi e i giochi Play-to-earn rimarranno popolari nei prossimi 10 anni. Alcune stime suggeriscono che Play to Earn potrebbe crescere di 20 volte nei prossimi 3 anni. Ecco cosa abbiamo imparato sul gioco Play to Earn

Gioca per guadagnare I giochi tendono a fare bene quando le ricompense sono alte. Questo può sembrare ovvio, ma ricorda che sono migliaia di giochi in cui non c’è nulla da guadagnare e tuttavia ha le persone agganciate. Quasi tutti i giochi Play to earn hanno faticato una volta che il potenziale di guadagno è diminuito. Ciò implica che i giochi mancano di forza in termini di qualità e dipendono fortemente dai pagamenti. Tuttavia, il valore del pagamento (in dollari) dipende dal rendimento del token di gioco sullo scambio di criptovaluta. Il valore di guadagno (in dollari) diminuisce se la criptovaluta sottoperforma sul mercato I prezzi delle criptovalute a loro volta sono influenzati da numerosi motivi, tra cui fattori macro e di settore In altre parole, gli attuali modelli play-to-earn non saranno praticabili a meno che non siano divertenti indipendentemente dalla ricompensa o la ricompensa sia sostanzialmente superiore al tempo trascorso (Esempio: Gioco d’azzardo)

Previsione prezzo moneta SLP: performance negli ultimi 6 mesi

Settembre 2022: -7,6%

Ottobre 2022: + 2,1%

+ Novembre 2022: -24,5%

Dicembre 2022: -20,6%

Gennaio 2023: +51,4%

Febbraio 2023: +0,3%

Dati dei giocatori di Axie Infinity Live (ultimi 30 giorni): c’è stato un aumento marginale del numero di giocatori sulla piattaforma Axie Infinity. Negli ultimi 30 giorni, la piattaforma ha visto 411.633 giocatori visitare la piattaforma.

Tuttavia, questo è ben al di sotto del numero di giocatori che hanno visitato la piattaforma prima di maggio 2022. Il numero massimo giornaliero di utenti sulla piattaforma Axie Infinity è stato di 2,7 milioni. Il 9 maggio 2022, il numero di utenti attivi è sceso sotto 1 milione per la prima volta nel 2022 e da allora è diminuito rapidamente.

Attualmente, il numero di utenti attivi al giorno sulla piattaforma Axie Infinity è leggermente superiore a 20.000.

Nel complesso, SLP e altri token Play-to-Earn dipendono fortemente dalla liquidità macroeconomica. L’unico modo in cui possono recuperare è attraverso una migliore qualità del gioco o un aumento significativo della ricompensa. Al momento, SLP non è un buon investimento.

Statistiche della collezione Axie Infinity NFT

Secondo i dati di DappRadar, le vendite NFT di Axie Infinity sono aumentate del 3,05% negli ultimi 30 giorni.

Considerando che, c’è un aumento del 36,81% delle vendite NFT negli ultimi 7 giorni.

Smooth Love Potion raggiungerà $ 1: Perché SLP potrebbe raggiungere $ 1?

Espansione del gioco blockchain: L’industria dei giochi blockchain si sta espandendo e SLP è destinata a svolgere un ruolo molto importante in esso. Axie Infinity è una delle criptovalute di gioco basate su blockchain più popolari. Smooth Love Potion (SLP) è la risorsa principale di gioco di Axie Infinity. Pertanto, con l’espansione dei giochi blockchian, Axie Infinity guadagnerà automaticamente e quindi contribuirà ad aumentare la domanda di token SLP.

Fornitura limitata: La fornitura limitata è uno dei vantaggi di SLP. Attualmente, l’offerta circolante di token SLP è 43.33B. Ora, una volta che le condizioni del mercato migliorano, ci sono maggiori possibilità di aumenti della domanda di SLP. Una volta che la domanda aumenta, le probabilità che l’offerta di SLP diminuisca sono molto alte. Con un’offerta limitata e una domanda in aumento, i prezzi SLP potrebbero iniziare a salire e potrebbero raggiungere $ 1 o superiore nel prossimo futuro.

Se guardiamo alle previsioni future sui prezzi di SLP, non ci sono quasi possibilità che SLP raggiunga $ 1 anche entro il 2030. Tuttavia, va ricordato che tutte queste previsioni sono previsioni aggregate da più piattaforme. Dipende dalle attuali condizioni di mercato. Con il miglioramento delle condizioni di mercato, migliorerà anche la previsione futura dei prezzi di SLP.

Tuttavia, sorge una domanda, Smooth Love Potion raggiungerà $ 1, se sì, allora quando e come Smooth Love Potion raggiungerà $ 1? Per verificare quando e come SLP raggiungerà $ 1, alcuni calcoli ne daranno un quadro chiaro.

In che modo Smooth Love Potion raggiungerà $ 1?

Se SLP guadagna il 20% all’anno, $ 1 in quanti anni? 31 Anni Se SLP guadagna il 30% all’anno, $ 1 in quanti anni? 22 Anni

Al prezzo attuale e alle condizioni di mercato, la prima durata temporale per SLP per raggiungere $ 1 è di 14 anni, a condizione che guadagni il 50% all’anno da oggi.

SLP raggiungerà $ 10?

SLP ha attualmente un prezzo di $ 0,0028, il che significa che deve crescere di circa 3.571,42 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 10.

Inoltre, il prezzo più alto di tutti i tempi di SLP è di $ 0,36 che ha raggiunto a maggio 2021. Si noti che la crittografia SLP è cresciuta di 27,69 volte in 5 mesi ($ 0,013 a gennaio 2021). Pertanto, è cresciuto di quasi 5,54 volte in un mese.

Quindi, per raggiungere $ 10, SLP ha bisogno di un minimo di 644 mesi (più di 53 anni) che non è pratico da aspettare.

inoltre, considerando gli attuali fattori macro e microeconomici, SLP può certamente superare quel valore anche nel tempo calcolato. Pertanto, non ci si può aspettare che SLP raggiunga un livello di prezzo di $ 10.

Statistiche di masterizzazione SLP

Previsione SLP Prezzo 2023, 2025 e 2030

Smooth Love Potion SLP Prezzo Previsione 2023 è $0.0300

Smooth Love Potion SLP Prezzo Previsione 2025 è $0.0119

Smooth Love Potion SLP Prezzo Previsione 2030 è $0.0543

Discussione su SLP Reddit

In una discussione più recente su Reddit, un utente ha postato che SLP è migliore di AXS in termini di investimento.

In questa discussione, un utente ha commentato che SLP è un bene altamente sottovalutato e può fare miracoli nella situazione di un’economia migliore. Ha inoltre aggiunto che una società di analisi ha anche segnalato un aumento dell’attività di volume in SLP.

Anche se il post non ha molto impegno a partire da ora, sembra che alcune delle persone abbiano grandi speranze per SLP.

Casi d’uso SLP

Di seguito sono riportati i casi d’uso principali dei token SLP: