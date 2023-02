Come annullare una transazione Bitcoin se non è confermata?

Le transazioni a basso costo spesso non sono incluse nei blocchi dai minatori perché non è redditizio per loro farlo. Quando viene creata una transazione, non viene trasmessa immediatamente alla rete. Di conseguenza, queste transazioni possono rimanere non confermate per molto tempo. Le transazioni Bitcoin possono rimanere non confermate a causa di commissioni di transazione più basse perché i minatori possono dare la priorità ad altre transazioni che hanno commissioni più elevate.

Ciò significa che la transazione con la commissione più bassa può richiedere più tempo per essere inclusa in un blocco e può anche essere abbandonata se il mempool diventa pieno. Le transazioni Bitcoin possono rimanere non confermate a causa di commissioni di transazione più basse per una serie di motivi: