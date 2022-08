Prelievo Binance: come fare e tempistiche

Binance è una delle più grandi piattaforme di trading di criptovaluta multifunzionali a livello globale oggi. Tuttavia, i nuovi arrivati sulla piattaforma potrebbero avere difficoltà a prelevare denaro da Binance e non conoscono il tempo di elaborazione del prelievo di Binance.

Il seguente articolo apprende tutte le informazioni più complete sul prelievo di contanti da Binance sul tuo conto bancario.

Come prelevare denaro dallo scambio Binance

Gli utenti possono prelevare denaro dallo scambio Binance sul proprio conto bancario con pochi semplici passaggi. Ecco le istruzioni dettagliate:

Accedi al tuo account Binance.

Seleziona la scheda Portafoglio e seleziona Panoramica. Quindi fare clic su [Prelievo] e scegliere [Preleva Fiat]

Seleziona la valuta che desideri prelevare e fai clic su Continua.

Attualmente, Binance consente solo prelievi: USD, AUD, BRL, EUR, GBP, RUB, TRY, UAH, UGX, KZT, NGN.

Inserisci le informazioni del conto di pagamento nelle caselle di impianto e fai clic su Avanti. Segui i passaggi richiesti e inserisci il codice di verifica per confermare la richiesta di prelievo.

Come prelevare fiat dallo scambio Binance sul tuo conto bancario

L’utilizzo della funzione di prelievo di Binance comporta commissioni di prelievo e limiti di unità, quindi non tutti lo usano universalmente.

La maggior parte degli utenti sceglie di prelevare denaro fiat da Binance tramite P2P Trading. Procedere come segue:

Accedi al tuo account Binance. Sulla barra degli strumenti, seleziona Acquista Crypto, quindi fai clic su P2P Trading.

Seleziona P2P e fai clic su Vendi. Quindi seleziona la valuta elettronica nel conto che desideri convertire in contanti e scegli l’unità di denaro che desideri ricevere. Attualmente, la funzione P2P accetta solo alcune monete come USDT, BTC, BUSD, BNB, ETH, DAI.

Se gli utenti hanno altre valute, possono passare a una delle monete di cui sopra per prelevare contanti. Nell’illustrazione seguente, l’utente ha USDT e vuole prelevare USD sul suo conto bancario.

Scegli il venditore giusto e clicca su Vendi:

La colonna Inserzionisti elenca gli acquirenti con il numero di transazioni effettuate (ordini) e il tasso di successo (completamento). I venditori con una pila d’oro accanto al nome sono venditori più affidabili.

La colonna Prezzo è il prezzo che sono disposti ad acquistare la moneta.

La colonna Limite/Disponibile mostra la liquidità

La colonna Pagamento mostra il metodo di pagamento

La colonna Trade mostra lo stato del loro trade.

Esamina attentamente le informazioni sul tasso di cambio, l’importo della liquidità, il metodo di pagamento e i termini dell’acquirente. Se appropriato, inserisci il numero di monete che desideri vendere per prelevare contanti nella casella Voglio vendere e fai clic su Vendi.

Dopo aver ricevuto il denaro sul conto bancario, l’utente deve rilasciare la moneta per pagare l’acquirente. Non credere alle immagini di pagamento inviate dall’acquirente. Fai clic per rilasciare la moneta solo quando il denaro è stato ricevuto nel conto per evitare frodi. P2P è il modo più popolare e conveniente per prelevare contanti da Binance sul tuo conto bancario.

Commissioni di scambio Binance

Binance addebita commissioni per i prelievi tramite la funzione Prelievo. Questa commissione è fissa, utilizzata per pagare i costi di transazione di rete. Ogni blockchain ha prezzi diversi, a seconda della valuta specifica che l’utente sta utilizzando. Inoltre, le tariffe possono variare a seconda dell’attività di rete. Gli utenti possono controllare il costo esatto accedendo alla funzione Prelievo come indicato sopra.

Importo minimo di prelievo su Binance

Lo scambio Binance applica un importo minimo di prelievo per ogni criptovaluta. Gli utenti non possono prelevare un importo inferiore nella funzione Prelievo. Con la parte P2P, l’importo minimo di prelievo dipende da ciascun acquirente.

Tempo di elaborazione del prelievo binance riuscito

Tempo di elaborazione del prelievo di Binance. Normalmente, Binance elabora immediatamente la richiesta di prelievo di un utente. Tuttavia, ogni blockchain richiede tempo per completare la conferma della transazione. Questa volta non è lo stesso per ogni blockchain. Ad esempio, Binance Smart Chain può completare le conferme delle transazioni in pochi minuti. Nel frattempo, Bitcoin può richiedere da 10 minuti a 30 minuti. Anche Ethereum potrebbe richiedere più tempo.

Binance genera un TxID (Transaction ID) per emettere la transazione di prelievo quando un utente preleva. Tuttavia, la transazione può essere ritardata a seconda del numero di conferme di rete richieste. Binance offre agli utenti 30-60 minuti per monitorare i loro progressi di prelievo. Per controllare lo stato dei prelievi su Binance, gli utenti possono andare alla pagina cronologia delle transazioni di Binance (Portafoglio/Panoramica/Cronologia transazioni).

Alcune informazioni da sapere sul tempo di elaborazione del prelievo di Binance

Perché il mio prelievo su Binance è bloccato nell’elaborazione?

Gli utenti possono rimanere bloccati durante i prelievi a causa dell’elevato numero di richieste di conferma della rete o della congestione della rete. Se meno di 30-60 minuti dopo la generazione di TxID (Transaction ID), l’utente deve attendere di più. In particolare, la rete Bitcoin di solito richiede più tempo per confermare, quindi potrebbe essere necessario più tempo per gli utenti ad aspettare.

Perché gli utenti non possono prelevare da Binance?

Gli utenti non possono prelevare da Binance durante l’aggiornamento del sistema Binance o i nuovi utenti cambiano la password. Se il motivo proviene da Binance, gli utenti possono contattare l’assistenza Binance. Gli aggiornamenti del sistema possono richiedere da 30 minuti a 24 ore. Il prelievo viene disabilitato fino al completamento dell’aggiornamento del sistema. Gli utenti possono archiviare nella cassetta postale di notifica. Inoltre, se il nuovo utente cambia la password entro 24 ore, il prelievo non è possibile per garantire la sicurezza e la protezione.

Come risolvere l’errore di prelievo da Binance al conto bancario?

Se l’utente non ha ricevuto il denaro dopo aver effettuato il prelievo dopo 6 ore, l’utente può attendere di più o contattare l’assistenza Binance. Tuttavia, se il denaro non è stato ricevuto dopo 10-20 minuti, l’utente dovrebbe rimanere. Gli utenti contattano il supporto binance solo attraverso la homepage di Binance e non forniscono password o OTP a nessuno che affermi di essere il personale di supporto di Binance per garantire la sicurezza del proprio account. Binance non chiede mai ai clienti codici OTP. Pertanto, se qualcuno afferma di essere un funzionario di supporto Binance e chiede all’utente un OTP, potrebbe essere una truffa.