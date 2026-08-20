Ethereum balza a +17,89%: BTC domina ma ETH guadagna terreno

Ethereum accelera con un balzo del 17,89% a 2250,88 USD, trainando la capitalizzazione a 271710568431,69 USD. Il mercato totale cresce del 4,9%, ma la dominance di Bitcoin resiste al 58,3%, mentre ETH guadagna terreno all’11,3%.
BTC, a 69585 USD, segna un rialzo dell’8,34% in 24 ore. Il contrasto tra la performance di ETH e la solidità di BTC riflette una dinamica di mercato in cui gli altcoin guadagnano slancio senza intaccare la leadership di Bitcoin.
La crescita di Ethereum, in particolare, spicca per intensità: il 17,89% di rialzo è il dato più significativo, mentre il mercato totale si muove in modo più contenuto. Un dettaglio: la capitalizzazione di ETH supera quella di molti competitor, consolidando la sua posizione tra le principali criptovalute.
Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.