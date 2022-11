Previsione prezzo Injective Protocol 2023 – 2025 – 2030

Un promettente progetto di start-up DeFi di alcuni anni fa, Injective Protocol è recentemente diventato di nuovo interessante. Il tanto atteso lancio della catena Canary sulla rete principale del Injective Protocol è andato in diretta con il trading spot sul loro scambio decentralizzato (Dex).

È ancora presto per Injective Protocol come scambio, ma “early days” è il sogno di un investitore se il progetto è solido. Dovremmo tutti comprare INJ, il loro token proprietario? Ci sono buone notizie e cattive notizie.

Cos’è il Injective Protocol?

È un Dex ma con alcune differenze. La maggior parte dei Dex esegue un algoritmo AMM (Automated Market Maker) per generare il mercato. Questo mantiene un pool di criptovalute in coppie che vengono ribilanciate dopo ogni operazione.

È il modo in cui i classici Dex hanno automatizzato il processo di market making. Il Injective Protocol ha un portafoglio ordini come la maggior parte dei Cex (scambi centralizzati), ma più di questo e alcune altre caratteristiche interessanti in seguito.

INJ è il token di scambio obbligatorio di Injective Protocol. Lo scambio è ancora nelle prime fasi di rilascio, quindi è difficile sapere come funzionerà quando tutte le funzionalità saranno implementate. Lo scambio massimo delle versioni iniziali è di $ 50 e al momento c’è solo un mercato spot.

Mi piace questo approccio cauto al lancio, in linea di principio. Troppe volte abbiamo visto un codice implementato frettolosamente far crollare un progetto e far perdere soldi alle persone.

Previsione del prezzo del Injective Protocol per il Prossimi 3 mesi

Il Injective Protocol (INJ) è attualmente sottovalutato? Questa è la domanda fondamentale. Diamo un’occhiata sotto il cofano per verificare se le parti componenti sono all’altezza del lavoro. Il Injective Protocol sarà adatto allo scopo se cattura quote di mercato significative?

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso.

Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Di seguito è riportata una panoramica tabellare di come si svilupperà INJ a breve termine (per i prossimi 90 giorni), secondo il nostro modello di previsione:

Fondamenti

Diversi tipi di piattaforme DeFi richiedono particolari fondamentali per essere forti. Un Dex ha bisogno di liquidità, sicurezza, velocità, valore e popolarità. L’attenzione è la risorsa chiave per cui tutti i nuovi progetti stanno lottando, quindi anche il marketing sarà importante. Sono finiti i giorni di “Costruiscilo e arriveranno!” Lo spazio Dex sta diventando affollato, quindi i concorrenti di mercato di successo devono identificarsi con punti di vendita unici.

Casi d’uso

Gli USP del Injective Protocol si trovano sia nella tecnologia che nella presentazione. Il suo scambio appare diverso dalla maggior parte dei Dex. Ad esempio, visualizza un portafoglio ordini in cui è possibile effettuare ordini limite, piuttosto che semplicemente scambiare a qualsiasi tasso venga offerto in quel momento. L’interfaccia è tipica di uno scambio centralizzato piuttosto che di un normale sito di scambio di token DeFi.

La maggior parte delle cose interessanti deve ancora venire. Il primo sviluppo dovrebbe essere quello di integrare più token. Al momento puoi scambiare otto token in 17 coppie contro USDC e USDT. La versione attuale ha mercati in Synthetix, Uniswap, The Graph, SushiSwap, Polygon, Aave, Chainlink, Wrapped ETH e, naturalmente, Injective Protocol.

Il prossimo sarà quello di aggiungere il trading di derivati. Alla fine, sarai in grado di costruire derivati su misura basati su una gamma di tipi di attività diversi dalle criptovalute: materie prime, azioni, ecc. Potresti creare versioni tokenizzate delle tue azioni preferite e costruire derivati attorno a loro.

Il Injective Protocol Injective Protocol potrebbe avere molto da offrire, ma solo se queste funzionalità sono richieste dal pubblico. Quando è stata l’ultima volta che hai sentito l’impulso di creare un derivato? Non mi è mai successo ancora. Forse gli investitori istituzionali potrebbero trovarlo utile?

La tokenomica di INJ

Prezzo corrente $6.52 (+2.07 24HRS) Fornitura circolante 33.161.777 INJ Fornitura totale 100.000.000 INJ Tasso di inflazione 7% che scende al 2% Capitalizzazione di mercato $216.215.520 Rango #156

La blockchain del Injective Protocol è protetta da un meccanismo di consenso PoS (Proof of Stake). Criticamente, c’è un ponte Ethereum che riduce il costo del trasferimento dei token ERC20 alla piattaforma. Questo è interessante al momento, ma quando Ethereum 2.0 verrà rilasciato nel nuovo anno, ci si chiede quanto sarà competitivo. Presumibilmente, le commissioni di rete di Ethereum precipiterà.

Il Injective Protocol addebita commissioni di transazione sia per i produttori che per gli acquirenti sullo scambio, da pagare in INJ. Ciò provoca una domanda per il token e mantiene le ruote del progetto in movimento. La verità è che, se le persone usano molto lo scambio, il Injective Protocol e i suoi investitori faranno soldi e il prezzo di INJ dovrebbe aumentare. In caso contrario, fallisce.

Squadra

Il CEO Eric Chen e il CTO Albert Chon hanno fondato l’azienda a metà del 2018. Sono entrambi professionisti qualificati e affermati con esperienza di lavoro per una serie di società tecnologiche e finanziarie blue-chip. Il team vanta principalmente sviluppatori e tecnici, il che è bello da vedere. Dà l’impressione che l’attenzione sia nel posto giusto, a differenza di alcune delle sciocchezze più pubblicizzate che stiamo vedendo al momento.

Scambi e supporto per Wallet

È possibile acquistare INJ presso gli scambi centralizzati Binance e Huobi. Se preferisci rimanere completamente DeFi, scambialo su Uniswap o acquistalo direttamente sullo scambio Injective Protocol con monete stabili, USDC e USDT.

Mi sono connesso con il portafoglio Metamask consigliato e non ho avuto problemi. Il sito consiglia anche Ledger live.

Come acquistare INJ

Se la tua intenzione è quella di tenere INJ come attività speculativa, allora l’acquisto su uno scambio regolare va bene. Se il tuo obiettivo è quello di fare trading sullo scambio Injective Protocol, trasferire la crittografia allo scambio è la strada da percorrere.

È un processo familiare ormai, ma ci sono alcune cose da notare. Collega il tuo portafoglio, fai clic su un mercato, seleziona i tuoi importi e premi le approvazioni sul tuo portafoglio Metamask. Ricordati di impostare l’indennità totale: questo è importante. Limita l’importo a cui un contratto intelligente può accedere dal tuo portafoglio quando viene data l’autorizzazione.

Dopo aver depositato USDC o USDT, seleziona qualsiasi coppia di token che desideri scambiare. Le commissioni per il trasferimento dovrebbero essere un paio di dollari al massimo, e pochi centesimi equivalenti in INJ per il trading di scambio effettivo.

Non ho potuto effettivamente entrare nello scambio perché sembra essersi fermato. C’è un video tutorial di terze parti qui che ho trovato informativo. Il video Youtube di Injective era così noioso che era quasi inguardabile. Ma francamente, non c’è nulla da scambiare al momento. La liquidità è così bassa e lo spread così alto che non vale la pena preoccuparsi fino a quando non prende vita.

Spero che questo sia stato parte di un rilascio scaglionato che entrerà presto in azione, altrimenti questo scambio è profondamente preoccupante e dovrebbe essere evitato a tutti i costi. Immagina di avere fondi nello scambio e di non essere in grado di vendere.

Injective Protocol Prezzo Previsione 2022

Il nostro modello di previsione prevede un passaggio temporaneo a un mercato ribassista all’inizio del 2022 prima di passare a un altro vantaggio nel Q3 e nel Q4 del 2022.

INJ Previsione Prezzo di Mercato

Portafoglio Investitore

In linea con il mercato generale delle criptovalute, Wallet Investor è rialzista su INJ. La loro intelligenza artificiale prevede un aumento del 150% a circa 18 dollari nei prossimi 12 mesi. I prossimi 4 anni porteranno una spinta del 350% a un massimo di oltre $ 62. Mi sembra un must-buy. Quasi 10 volte in 5 anni.

Prezzo della moneta digitale

Un po ‘più modesto nelle loro prospettive è Digital Coin Price. Da un livello attuale di $ 7 chiedono un aumento del 50% entro la fine del 2021. INJ raggiungerà $ 20 entro il 2025 e continuerà a superare i 30 $. Ciò rappresenta un aumento di oltre il 300% entro il 2028.

Bestie commerciali

Infine, abbiamo una panoramica simile da Trading Beasts. A parte una lenta discesa nei prossimi mesi, sono tutte buone notizie per INJ. Chiedono un guadagno del 50% nei prossimi 12 mesi, con un ulteriore aumento a $ 18 entro la fine del 2024.

Injective Protocol Prezzo Previsione 2025 – 2030 – 2040

Il nostro modello di previsione vede INJ raggiungere nuovi massimi nel 2025:

Injective Protocol Prezzo Previsione 2030 – 2040

Il Injective Protocol sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, il Injective Protocol non sostituirà o supererà BTC.

Vale la pena acquistare Injective Protocol?

Siamo sostenitori degli investimenti moderatamente rischiosi: investi la maggior parte del tuo portafoglio di criptovalute in BTC (50%); Il 35% in un paniere di monete a grande capitalizzazione e il resto in piccoli progetti con enormi rialzi. Quindi, in questo contesto, vale la pena acquistare il Injective Protocol.

Il Injective Protocol è un buon investimento?

Il Injective Protocol è, proprio come tutte le altre criptovalute, un investimento rischioso. Ha una maggiore probabilità di salire che scendere a causa del buon caso d’uso, della tokenomica ben progettata, della comunità attiva e di un team solido alle spalle.

Perché il Injective Protocol avrà successo e aumenterà di prezzo?

Il Injective Protocol ha un buon caso d’uso, tokenomica ben progettata, comunità attiva e un solido team alle spalle. Tutti questi sono un prerequisito per il successo ed è per questo che il nostro modello di previsione vede il Injective Protocol salire fino a $ 12,49 nel 2030.

Perché il Injective Protocol fallirà e scenderà di prezzo?

I progetti crittografici falliscono per vari motivi. Alcuni dei più comuni sono: il team diventa canaglia e abbandona il progetto, i regolatori lo dichiarano illegale e gli scambi di stampa per delistarlo, mancanza di attenzione dei media, concorrenti di maggior successo, mancanza di una strategia di marketing ben progettata, perdita del supporto della comunità, potenziale vulnerabilità nel protocollo, mancato raggiungimento dell’attività minima di sviluppo prevista sul protocollo, incapacità di attirare nuovi sviluppatori per costruire sulla loro piattaforma.

Qual è la previsione a breve termine per il Injective Protocol?

Il Injective Protocol raggiungerà $ 0,9600 nei prossimi 90 giorni, che è una variazione del 41,2% rispetto al prezzo attuale che si aggira intorno a $ 1,63.

Il Injective Protocol può renderti milionario?

Sì, se ne acquisti una somma abbastanza grande. Non aspettarti di investire $ 100 e diventare un milionario del Injective Protocol. Ma le esplosioni di prezzo 100x sono una vista comune nelle criptovalute, quindi un investimento di $ 10k in Injective Protocol potrebbe renderti milionario.

Quando vendere e uscire da Injective Protocol?

Dipende dal tuo profilo di trading. Se credi nel Injective Protocol e pensi che abbia un futuro brillante, tenere la moneta per almeno un paio d’anni è una buona idea. Prendere profitti su buoni investimenti è un’idea ancora migliore. Quindi, se sei seduto su guadagni del 100-200% o anche più sul tuo Injective Protocol, incassare una parte dei fondi non è una cattiva mossa.

Il Injective Protocol può esplodere?

Sì, il nostro algoritmo vede il Injective Protocol decollare e salire alle stelle nel 2022 con un aumento del 13,6% rispetto al prezzo attuale.

Riassumendo tutto

Il Injective Protocol è nelle prime fasi di rilascio, ma cosa porterà il futuro? Una volta che vedremo la versione completa avremo un’idea migliore. Ci sono così tanti Dex nello spazio che è difficile distinguersi dalla massa, ma le somiglianze di Injective Protocol con gli scambi tradizionali saranno interessanti per molti.

La chiave sarà la liquidità. Al momento non ce n’è. Davvero, nessuno! Nemmeno una piccola quantità. Secondo lo scambio, non c’è stato assolutamente alcun volume e nessun cambiamento di 24 ore su nessuna coppia. È completamente morto. Con il modello del portafoglio ordini, lo spread è direttamente correlato ai livelli di liquidità. Liquidità sottile significa uno spread più ampio, l’importo che perdi su ogni operazione mentre entri e esci. Al momento non sembra affatto buono.

Da un lato, penso che il mondo potrebbe vivere abbastanza felicemente senza un’altra piattaforma di derivati che prega su commercianti al dettaglio inesperti. La leva finanziaria è super-rischiosa nei volatili mercati spot delle criptovalute, ma alle persone piace ancora scambiare swap perpetui. Penso anche che le negoziazioni con leva su derivati che nessuno capisce siano quasi suicide. Se non sei un investitore profondamente informato, starei ben lontano dalla piattaforma di trading se mai manterrà ciò che promette.

D’altra parte, potrei comprare un po ‘di INJ poiché la mia etica non si estende al rifiuto di fare soldi su un progetto vincente. Potrei vedere INJ aumentare di valore nel breve-medio termine – se riescono a rilanciare il loro scambio morto.

Al momento, niente di tutto questo esiste davvero: sono tutte chiacchiere.