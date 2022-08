Polkadot su Binance: ecco come acquistare passo psst

Polkadot è uno dei progetti blockchain di recente sviluppo ed è noto come uno dei progetti leader nel mercato. Il token di Polkadot si chiama DOT. Acquistare Polkadot (DOT) su Binance è abbastanza semplice. Tuttavia, non può essere facile per chi è nuovo alla piattaforma.

Come acquistare Polkadot su Binance? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

Cos’è la moneta Polkadot?

Polkadot è un protocollo multi-catena che collega diverse blockchain ed è una blockchain proof-of-stake che non richiede mining. Polkadot è un contratto intelligente come Ethereum ma può elaborare molte transazioni in parallelo. Polkadot è la blockchain di blockchain per la creazione di DApp, la gestione o l’archiviazione di dati e la costruzione di nuovi progetti blockchain …

Polkadot è anche conosciuto come Web3, sperando di rendere Internet una rete migliore, decentralizzata e resistente alla censura.

La criptovaluta Polkadot (DOT) è nata nel 2017, dopo un ICO di successo con un prezzo Polkadot di $ 0,29. Attualmente, la capitalizzazione di mercato totale di DOT è di quasi 30 miliardi di dollari e viene scambiata circa 30 USD / DOT, pari all’1,3% dell’intero mercato.

Attualmente, gli utenti possono facilmente acquistare Polkadot su famosi scambi di criptovaluta come Binance, Huobi Global, OKEx, Coinbase, KuCoin e altro ancora.

Perché acquistare la moneta Polkadot su Binance?

Binance è uno degli scambi più sicuri e ha il volume di scambi più significativo a livello globale. Attualmente, Binance ha vantaggi rispetto ad altri scambi di criptovaluta come:

Ha la più ampia liquidità nel mercato delle criptovalute, offrendo varie coppie di trading.

Gli utenti possono facilmente acquistare DOT con una carta di credito o convertire da un’altra moneta a DOT su Binance.

Gli utenti di Binance possono scegliere di scambiare DOT con altre 12 valute e criptovalute come DOT / BTC, DOT / BNB, DOT / USDT, DOT / EUR, DOT / GBP, DOT / BUSD … Gli utenti possono facilmente acquistare Polkadot in 1 delle 12 valute, criptovalute.

Per acquistare DOT su Binance, gli utenti devono aprire un account Binance ed effettuare acquisti in molti modi semplici. Se non hai un account, registrati seguendo il link qui sotto:

Come acquistare la moneta Polkadot con carta di credito?

Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account Binance, fai clic sulla scheda Acquista Crypto e seleziona Carta di credito / debito sulla barra degli strumenti.

Nella casella Spendi, seleziona l’unità di pagamento della carta di credito, inserisci l’importo che desideri acquistare DOT.

Nella casella Ricevi selezionare DOT e fare clic su Continua.

Se desideri acquistare DOT periodicamente, attiva il pulsante Acquista ricorrente

Successivamente, l’utente deve eseguire alcuni passaggi per compilare i seguenti dati della carta di credito per completare il processo di acquisto DOT.

Come acquistare Polkadot su Binance usando Trade?

Deposita o acquista criptovaluta che per fare trading con DOT sul tuo account. Le criptovalute per acquistare DOT includono USDT, BUSD, BNB, BTC, ETH. Gli utenti possono acquistare monete con fiat tramite P2P Trading o trasferire monete da un altro portafoglio crittografico al portafoglio Funding Binance.

Per acquistare DOT su Binance, gli utenti devono trasferire la moneta appena acquistata / caricata dal portafoglio di finanziamento al portafoglio Fiat e Spot: fai clic su Portafoglio, seleziona Portafoglio di finanziamento, scegli Trasferisci.

Dalla casella selezionare Finanziamento, casella Per selezionare Fiat e Spot.

Nella casella Moneta, scegli il tipo di moneta acquistata/caricata nel passaggio 2.

Nella casella Importo immettere l’importo che si desidera trasferire

Fare clic su Conferma per completare.

Come acquistare la moneta Polkadot con la funzione Converti su Binance?

Fai clic su Fai clic su Scambia e seleziona Converti per accedere alla funzione di conversione delle monete con la funzione Converti.

Nella casella Da, selezionare il tipo di moneta caricata/acquistata nel passaggio 2, immettere il numero di monete che si desidera convertire in DOT.

Nella casella A selezionare DOT e fare clic su Anteprima conversione.

La schermata mostra il numero DOT convertito corrispondente al numero di monete inserite. Se accettato, fare clic su Converti per completare. Il DOT acquistato viene visualizzato nel portafoglio Fiat e Spot.

Come acquistare la moneta Polkadot usando Spot Binance?

Gli utenti possono utilizzare l’interfaccia Classica o Avanzata a seconda delle loro preferenze. Le seguenti istruzioni si basano sull’interfaccia classic.

Sulla barra degli strumenti, fai clic sulla scheda Trade e seleziona Classic per accedere all’interfaccia di trading spot classic.

Nella barra di ricerca nell’angolo destro dello schermo, digita DOT per trovare le coppie di trading disponibili su Binance.

Fai clic sulla coppia di DOT e criptovaluta acquistata nel passaggio 2 (esempio DOT / USDT se il passaggio 2 ha acquistato USDT)

Fai clic su Mercato per acquistare DOT al prezzo di mercato corrente nella finestra di trading sotto il grafico. Inserisci il numero di monete che desideri utilizzare per acquistare DOT nella casella Totale. Quindi fare clic su Acquista DOT. L’account viene visualizzato DOT nel portafoglio Fiat e Spot.

Se si desidera acquistare DOT a un prezzo migliore rispetto al prezzo corrente scambiato, l’utente può utilizzare l’ordine Limit per effettuare un ordine in sospeso. L’ordine BUY verrà eseguito quando il prezzo DOT raggiunge il prezzo desiderato.

Conclusione:

Sopra ci sono alcuni modi per acquistare DOT su Binance che sono piuttosto semplici. L’acquisto di DOT con una carta di credito non è raccomandato a causa dell’elevato tasso di cambio e delle possibili commissioni di transazione aggiuntive per il fornitore della carta. La funzione di conversione può essere facile e adatta ai neofiti di Binance. Tuttavia, per acquistare DOT al miglior prezzo desiderato, gli utenti possono utilizzare la funzione di trading Spot e utilizzare gli ordini limite.