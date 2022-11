Trust Wallet ha attirato più occhi di recente quando il CEO di Binance ha enfatizzato l’auto-custodia e ha citato Trust Wallet.

Il Trust Wallet è un portafoglio non custodito, il che significa che non possiede le chiavi private degli utenti e, quindi, è un’opzione molto sicura per garantire la proprietà dei tuoi beni.

Il Trust Wallet può essere utilizzato per accedere a oltre 4,5 milioni di criptovalute e NFT.

Quando si tratta della sua natura non custodiale, fornisce agli utenti la piena proprietà dei loro beni sulla blockchain. In altre parole, crittografa le chiavi private degli utenti che vengono memorizzate solo nei loro telefoni. Inoltre, Trust Wallet non accede mai ai fondi degli utenti. Quindi, è l’opzione più sicura conosciuta per i tuoi beni e fondi.

Ora la domanda è “Trust Wallet può essere violato?” Proviamo a scoprirlo.

Prima di tutto, le criptovalute sono diventate un nuovo obiettivo degli hacker negli ultimi anni. Il motivo è la loro maggiore popolarità. Nell’agosto 2022, i portafogli caldi basati su Solana sono stati violati da un hacker sconosciuto. L’hack ammontava a $ 8 milioni e i portafogli inclusi nell’hack erano Phantom, Slope e TrustWallet.

Il motivo alla base di tale hack è stato segnalato come il risultato di un difetto nella catena di approvvigionamento in cui le chiavi private degli utenti sono state rubate dai portafogli.

Per concludere, si può giustamente dire che sebbene il Trust Wallet sia il più sicuro, non viene ancora salvato dagli hacker.

Alcuni consigli per proteggere il tuo Trust Wallet: