Bitcoin su Etoro: come funziona l’acquisto

Bitcoin è attualmente ancora la criptovaluta più rispettabile e senza dubbio continuerà a mantenere questa posizione in futuro. Oggi, i trader possono acquistare e vendere Bitcoin da qualsiasi luogo. Ma la prima cosa da fare è che i trader devono trovare il broker giusto per loro.

Quindi è necessario eseguire un’operazione senza sforzo e il tempo per acquistare o vendere è in pochi minuti. Quindi dovremmo scegliere di acquistare Bitcoin sullo scambio eToro?

Perché dovremmo comprare Bitcoin su Etoro?

Etoro è uno scambio che è stato istituito nel 2007. Questo scambio ha ottenuto molte certificazioni da agenzie di regolamentazione affidabili come SEC, FCA, CySEC e ASIC. eToro è anche membro di FINRA e il broker prevede di diventare pubblico quest’anno.

eToro ha attirato più di 20 milioni di clienti commerciali sulla sua piattaforma.

Per acquistare Bitcoin sul sito eToro, i trader dovranno aprire un account, autenticarsi e depositare un importo minimo di $ 50. Depositare denaro sul tuo conto è anche molto semplice. Gli utenti possono pagare con carta di debito, carta di credito, conto bancario, PayPal o Neteller. Vale la pena ricordare che la quantità minima di Bitcoin che puoi acquistare su eToro è di soli $ 10.

Pertanto, questo fattore potrebbe rendere eToro il miglior scambio per i nuovi investitori per provare questa interessante criptovaluta. Inoltre, anche gli strumenti di investimento passivo offerti da eToro sono entusiasmanti. CryptoPortfolio consente agli investitori di investire in più valute digitali attraverso una singola transazione. Questo portafoglio sarà proposto e gestito dal team di gestione di eToro. Questo scambio ha anche una caratteristica eccezionale che è il Copy Trading.

eToro Wallet è anche una caratteristica molto interessante dell’ecosistema eToro.

Gli utenti possono acquistare Bitcoin e memorizzarlo nei loro portafogli digitali. Inoltre, il portafoglio eToro è stato valutato come uno dei migliori portafogli bitcoin disponibili oggi.

Molti investitori sono molto interessati alle criptovalute ma non amano i rischi che queste monete comportano. In questo caso, possono scegliere di investire in società quotate in borsa che utilizzano la tecnologia blockchain e scambiano criptovalute. Se sei interessato alle azioni Bitcoin, troverai una vasta gamma di azioni Bitcoin su eToro con prezzi bassi e strumenti grafici avanzati.

Il processo di acquisto di Bitcoin su eToro

I trader devono solo seguire quattro semplici passaggi per possedere la valuta digitale più potente di oggi. Con solo eToro, hai solo bisogno di 10 dollari per conquistare il tuo sogno di diventare ricco.

Fase 1

Innanzitutto, un trader deve aprire un conto di trading sullo scambio eToro

Apri un conto eToro. Innanzitutto, un trader deve aprire un conto di trading sullo scambio eToro. Basta seguire le istruzioni sullo schermo e compilare le informazioni come indicato.

Fase 2

Effettua il tuo primo deposito sul tuo conto. Scegli il metodo di deposito più conveniente per te e deposita un minimo di $ 50 sul tuo conto. Sulla piattaforma di trading di eToro, gli utenti possono scegliere tra vari metodi di deposito. Ad esempio, carta di credito, conto bancario, PayPal.

Fase 3

Devi digitare “Bitcoin” nella barra di ricerca e fare clic sul pulsante “Trade”

Per cercare Bitcoin sullo scambio eToro, è necessario digitare “Bitcoin” nella barra di ricerca e fare clic sul pulsante “Trade”. Subito dopo, sullo schermo apparirà un pannello informativo.

Fase 4

Decidi quanto vuoi acquistare Bitcoin e fai clic sul pulsante Apri trade

Inizia ad acquistare Bitcoin. Decidi quanto vuoi acquistare Bitcoin e fai clic sul pulsante Apri trade. Si prega di notare che l’importo della transazione deve essere superiore a 10 $. Lo spread quando si fa trading di Bitcoin su eToro è solo dello 0,75% circa.

Con soli quattro semplici passaggi, puoi possedere la valuta digitale più potente del mondo.