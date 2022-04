Currency.com: cos’è e come funziona

in

In questa recensione, analizzeremo Currency.com, il primo scambio di asset tokenizzati al mondo. In particolare, esamineremo la piattaforma di trading, le commissioni e la sicurezza, tra molte altre funzionalità, oltre a includere una guida passo-passo per la creazione di un account.

Informazioni su Currency.com

Currency.com è una criptovaluta e uno scambio di titoli tokenizzati che è regolato dal Parco ad alta tecnologia in Bielorussia e ha uffici a Londra, Cipro, Minsk, Kiev, New York e Singapore.

La piattaforma offre ai trader una vasta gamma di attività, tra cui criptovalute, versioni tokenizzate di oro, azioni e indici S & P 500, oltre a titoli di stato tokenizzati che possono essere facilmente trasferiti, convertiti in valuta fiat e scambiati.

Lanciato nel 2018, offre ai propri clienti la velocità, l’agilità e la varietà di asset necessarie nei mercati moderni.

La piattaforma brevettata basata sul web dello scambio offre ai trader un’esperienza utente ricca che è user-friendly con un’interfaccia dinamica. Inoltre, la piattaforma offre ai suoi clienti molte funzionalità vantaggiose, come 75 diversi tipi di grafici tecnici, un ampio set di strumenti analitici, notizie e assistenza al trading, tra le altre cose.

Oltre al trading basato sul web, Currency.com offre anche il trading mobile, il che significa che i trader possono utilizzare le seguenti funzionalità chiave, tutte vantaggiose per i trader indipendentemente dal dispositivo che stanno utilizzando:

Acquista criptovalute: Lo scambio ha oltre 2.000 asset tokenizzati e criptovalute;

Influenza: I trader possono sfruttare fino a 1:500 e spread ristretti;

Più classi di attività: La possibilità di negoziare azioni, materie prime e indici con commissioni competitive e senza commissioni nascoste; Scambio completamente regolamentato: I clienti hanno accesso a uno scambio completamente regolamentato che aderisce alle normative antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC).

Perché i trader usano Currency.com?

Currency.com è la prima app di trading di asset tokenizzati al mondo; gli investitori che sono alla ricerca di una piattaforma di investimento diversificata che includa criptovalute, azioni, obbligazioni, indici, valute e altri asset possono beneficiare della varietà di opzioni a loro disposizione.

Essenzialmente la piattaforma è un’interfaccia tra il mondo emergente della criptovaluta e le attività finanziarie tradizionali. È un mercato in cui i possessori di cripto-asset possono scambiare una vasta gamma di strumenti finanziari globali in forma tokenizzata, rapidamente e senza la necessità di valuta fiat.

Secondo la società, è sulla buona strada per avere un milione di clienti nel 2022 e le seguenti sono alcune delle ragioni della sua crescita:

La piattaforma offre oltre 200 diverse combinazioni di criptovalute da scambiare;

Currency.com offre oltre 2.000 token ancorati ai prezzi di mercato effettivi delle classi di attività tradizionali;

Aziende come Microsoft e Amazon, indici come s & P 500 e Dow Jones 30 e materie prime come Brent Crude e Gold sono tra i token disponibili;

Il trading di asset tokenizzati su uno scambio digitale è simile al trading di qualsiasi altra criptovaluta o classe di attività convenzionale; puoi scegliere di acquistare o vendere. Puoi anche tentare di beneficiare delle fluttuazioni del mercato e sfruttare le opportunità di trading;

Lo scambio consente agli utenti di scambiare criptovalute come Bitcoin con leva 100x e stop loss garantiti;

Il set semplice consente agli utenti di iniziare a investire in una vasta gamma di risorse digitali disponibili, tra cui azioni tokenizzate, materie prime e indici in pochi minuti;

Più grafici avanzati e oltre 70 indicatori tecnici ;

; Completamente regolamentato e aderisce agli standard globali.

Currency.com prodotti chiave

1. Piattaforma di trading

Currency.com ha costruito il primo scambio regolamentato al mondo di attività tokenizzate, completo di una piattaforma di trading basata sul web che consente ai clienti di negoziare da uno dei 183 paesi in tutto il mondo.

Con un meccanismo di gestione degli ordini in una frazione di secondo, lo scambio offre una solida piattaforma di trading di criptovaluta con una vasta gamma di funzionalità. Ha creato un motore di trade matching senza rivali che opera ad un tasso di 50 milioni di scambi al secondo (M / sec), che non è limitato dalla velocità della Blockchain.

La piattaforma di trading è accessibile anche tramite smartphone, con più versioni per dispositivi Android e iOS.

Margine isolato

Currency.com offre una suite completa di soluzioni intelligenti di gestione del rischio progettate per proteggere i tuoi soldi.

Con un margine isolato, puoi controllare meglio i tuoi rischi e ridurre la probabilità di incorrere in perdite. Regolando manualmente il tuo margine, hai il controllo completo sulla quantità di leva utilizzata e sulla quantità di denaro che sei disposto a rischiare.

Stop-loss

La protezione del saldo negativo e uno stop-loss garantito si concentrano sulla protezione del capitale investito.

Liquidità profonda

Currency.com fornisce una solida esecuzione attraverso l’uso di un sistema di gestione degli ordini intelligente all’avanguardia e le sue relazioni con i trader istituzionali globali e i market maker.

2. Strumenti di trading

Oltre alle caratteristiche standard di acquisto e vendita di uno scambio, Currency.com ha un’abbondanza di strumenti di trading elencati di seguito:

Grafici all’avanguardia: che includono 75 indicatori tecnici e un set completo di strumenti di disegno per grafici semplici;

Pianificare le negoziazioni: con grafica di alta qualità per analisi di mercato e tendenze emergenti;

Più stili di grafico: utilizzando i tipi di grafico a linee, area, barra, Heikin-Ashi o a candele, è possibile personalizzare i grafici in modo che appaiano come la piattaforma di criptovaluta;

Segui il movimento dei prezzi: Sono disponibili fino a sei schede di mercato indipendenti per consentire agli utenti di tenere d’occhio diversi mercati contemporaneamente;

Toolkit di disegno all-in-one: Il testo, lo stile e il colore del grafico possono essere personalizzati utilizzando una varietà di strumenti di disegno, tra cui linee di tendenza e valori di Fibonacci.

3. Acquista criptovalute

L’investimento in criptovalute è facile con Currency.com, che consente agli utenti di acquistare Bitcoin o altre criptovalute utilizzando una carta bancaria, mentre la cronologia delle transazioni è completamente trasparente.

La piattaforma supporta i sistemi di pagamento con carta Visa e Mastercard, nonché i pagamenti bancari che rendono l’acquisto di criptovalute facilmente accessibile a chiunque.

L’app mobile è progettata per consentire agli utenti di acquistare immediatamente criptovalute utilizzando denaro fiat a prezzi competitivi senza intoppi.

Investi con semplicità in Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute, con prezzi aggiornati in tempo reale e con avvisi sui prezzi;

Avvisi di prezzo in tempo reale failsafe e leva finanziaria fino a 1:500;

Elevata leva su criptovalute e spread competitivi;

Commissioni di acquisizione competitive e interessanti sconti per i maker.

4. Risorse supportate

Currency.com ha sviluppato uno scambio di asset tokenizzato in grado di negoziare un’ampia varietà di strumenti, tra cui criptovalute tokenizzate, titoli di stato, indici, azioni, coppie di valute, ETF e materie prime.

Gli utenti hanno anche accesso a un “portafoglio ordini” trasparente con ottimi prezzi e liquidità.

In particolare, la piattaforma di trading crittografico dà accesso a:

Criptovalute;

Titoli di Stato tokenizzati;

Indici tokenizzati;

Azioni tokenizzate;

Coppie di valute tokenizzate;

Materie prime tokenizzate:

Token aziendali

I token aziendali consentono ai clienti di investire in token di aziende leader e aumentare il proprio capitale, oltre a offrire altri vantaggi come:

Ricevere il pagamento regolare degli interessi sui token aziendali;

Effettuare operazioni di trading da soli, senza la necessità di un broker;

Puoi finanziare il tuo account in diversi modi, come ricaricare il tuo account con valuta fiat tradizionale tramite carta di debito o di credito, tramite bonifico bancario o portafoglio virtuale;

Scambia facilmente i token di valuta per i token aziendali.

5. Conto demo

I trader possono anche avere un’idea delle capacità della piattaforma aprendo un account demo, che consente loro di scambiare con Bitcoin virtuali mentre imparano a conoscerli.

L’account demo fornito dal broker è indistinguibile dalla versione completa, ad eccezione della possibilità di fare trading con denaro reale.

Generalmente, la piattaforma fornisce un solo tipo di account, un account di base, che può scambiare tutti gli strumenti disponibili.

6. Programma di riferimento

Currency.com offre un programma di riferimento molto gratificante; entrambi ricevete un bonus indirizzando un amico allo scambio.

Puoi guadagnare una commissione del 25% su ogni operazione dai tuoi amici, mentre i tuoi amici ottengono uno sconto del 10% sulle commissioni.

7. Conto aziendale

Su Currency.com, i conti aziendali e i trader professionisti su Currency.com forniscono soluzioni aziendali per scambiare, investire e raccogliere capitali con attività tokenizzate.

I vantaggi includono:

Registrazione prioritaria: Durante tutta la procedura di registrazione, ogni cliente business è accompagnato da uno specialista della piattaforma;

Verifica rapida: I clienti aziendali e i trader professionisti possono verificare i loro conti in un solo giorno pur superando i criteri AML, CTF e KYC;

Account manager personale: Ogni volta che hai una domanda, un esperto di Currency.com è sempre disponibile per aiutarti con il tuo problema dagli elementi tecnici della piattaforma di criptovaluta al deposito di fondi;

Ogni volta che hai una domanda, un esperto di Currency.com è sempre disponibile per aiutarti con il tuo problema dagli elementi tecnici della piattaforma di criptovaluta al deposito di fondi; Limiti aumentati: I limiti di transazione aumentati per le transazioni non in contanti che coinvolgono valuta fiat, come bonifici bancari e criptovalute, sono disponibili per i clienti aziendali.

8. Prime

Currency.com Prime è un pioniere nello sviluppo di servizi cripto-finanziari nuovi e regolamentati per clienti sofisticati e VIP, fornendo un servizio di guanti bianchi su misura con professionisti di grande esperienza che si distinguono per la sua privacy e il supporto clienti.

I clienti Prime hanno accesso ad alcune delle seguenti funzionalità del servizio premium VIP white-glove:

Un account manager dedicato;

Esecuzione rapida degli ordini 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

Accesso a più di 200 mercati over-the-counter;

Accesso privilegiato a prodotti esclusivi: token non fungibili (NFT), vendite di token privati, DeFi e assicurazione sulla vita;

Soluzioni su misura adattate alle vostre esigenze.

9. Piattaforma mobile

Gli utenti possono sfruttare l’app di trading Currency.com completa, che fornisce agli utenti tutte le funzionalità necessarie per scambiare criptovalute e mercati finanziari tradizionali mentre si è in viaggio.

L’app di trading ti fornisce un’analisi finanziaria approfondita tramite l’uso di indicatori tecnici affidabili e grafici complessi, a cui puoi accedere dal tuo smartphone.

Puoi scaricare l’app sia su Apple Store che su Google Play Store.

Currency.com

La trasparenza è al centro di Currency.com, guidata dalle esigenze degli investitori e dei trader di essere equi e trasparenti nelle sue strutture tariffarie.

Currency.com impone quattro tipi di commissioni ai suoi clienti.

Commissione di trading (leva)

Commissione BTC/USD, BTC/EUR, ETH/USD, ETH/EUR: 0,06%

Altre criptovalute: 0,075%

Attività tokenizzate (azioni, ETF, indici, materie prime): 0%

Valute tokenizzate: 0%

Commissione di cambio

Criptovaluta / Criptovaluta – 0.2 %

% Criptovaluta / Valute tokenizzate – 2 %

% Attività tokenizzate (azioni, ETF, indici, materie prime) – 0,05 %

% Obbligazioni tokenizzate – 0,03 %

% Token aziendali: 0% (acquisto), 1,5% (vendita)

Commissioni di finanziamento

Le commissioni saranno riscosse su operazioni con leva continua che sono detenute al tasso di mercato, questa commissione varia a seconda del tipo di strumento.

Importo del finanziamento overnight

Il tuo account verrà addebitato o accreditato in base al fatto che un ordine venga prenotato o meno dopo il periodo di tempo specificato, con l’importo totale che è il costo del finanziamento overnight.

Depositi e prelievi

Il deposito minimo fissato da Currency.com è di soli $ 10 e l’importo minimo di prelievo è di $ 50. Vale anche la pena ricordare che la piattaforma addebita commissioni di deposito e prelievo ai suoi utenti, esclusi i depositi tramite bonifico bancario.

Le commissioni di prelievo possono includere un addebito variabile a seconda che tu stia prelevando una Visa, Mastercard o un bonifico bancario.

Si prega di fare riferimento al grafico sottostante per uno sguardo più approfondito a tutte le commissioni associate a depositi e prelievi, nonché alle commissioni.

Il Currency.com è sicuro?

Dal lancio nel 2018, non ci sono stati casi di hack o problemi di violazione della sicurezza con la piattaforma.

AML e KYC: Currency.com è conforme ai più severi ed esigenti standard del settore, nonché alle rigorose normative antiriciclaggio e alle politiche Know Your Customer;

Regolato: Lo scambio è direttamente autorizzato e regolamentato dall’Hi-Tech Park (HTP) in Bielorussia. Lavorare all’interno del quadro normativo più ampio del settore. Quando fai trading sulla pluripremiata piattaforma, gli utenti possono essere certi che sia i tuoi fondi che i tuoi dati siano al sicuro;

Licenza MSB: Currency.com è anche autorizzata dalla Gibraltar Financial Services Commission come fornitore di DLT ai sensi del Financial Services Act 2019. È inoltre registrata presso FINTRAC (Canada) come Money Services Business (MSB) e registrata come la stessa presso FinCEN (USA);

Controllati: Lo scambio è stato completamente controllato sia nel 2020 che nel 2021;

Sicurezza dell’account: Autenticazione a due fattori (2FA) per attività di accesso, finanziamento, trading e chiavi API. È inoltre possibile impostare un canale Master Key 2FA nel caso in cui si perda l’accesso all’account;

Codifica: PGP / GPG per la crittografia e la verifica delle e-mail, un sistema separato per il caricamento e la verifica sicuri dei documenti e ancora più crittografia per evitare la manomissione dei dati.

PGP / GPG per la crittografia e la verifica delle e-mail, un sistema separato per il caricamento e la verifica sicuri dei documenti e ancora più crittografia per evitare la manomissione dei dati. Celle frigorifere: La stragrande maggioranza delle monete sono conservate in celle frigorifere. Currency.com mantiene un piccolo numero di monete in portafogli semi-freddi su computer sicuri con unità crittografate e bloccate. Solo le monete necessarie per garantire la liquidità operativa vengono conservate in portafogli caldi e ogni portafoglio è completamente crittografato.

Assistenza clienti

L’assistenza clienti offerta dal broker è anche tra le migliori del settore gli utenti possono utilizzare la ricerca FAQ nella pagina di supporto.

Il personale di supporto tecnico può essere contattato 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana tramite chat, telefono, e-mail o il sito web.

Inoltre, si consiglia di guardare i loro profili di social media su Twitter, Facebook, YouTube e Telegram per rimanere aggiornati con gli ultimi sviluppi sulla piattaforma.

Come configurare un account su Currency.com (passo dopo passo)

Fase 1: Innanzitutto, visita https://currency.com e fai clic su [Iscriviti] nell’angolo in alto a destra.

Fase 2: Quindi, inserisci il tuo indirizzo e-mail e la password prima di fare clic su [continua].

Passo 3: La schermata successiva ti darà la possibilità di scegliere tra “andare sulla piattaforma” o “completare” la verifica dell’account.

Nota: Dovrai completare il tuo profilo prima di iniziare a fare trading.

Passo 4: Fai clic su Completa registrazione e inserisci il tuo paese di residenza e nazionalità.

Passo 5: Inserisci il tuo nome, cognome e data di nascita.

Passo 6: Aggiungi il tuo indirizzo richiesto per la verifica dell’identità.

Passo 7: Quindi è necessario inserire il numero di telefono di recupero:

Passo 8: Richiede al regolatore di caricare il tuo documento d’identità, che può essere uno di un passaporto, una carta d’identità o un permesso di soggiorno.

Passo 9: In questo esempio, abbiamo utilizzato un permesso di soggiorno in cui è necessario caricare il fronte e il retro dei documenti.

Passaggio 10: Infine, attendi che il tuo account venga verificato in modo da poter iniziare a fare trading. L’intero processo è rapido e semplice e puoi completarlo in meno di cinque minuti.

Pro e contro di Currency.com

Pro

Accesso a una varietà di criptovalute e attività tokenizzate tra cui azioni, obbligazioni e indici;

Conto demo funzionale;

Trading con leva fino a 1:500;

Molteplici indicatori tecnici per i grafici;

Soluzioni di custodia per celle frigorifere e calde;

Supporto multilingue.

Contro

La piattaforma non è disponibile negli Stati Uniti.

Considerazioni finali

Il trading su Currency.com offre ai trader un’esposizione sia al mercato delle criptovalute che al mercato finanziario tradizionale con l’opportunità di diversificare i loro portafogli ottenendo l’accesso a una variegata selezione di attività tokenizzate.

In generale, la piattaforma di trading avanzata consente ai trader di investire in oltre 2.000 attività tokenizzate con un elenco crescente di valute legali e criptovalute. Grafici avanzati con 75 indicatori tecnici, una vasta gamma di strumenti di disegno, un’esecuzione rapida e un’interfaccia utente semplice rendono la piattaforma una scelta solida sia per i principianti che per i professionisti.

Inoltre, lo scambio è rinomato per avere commissioni competitive e per l’utilizzo di procedure di sicurezza all’avanguardia per mantenere i tuoi fondi al sicuro.

Domande frequenti su Currency.com

Cos’è Currency.com

Currency.com è una piattaforma crittografica di asset tokenizzati completamente regolamentata che consente ai trader di utilizzare criptovalute per negoziare attività tokenizzate come azioni, indici e obbligazioni.

Il Currency.com è sicuro?

Sì, la piattaforma aderisce a rigorosi standard di settore e rigorose regole AML. Currency.com non ha subito incidenti di sicurezza dal suo lancio e offre ottimi strumenti di gestione del rischio con avvisi di prezzo in tempo reale oltre alla protezione del saldo negativo.

Currency.com ha un conto demo?

C’è un account demo disponibile su Currency.com, che consente agli utenti di praticare il trading di attività tokenizzate senza mettere a rischio i loro soldi personali. A Currency.com, l’esperienza del conto demo è quasi identica a quella di un conto di trading completamente funzionante.

Il Currency.com è regolamentato?

Sì, Currency.com è regolato dal Parco ad alta tecnologia in Bielorussia, mentre lavora anche all’interno del quadro normativo più ampio del settore. Inoltre, lo scambio ha una licenza Money Services Business (MSB) sia negli Stati Uniti che in Canada, nonché l’autorizzazione come fornitore DLT a Gibilterra.