Bitcoin e ETF: la strategia di UBS e Paul Tudor Jones nel 2026

UBS e Paul Tudor Jones stanno aumentando la loro esposizione a Bitcoin attraverso ETF regolamentati, mentre il mercato crypto affronta sfide regolamentari e tecnologiche.

Il mercato delle criptovalute sta vivendo una fase di trasformazione significativa, con i grandi player finanziari che ricalibrano le loro strategie. UBS e Paul Tudor Jones stanno aumentando la loro esposizione a Bitcoin attraverso ETF regolamentati, mentre il settore affronta nuove sfide legate alla regolamentazione e all’energia.

Questi movimenti riflettono una tendenza più ampia verso l’adozione istituzionale delle criptovalute, ma anche la necessità di bilanciare innovazione e conformità normativa.

UBS e Paul Tudor Jones: strategie diverse per lo stesso obiettivo

UBS ha incrementato la propria esposizione agli ETF Bitcoin, con un aumento di circa 24 volte delle opzioni call su ETF Bitcoin. La banca svizzera ha anche aumentato le partecipazioni dirette nell’ETF IBIT di BlackRock del 12%, raggiungendo 407.890 azioni. Contemporaneamente, la copertura ribassista tramite put si è ridotta di oltre il 50%, segnalando una maggiore propensione al rischio.

Paul Tudor Jones, attraverso il suo hedge fund, ha seguito una strada simile, aumentando la partecipazione nell’ETF Bitcoin di BlackRock dopo una fase di vendite protratta. Le opzioni call sono calate di circa l’85%, mentre le put sono rimaste marginalmente inferiori, indicando un ribilanciamento verso la detenzione diretta di quote ETF.

Mining sotto pressione e l’ascesa delle blockchain private

Nonostante l’entusiasmo per gli ETF, il settore del mining di Bitcoin sta affrontando nuove sfide. Nel secondo Paese al mondo per potenza di mining, le autorità energetiche hanno introdotto un divieto permanente per gli impianti nella capitale, citando il rischio di carenze di capacità sulla rete elettrica. Gli analisti ricordano che i data center per il mining sono tra le attività più energivore, e simili provvedimenti potrebbero diventare più frequenti in contesti urbani.

Sul fronte finanziario tradizionale, oltre 11,2 miliardi di dollari di nuovi capitali sono confluiti in operatori regolamentati, con investitori come BlackRock, Goldman Sachs e fondi sovrani del Golfo Persico. Questo flusso di finanziamenti sta spingendo il settore verso piattaforme controllate e conformi alle normative, in contrasto con il modello originario permissionless delle criptovalute.

Tra speranze regolamentari e rischio di eccessiva centralizzazione

A Washington, i lavori legislativi sul quadro normativo per le criptovalute continuano, alimentando aspettative di maggiore chiarezza regolamentare nei prossimi mesi. Nel frattempo, il coinvolgimento crescente di banche globali, asset manager e circuiti di pagamento tradizionali, come l’accordo da 1,8 miliardi di dollari con Mastercard, accentua il processo di istituzionalizzazione delle crypto.

Per alcuni analisti, questo potrebbe favorire l’ingresso di nuovi capitali e una riduzione della volatilità; altri sottolineano il rischio di un’eccessiva centralizzazione del potere economico e tecnologico, in contrasto con la visione originaria di Bitcoin. Il dibattito sulle blockchain private di Wall Street aggiunge un ulteriore strato di complessità, con alcuni sostenitori di Ethereum che avvertono del rischio di perdere i vantaggi della tecnologia blockchain se non appoggiate a basi aperte e verificabili.

Lo scenario che si delinea è quello di un mercato sempre più ibrido, dove la spinta verso strumenti regolamentati e blockchain private coesiste con la necessità di preservare spazi di innovazione aperta e permissionless. Gli sviluppi regolamentari statunitensi e le scelte dei grandi investitori istituzionali continueranno a orientare il sentiment sul comparto nei prossimi trimestri.