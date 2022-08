Verifica Binance non riuscita: come risolvere l’errore

in

Binance è la piattaforma di trading di criptovaluta di più alto rango a livello globale. Per garantire la sicurezza dell’account e sbloccare le funzionalità di trading quando si utilizza Binance, gli utenti devono verificare l’identità dell’account. Verifica dell’account non riuscita.

Cosa fare? Il seguente articolo guida i nuovi utenti sulla correzione degli errori di verifica dell’identità di Binance non riusciti.

Motivi per la verifica dell’identità di Binance

Esistono molti motivi diversi per cui gli utenti devono eseguire la verifica dell’identità dell’account. Tra questi, ci sono tre motivi più importanti tra cui:

Sblocca i limiti delle transazioni. Binance richiede la verifica dell’identità in modo che gli utenti non siano limitati dal trading. Esempio: l’account verificato di livello 1 ha diritto a prelevare solo 300 $ e 2BTC / giorno. Nel frattempo, gli account verificati di livello 2 sono autorizzati a scambiare fino a $ 50.000 e 8 milioni di BUSD al giorno.

Sicurezza avanzata: la verifica dell’account aiuta gli utenti a proteggere i propri account. Se l’account non è verificato, gli hacker possono facilmente rubare l’account, modificare le informazioni personali per assumere il controllo dell’account dell’utente.

Conformità con la legge finanziaria globale: la legge finanziaria globale ha disposizioni per KYC e AML, che richiedono agli utenti di verificare la propria identità. Gli scambi di criptovaluta gestiscono anche la loro attività in base alle regole e ai regolamenti del diritto finanziario globale. Binance è anche una delle piattaforme che rispetta queste regole e incoraggia gli utenti a soddisfare i requisiti di verifica dell’account.

Quanto tempo richiede la verifica dell’identità di Binance?

Se i processi di verifica di Binance vengono seguiti correttamente, gli utenti possono impiegare circa 15 minuti. Le operazioni richieste includono: compilazione di informazioni personali, caricamento di una prova di identità, indirizzo e verifica facciale. L’utente tenta di non ricaricare il browser durante il processo di verifica, altrimenti il passaggio di verifica eseguito non verrà registrato.

Se la verifica dell’identità di Binance non riesce, l’utente può farlo di nuovo fino a 9 altre volte in 24 ore. Dopo dieci tentativi di verifica non riusciti, l’utente deve attendere altre 24 ore prima di farlo di nuovo.

Dopo aver completato i passaggi di verifica, gli utenti potrebbero dover attendere 7-10 giorni affinché Binance verifichi l’account utente ed emetta un certificato verde per confermare la verifica riuscita.

Verifica di Binance non riuscita e risoluzione dei problemi

Impossibile verificare il volto è un errore comune riscontrato durante la verifica dell’account. Gli utenti dovrebbero notare che non indossano occhiali, non usano filtri / app di modifica e si esibiscono in un luogo con abbastanza luce durante la verifica dell’identità. Durante la verifica del volto, l’utente può spostare leggermente il volto affinché lo scanner lo riconosca. Inoltre, se dopo aver completato tutti i requisiti e ancora non riuscito, carica un ritratto per dimostrare la tua identità.

Anche non ricevere il codice di verifica tramite messaggio di testo è un errore comune nel processo di verifica dell’account. Quando si verifica questo errore, l’utente può riavviare il dispositivo, controllare la connessione di rete o passare alla verifica vocale tramite chiamata vocale.

Anche la verifica dell’indirizzo non riuscita è un errore comune tra gli utenti di Binance. Per verificare l’indirizzo, l’utente deve inserire l’indirizzo esatto come mostrato nel documento di prova dell’indirizzo, le informazioni sul paese, il codice postale in base al proprio indirizzo.

Alcune note durante la verifica dell’identità di Binance

Gli utenti devono completare i passaggi di verifica in 15 minuti. Oltre questo orario Binance può richiedere una ripetizione.

Il browser della pagina non deve essere ricaricato mentre è in corso il processo di verifica dell’account Binance.

Si consiglia di utilizzare una foto del documento di verifica che sia chiara, piena di informazioni, senza perdita di angoli e in formato JPEG e PNG.

Le foto utilizzate per verificare che l’account non vengano modificate, utilizzando i filtri.

La verifica del viso dovrebbe essere eseguita in un luogo con una buona illuminazione e angoli chiari del viso, senza occhiali, utilizzando filtri.

Le informazioni sull’indirizzo da compilare corrispondono al documento di verifica dell’indirizzo.

Conclusione

La verifica dell’identità, se eseguita passo dopo passo, sarà meno soggetta a errori. Se l’utente ha difficoltà a verificare l’identità dell’account, può contattare l’assistenza clienti di Binance. Quando si contatta il supporto, gli utenti devono allegare schermate o registrazioni video per istruzioni su come correggere l’errore in modo rapido e accurato.