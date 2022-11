Bitcoin è un buon investimento per il 2023?

in

Bitcoin è un buon investimento? Un’analisi dettagliata

Bitcoin è la prima criptovaluta ed è stata costruita sulla tecnologia Blockchain. Utilizza il concetto di prova di lavoro per premiare i suoi membri.

Bitcoin utilizza una rete peer-to-peer e non ha alcuna autorità centrale.

Il libro mastro Bitcoin è pubblico e chiunque può memorizzarlo sul proprio computer. Chiunque può creare un token Bitcoin e può essere trasferito su uno qualsiasi dei portafogli, tuttavia, i proprietari degli indirizzi bitcoin non possono essere identificati, ma qualsiasi transazione Bitcoin effettuata è accessibile da chiunque, ovunque.

Non è richiesta alcuna approvazione per il completamento di una transazione Bitcoin. È fatto dalla rete stessa senza l’interferenza di alcun sistema di terze parti.

È una risorsa limitata di 21 milioni di monete di cui 19,1 milioni sono in offerta

Concorrenti di Bitcoin: Ethereum, oro, valute nazionali

Ci sono molti che pensano che Bitcoin sia in realtà di valore zero. Tuttavia, data la sua offerta limitata e il crescente utilizzo per il pagamento, ha valore

Casi d’uso di Bitcoin

Ci sono 2 principali casi d’uso per Bitcoin al momento. Questo è diverso dai casi d’uso per Blockchain che è molto più diffuso.

Riserva di valore: Nel linguaggio di Layman, Bitcoin è come l’oro nascosto all’interno di una rete di computer invece di una miniera in Africa. I creatori ne hanno deliberatamente creato un numero limitato e hanno creato tutta una serie di compiti difficili per ottenerli. Proprio come nel vero mining dell’oro, il mining di Bitcoin diventa difficile se più persone estraggono contemporaneamente o poiché il numero di BTC continua a ridursi. Detto questo, non può essere usato come ornamento, uno dei grandi fattori che guidano il valore dell’oro. Per risolvere questo problema, i creatori lo hanno progettato sotto forma di una valuta autenticata tramite una blockchain.

Bitcoin: performance storica

Bitcoin ha generato rendimenti positivi per la maggior parte degli ultimi 10 anni.

Bitcoin ha generato rendimenti positivi in 9 anni su 11

Il 2018 è stato l’anno più difficile che coincide anche con l’anno in cui la Federal Reserve ha ridotto le dimensioni del suo bilancio. Durante quell’anno, Bitcoin ha chiuso il 74% in meno rispetto all’anno precedente. Bitcoin ha impiegato 3 anni per recuperare.

A differenza di Alts o anche Ethereum, Bitcoin è lì da abbastanza tempo e con un record di prestazioni comprovate.

Anni di guadagno : 2011,2012,2013,2015,2016,2017,2019,2020,2021

: 2011,2012,2013,2015,2016,2017,2019,2020,2021 Anni di perdita: 2014,2018,2022

Bitcoin vs Ethereum, confronto trimestrale delle prestazioni

Q1 : BTC (-3,1%), ETH (-8,2 %)

: %) Q2 : BTC (-58,5%), ETH (-54,4%)

: BTC (-58,5%), Q3 : BTC (-2,8%), ETH +25,8%

: BTC (-2,8%), Q4: BTC ( -19. 1%), ETH (-18,2%)

-19. 1%), YTD: BTC (-67,1%), ETH -71,1%

A lungo termine, Bitcoin ha funzionato in modo più coerente rispetto a Ethereum. Tuttavia, negli ultimi 3 anni, Ethereum ha sovraperformato Bitcoin.

Alcune persone paragonano Bitcoin alla Tulip Mania, mentre altri lo collegano al Dot Com Bust. Tuttavia, sia la Tulip Mania che la bolla Dot Com sono durate circa tre anni. Bitcoin è stato ripetutamente testato in questa era contemporanea di computer e cicli di boom e bust negli ultimi 12-15 anni. Quindi, il confronto è falso e Bitcoin rimbalzerà.

È il momento giusto per acquistare Bitcoin?

Indicatore di vendita di CrowdwisdomLIVE*