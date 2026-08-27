Borse asiatiche tra cautela e ottimismo: il ruolo chiave di Nvidia e Fed

I mercati asiatici mostrano segnali contrastanti mentre gli investitori attendono i risultati di Nvidia e i dati sull'inflazione USA. Scopri come queste variabili stanno influenzando le decisioni di investimento.

I mercati finanziari asiatici stanno vivendo una fase di incertezza, con gli investitori che guardano con attenzione ai risultati trimestrali di Nvidia e ai dati sull’inflazione negli Stati Uniti. Questi due fattori stanno influenzando significativamente il sentiment degli operatori, in un contesto già caratterizzato da tensioni geopolitiche e movimenti valutari.

La Borsa di Tokyo ha aperto la seduta con un andamento altalenante, riflettendo la prudenza degli investitori. Il Nikkei ha registrato un calo iniziale dello 0,52%, per poi recuperare parzialmente. Questo movimento è stato influenzato dall’attesa per i risultati di Nvidia, un colosso dei semiconduttori che è diventato un indicatore chiave per il settore tecnologico e l’intelligenza artificiale.

L’impatto dei risultati di Nvidia sui mercati asiatici

Nvidia è considerata un benchmark per l’intero settore tecnologico, e i suoi risultati trimestrali sono attesi con grande interesse. Gli analisti prevedono ricavi per 92 miliardi di dollari, un dato che potrebbe confermare o smentire le aspettative di crescita alimentate dall’AI. Un risultato positivo potrebbe dare una spinta ai titoli tecnologici in Asia, mentre un deludente potrebbe aumentare l’avversione al rischio.

In Giappone, i titoli legati ai semiconduttori hanno mostrato un andamento contrastato. Kioxia ha perso lo 0,47%, mentre Largan Precision ha guadagnato il 2,14%. La Sony ha registrato movimenti minimi, mentre Tdk è scesa dello 0,5%. Questi movimenti riflettono l’incertezza degli investitori in attesa dei risultati di Nvidia.

L’inflazione USA e le sue ripercussioni in Asia

Un altro fattore cruciale per i mercati asiatici è l’inflazione negli Stati Uniti. Gli economisti si aspettano un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base entro la fine del 2026. I dati sull’indice Pce preferito dalla Federal Reserve saranno quindi osservati con grande attenzione. Un’inflazione più alta del previsto potrebbe portare a un aumento dei tassi, influenzando i flussi di capitale internazionali e l’andamento delle borse asiatiche.

Il presidente della Fed, Kevin Warsh interverrà a Jackson Hole per fornire indicazioni più chiare sulla politica monetaria. Gli investitori cercano segnali su come la banca centrale intende affrontare un’inflazione che continua a dimostrarsi ostinata. Un intervento più aggressivo potrebbe rafforzare il dollaro, influenzando negativamente le valute asiatiche.

La Cina e l’ottimismo sulla crescita

Mentre i mercati asiatici mostrano segnali di cautela, la Cina ostenta ottimismo sulla crescita economica. Nonostante un rallentamento marcato, le autorità cinesi hanno pubblicato una serie di commenti attraverso il People’s Daily il quotidiano ufficiale del Partito Comunista. Questi articoli, firmati con lo pseudonimo Zhong Caiwen sostengono la necessità di guardare oltre la volatilità economica di breve periodo.

Le autorità cinesi hanno annunciato che accelereranno la spesa pubblica e adegueranno la politica monetaria in modo tempestivo per sostenere l’economia nella seconda metà dell’anno. Inoltre, hanno promesso di portare avanti i grandi progetti previsti dal piano quinquennale fino al 2030, accelerando l’utilizzo del programma da 119 miliardi di dollari destinato a sostenere gli investimenti.

Questi messaggi arrivano in un momento di vulnerabilità economica per la Cina, che deve affrontare il rischio di protezionismo all’estero e la debolezza dei consumi interni aggravata dalla crisi immobiliare. Le autorità stanno studiando anche l’impatto di queste sfide sulla crescita economica.