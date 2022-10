IMPT: cos’è e come si svilupperà

in

Il mercato delle criptovalute ha avuto una tendenza al ribasso stranamente negli ultimi tempi, ma ci sono indizi di un’inversione di tendenza. Sebbene la maggior parte dei token debba ancora tornare ai livelli ATH, alcune criptovalute alternative stanno mostrando un valore eccezionale e in controtendenza a causa di forti segnali di crescita nel breve termine.

Tamadoge (TAMA) e IMPT sono i due token per essere in un rally rialzista. Tamadoge è una nuova moneta meme riconosciuta che ha subito corse di tori precedentemente inaspettate. TAMA ha anche riscosso un grande successo nella sua prevendita. Tuttavia, IMPT è un token che lavora su un progetto ecologico criticamente essenziale, e la sua prevendita sta andando eccezionalmente bene.

IL PROGETTO IMPACT (IMPT)

IMPT è una delle criptovalute più discusse al momento e questo perché ha superato le aspettative degli investitori.

La solida roadmap e il marketing della criptovaluta sembrano andare nella giusta direzione.

IMPT è una criptovaluta sostenuta da gruppi e investitori a livello globale interessati a ridurre le emissioni di carbonio che stanno distruggendo la terra. Così tanti progetti crittografici sono venuti fuori nel tentativo di salvare l’ambiente. Tuttavia, IMPT è il più alto tra gli altri.

La criptovaluta IMPT ha assistito a una fase di prevendita di grande successo e ha superato i $ 4 milioni, e questo serve come il momento migliore per gli investitori per acquistare la moneta al prezzo più economico prima che entri nella seconda fase di prevendita.

Il prezzo attuale è di $ 0,018 sul sito web di Impact Project. La prevendita ha una discreta possibilità di colpire il suo obiettivo prima del previsto. Gli investitori interessati e gli appassionati di criptovalute possono partecipare alla prevendita al prezzo più basso possibile (prima che salga a $ 0,023 nella seconda fase e $ 0,028 nella terza e ultima fase).

La prevendita di IMPT è iniziata rapidamente il 3 ottobre e in 24 ore ha raggiunto $ 150.000, in 48 ore ha raggiunto $ 550.000 e in 72 ore ha raggiunto $ 1 milione.

Attualmente, ha superato i $ 4 milioni e molti esperti di crittografia lo definiscono la migliore prevendita del 2022.

Il successo di TAMA nella prevendita è stato uno dei motivi principali per cui gli investitori hanno ottenuto guadagni significativi dopo che la moneta meme è stata quotata nelle principali borse. TAMA ha anche mantenuto i significativi guadagni ottenuti nonostante il ritracciamento. Ci si aspetta che IMPT faccia rendimenti così massicci se non di più.

Questo articolo evidenzierà quali sono le aspettative per IMPT dopo l’enorme successo della prevendita. È visto come una potenziale moneta che vale la pena acquistare e detenere per guadagni significativi quando è quotata nelle principali borse.

Il continuo successo della fase 1 di pre-vendita del progetto è un riflesso del suo alto profilo e popolarità. Pertanto, il momento di acquistare IMPT e sfruttare il suo enorme potenziale di profitto è ora (puoi acquistare Impt Now qui)

Cosa possiamo aspettarci per IMPT nel 2023?

Prevedere il valore futuro di IMPT non è certo, ma il token ha mostrato segni di crescita che suggeriscono che potrebbe potenzialmente raggiungere la soglia di $ 0,5 entro il 2023. Questo sarebbe un enorme passo avanti per gli investitori e non è completamente fuori questione.

Questo è possibile per TAMA a causa del rinnovato interesse per le monete meme. Sebbene DOGE sia stata la moneta meme più discussa, recenti sviluppi come Tamadoge suggeriscono che token simili stanno guadagnando popolarità nel mondo delle criptovalute.

TAMA è una coppia di trading su diverse piattaforme principali, tra cui OKX, MEXC, Bitmart e altri. Inoltre, il valore di Tamadoge sta aumentando a causa della più recente modifica della quotazione.

Tuttavia, l’interesse pre-vendita è stato così alto che IMPT potrebbe raggiungere $ 0,5. Inoltre, l’utilità del token deriva dal valore intrinseco del progetto. Questa iniziativa annuncia l’inizio dell’utilizzo delle criptovalute in un modo che fa bene all’ambiente facendo uso di tecnologie all’avanguardia per portare un nuovo beneficio per la Terra.

L’IMPT ha istituito tre distinti periodi di prevendita. Il primo round di vendite di token, iniziato a ottobre e che terminerà il 5 novembre, ha distribuito 600.000.000 di token per $ 0,018 ciascuno. Ci saranno due prevendite, la seconda vendendo 660 milioni di token per $ 0,023 e la terza che copre 540 milioni di token per $ 0,028.

IMPT attirerà più investitori

L’influenza di IMPT è estremamente diversa. Per combattere il cambiamento climatico, sta costruendo una piattaforma centralizzata che accetterà crediti di carbonio e unirà i vari gruppi che lavorano sulla questione. Anche se è stata la prima prevendita del progetto, è riuscito ad attirare l’attenzione della comunità cripto e non cripto e raccogliere oltre $ 4 milioni in poco meno di una settimana.

Poiché fornisce un contributo tangibile alla risoluzione di un problema che riguarda tutti e lo farà per i decenni a venire, IMPT sta anche facendo leva su una forte capacità di attrarre investitori.

Conclusione

Gli investitori sanno che non c’è niente di meglio che entrare presto in un progetto solido. Questo vale per IMPT e TAMA. Per acquistare monete TAMA, vai a uno qualsiasi degli scambi di criptovaluta sopra menzionati e puoi ottenere IMPT.io prevendita per unirti alla prima fase di prevendita IMPT prima che si tardi. Si ritiene che IMPT attirerà più investitori e gli esperti credono fermamente che IMPT varrà $ 0,5 nel 2023, che è a pochi mesi di distanza.