Bitcoin su Etoro: come acquistare guida passo passo

Bitcoin è attualmente ancora la criptovaluta più rispettabile e senza dubbio continuerà a mantenere questa posizione in futuro. Oggi, i trader possono acquistare e vendere Bitcoin da qualsiasi luogo. Ma la prima cosa da fare è che i trader devono trovare il broker giusto per loro.

Quindi è necessario eseguire un’operazione senza sforzo e il tempo per acquistare o vendere è in pochi minuti. Quindi, come acquistare Bitcoin su eToro in 10 minuti? E quanto dovremmo investire in Bitcoin?

Cinque passaggi per acquistare bitcoin su eToro

Se vuoi acquistare Bitcoin su eToro, dovresti seguire questi passaggi:

Passaggio 1: apri il tuo account

È necessario impostare un conto di trading per acquistare e vendere Bitcoin. Vai al sito web di eToro e inizia a fare clic su Iscriviti.

Dovrai fornire alcune informazioni personali per completare la registrazione.

L’utente dovrà scegliere un nome di accesso e una password. È necessario fornire il numero di telefono per confermare le informazioni personali. Inoltre, eToro farà anche riferimento all’esperienza di trading e all’orientamento al trading dell’utente.

Passaggio 2: verifica

eToro è regolato da molti organismi di licenza, come la SEC. Tutti gli utenti dovranno caricare sul sito web di eToro una copia del loro documento d’identità rilasciato dal governo.

È possibile utilizzare un passaporto o una patente di guida. In genere, eToro verificherà automaticamente i documenti caricati dagli utenti in meno di due minuti. Ma se i documenti personali che fornisci hanno problemi o non vengono accettati, dovrai ricaricare i documenti richiesti o attendere un tempo più lungo.

Passaggio 3: deposita denaro

Una volta verificato il tuo account, puoi finanziare il tuo account. L’importo minimo da depositare è di $ 50.

Se depositi in dollari USA, non ci sono commissioni di conversione. Se utilizzi altre valute, ti verrà addebitata una commissione di conversione a seconda della tua valuta.

Il deposito tramite carta di debito o di credito verrà elaborato più velocemente. PayPal, Neteller e altri portafogli elettronici supportati vengono elaborati rapidamente. Finanziare il tuo account eToro dalla tua banca locale richiederà più tempo.

Passaggio 4: cerca Bitcoin

Una volta completato il deposito, acquisterai Bitcoin sulla piattaforma eToro. È semplice. Devi fare clic sulla barra di ricerca e digitare “Bitcoin”.

Successivamente, apparirà la tabella delle transazioni Bitcoin e dovrai fare clic sulla casella “Trade” che è appena apparsa sullo schermo.

Passaggio 5: acquista Bitcoin

Questo è un passo significativo. Prima di inserire l’importo che si desidera investire in Bitcoin, è necessario considerarlo attentamente. L’importo minimo che può essere utilizzato per acquistare Bitcoin è di $ 10. Infine, fai clic sulla casella “Apri trade” per completare il tuo trade.

I migliori metodi di pagamento per l’acquisto di Bitcoin su eToro

Acquista Bitcoin con una carta di credito.

Il modo più semplice e conveniente per acquistare Bitcoin su eToro è utilizzare una carta di debito / credito emessa da Visa o MasterCard. Ci saranno broker che addebiteranno una commissione del 3-5% quando depositano fondi su un conto con una carta di credito / debito. Ma con eToro, non ci sono commissioni per l’utilizzo di questo metodo di deposito.

Usa PayPal per ricaricare il tuo account.

Un conto PayPal è anche un’opzione eccellente per finanziare il tuo account eToro. eToro è uno dei broker che ti consente di acquistare Bitcoin con PayPal rapidamente.

Nella fase di deposito, gli utenti scelgono di depositare con il proprio account PayPal. Quindi seleziona l’importo che desideri depositare sul tuo account e conferma. Dopo aver confermato la transazione, il denaro verrà immediatamente depositato sul tuo conto.

Acquista Bitcoin con Neteller, Skrill

Un altro modo per acquistare Bitcoin online è utilizzare un portafoglio elettronico alternativo come Neteller o Skrill. La piattaforma eToro supporta anche questi portafogli elettronici.

Perché dovremmo investire in Bitcoin?

Bitcoin può portare grandi rendimenti agli investitori. Nel 2009, Bitcoin ha debuttato a $ 0,00076 / bit. Il prezzo attuale di Bitcoin al momento della stesura di questo documento è a $ 42.160 / bit. Il prezzo del bitcoin è aumentato di oltre 55 milioni di volte in soli 13 anni. Oggi, molte persone si aspettano ancora che Bitcoin generi rendimenti finanziari sostanziali.

Gli utenti possono effettuare transazioni Bitcoin in modo rapido, sicuro e con commissioni basse. Ci sono molte opinioni sul fatto che la valuta digitale sia più adatta come riserva di valore. Poiché il numero di token Bitcoin è limitato e l’offerta non può essere manipolata. Inoltre, ci sono alcune opinioni secondo cui Bitcoin sta agendo come un contrasto con i mercati finanziari. Ad esempio, mentre molti titoli sono diminuiti drasticamente nel 2020 a causa della pandemia di covid-19, Bitcoin è salito.

Quanto dovremmo investire in Bitcoin?

La quantità di Bitcoin che dovresti acquistare dipenderà dalle tue finanze e dai tuoi obiettivi di investimento. Forse dovresti usare una strategia a lungo termine quando investi in Bitcoin. Questa strategia impedirà alle tue finanze di essere influenzate dalle fluttuazioni del mercato delle criptovalute a breve termine.