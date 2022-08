Prelievo eToro: come prelevare e tempistiche

Quanto dura il tempo di prelievo di eToro? Questa è sicuramente una domanda a cui la maggior parte dei nuovi investitori su eToro sono interessati, quando un investimento è redditizio, ogni investitore vuole ritirare una parte del profitto. Ma è semplice prelevare denaro su eToro e quanto tempo ci vorrà perché il denaro ritorni sul conto? Fare riferimento a questo articolo per le risposte alle domande.

1.Come posso prelevare denaro

Vuoi prelevare denaro dal tuo conto eToro? Naturalmente, con eToro, puoi prelevare denaro dal tuo conto in qualsiasi momento. Puoi prelevare l’importo massimo pari al saldo del tuo conto eToro, meno l’importo del margine utilizzato.

L’importo prelevato verrà restituito al metodo che hai depositato, il che significa che il denaro viene pagato sul conto di deposito. eToro paga nell’ordine di priorità riportato di seguito:

1.

Credito

2. PayPal

3. Bonifico bancario

2.Quanto dura il tempo di prelievo di eToro?

La tua richiesta di prelievo verrà ricevuta da eToro e richiederà fino a 1 giorno per essere elaborata quando tutte le informazioni necessarie saranno disponibili. Il tempo necessario per ricevere il pagamento dipende dal fornitore di servizi di pagamento. Di solito, il tempo per ogni metodo di pagamento sarà come da tabella seguente:

3.A quanto ammonta la commissione di prelievo?

Quando effettui prelievi dal tuo conto eToro, dovrai sostenere una commissione di elaborazione dei prelievi. Questo importo viene mostrato nel rapporto non appena si inserisce l’importo che si desidera prelevare. Questo importo della commissione viene detratto solo quando prelevi con successo denaro sul tuo conto.

L’importo minimo per ogni prelievo è di 30$. La commissione di prelievo per ogni prelievo è di 5 $. Ciò significa l’importo effettivo sul tuo account.

L’importo massimo che puoi prelevare deve essere superiore a 30 $ ed è l’importo totale disponibile nel tuo account dopo aver chiuso tutte le negoziazioni.

4.Come sapere che la tua richiesta di prelievo è stata elaborata?

Una volta elaborata la tua richiesta di prelievo, riceverai una notifica eToro via e-mail. Insieme a questo ci sono i dettagli del servizio di pagamento del fornitore. In alternativa, puoi anche toccare “Categoria” e andare alla scheda della cronologia per vedere lo stato del tuo prelievo.

5.È possibile annullare la mia richiesta di prelievo da eToro?

Puoi annullare completamente la tua richiesta di prelievo da eToro finché la tua richiesta di prelievo è in fase di revisione. Vai al tuo portfolio, quindi vai alla cronologia e fai clic sulla richiesta di prelievo in fase di revisione e quindi scegli di annullare la richiesta.

6.In caso di prelievo non riuscito, cosa dovresti fare?

Se hai difficoltà a prelevare, contatta il centro di assistenza clienti eToro tramite ticket di supporto. Di solito, il personale di supporto di eToro ti risponde molto rapidamente. La conversazione viene effettuata direttamente sulla piattaforma eToro o tramite l’e-mail che hai precedentemente registrato.