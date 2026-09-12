Bitcoin in calo: 449 milioni di dollari in uscita dagli ETF e tensioni sui tassi

I mercati crypto vivono una fase di incertezza con deflussi record dagli ETF Bitcoin e tensioni sui tassi. Scopri come queste dinamiche stanno influenzando il settore e quali sono le nuove frontiere regolamentari.

Il mercato delle criptovalute sta vivendo una fase di forte volatilità, con deflussi significativi dagli ETF Bitcoin e tensioni crescenti legate ai tassi di interesse. In questo contesto, gli investitori istituzionali stanno adottando un approccio più prudente, mentre nuove sperimentazioni regolamentari in India stanno aprendo interessanti prospettive per il settore.

Negli ultimi tre giorni, gli ETF su Bitcoin spot quotati negli Stati Uniti hanno registrato deflussi complessivi per circa 449 milioni di dollari. Il veicolo di ARK 21Shares ha visto riscatti per circa 164 milioni di dollari in una sola seduta, un segnale evidente di una riduzione dell’appetito per l’asset. Anche i fondi su Ether e Solana hanno riportato flussi netti negativi, riflettendo una maggiore prudenza da parte degli investitori istituzionali.

Bitcoin sotto pressione: analisi dei prezzi e delle dinamiche on-chain

Il prezzo di Bitcoin ha mostrato una notevole volatilità, oscillando tra i 58.000 e i 77.300 dollari. Dopo un recupero verso l’area dei 77.300 dollari, il titolo ha nuovamente ceduto parte dei guadagni, con alcuni indici di mercato in calo su base giornaliera. Secondo le analisi on-chain, la reazione dei cosiddetti HODL waves al passaggio sotto i 58.000 dollari è stata insolitamente contenuta, suggerendo che questo livello non sia ancora percepito come un vero “fondo” da chi detiene Bitcoin nel lungo termine.

Un altro elemento di interesse è il recente golden cross l’incrocio rialzista tra le medie mobili a 50 e 200 giorni. Storicamente, questo segnale ha spesso anticipato fasi positive, ma gli studi sui cicli passati mostrano che buona parte del rialzo tende a verificarsi prima dell’incrocio, lasciando l’affidabilità di questo pattern sotto osservazione.

Il contesto macroeconomico e le nuove frontiere regolamentari

Il quadro macroeconomico rimane il principale driver per il mercato crypto. L’ultimo dato sull’inflazione core negli Stati Uniti segnala un aumento mensile dello 0,3%, superiore alle attese, mentre il tasso annuo al 2,4% è ai minimi dall’inizio del 2021. I mercati monetari prezzano ormai come molto probabile un nuovo rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, con rendimenti in ascesa e prezzi del petrolio in crescita che possono rendere più vulnerabili gli asset rischiosi, tra cui Bitcoin.

Sullo sfondo prosegue anche l’evoluzione regolamentare e tecnologica. In India, lo stato del Maharashtra sta lavorando a una policy per la tokenizzazione degli asset pubblici, inclusa l’infrastruttura di trasmissione elettrica, con l’obiettivo di finanziare nuovi progetti infrastrutturali. In parallelo, la piattaforma di mercati predittivi Kalshi punta a ottenere l’autorizzazione per lanciare perpetual futures su titoli come Tesla e Nvidia, portando uno degli strumenti tipici del trading crypto nel mondo azionario tradizionale.

Il caso FTX e le implicazioni per il settore

Resta aperto il capitolo giudiziario legato al crollo di FTX. L’ex CEO Sam Bankman-Fried, oggi in carcere, cerca risposte dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, ultimo atto di una vicenda che ha segnato la percezione del rischio nel settore. Per i prossimi mesi, gli analisti sottolineano come l’evoluzione di inflazione e tassi negli USA, insieme ai flussi sugli ETF e alle sperimentazioni su tokenizzazione e nuovi derivati, possa continuare a dettare l’umore del mercato crypto, in un equilibrio ancora delicato tra interesse istituzionale e fasi di presa di profitto.