Previsione Axie Infinity per fine 2022

L’attuale prezzo di mercato di Axie Infinity è di $ 7,19 (al 14 novembreesimo, 2022) ed è aumentato di oltre il 7% in sole 24 ore. Sebbene il suo prezzo sia diminuito di circa il 26% in una settimana, vale comunque la pena menzionare la sua impennata in un giorno in questa tendenza ribassista di altre criptovalute di gioco.

Si noti che altre criptovalute di gioco, tra cui Decentraland, Sandbox, Apecoin, Reef e Stepn, sono diminuite rispettivamente del 37%, 34%, 44%, 40% e 39% in un solo giorno. Pertanto, vale la pena notare il movimento verso l’alto del 7% di Axie; Quindi, abbiamo cercato di trovare la ragione dello stesso.

Recentemente, il 13 novembreesimo 2022 (un giorno prima dell’impennata dei prezzi di AXS), un utente di Binance CarlosOMFG, ha twittato che il suo account Binance è stato violato e un milione di dollari di AXS sono stati acquistati dal suo account.

Casi d’uso, differenziatori e concorrenti di AXIE INFINITY

Il team di Binance CS ha scoperto che l’acquisto è stato effettuato tramite l’API. L’utente ha una sola chiave API attiva ed è stato utilizzato su una piattaforma bot di trading crittografico denominata Skyrex. In un altro tweet il CEO di Binance, CZ ha confermato che sono stati segnalati altri 3 casi simili in cui gli utenti hanno condiviso la loro chiave API con qualsiasi piattaforma di terze parti e poi hanno visto scambi inaspettati.

Successivamente, l’utente ha chiarito di aver già rivenduto tutti i token AXS non appena ha scoperto di questo acquisto.

Un milione di dollari è un enorme sacco di soldi e se l’affermazione dell’utente di Twitter è vera, allora questo acquisto può davvero essere uno dei motivi dietro l’improvviso aumento del prezzo di AXS in un solo giorno.

Un altro fattore che contribuisce alla crescita di Axie può essere l’aumento del numero di utenti attivi sulla sua piattaforma Axie Origin.

Axie Origins ha registrato una media di 1k download al giorno, un numero enorme. La ragione dietro la sua popolarità può essere il gameplay e la grafica migliorati in Axie Origins. Inoltre, il gioco fornisce alcuni assi iniziali gratuiti con cui giocare.

Che si tratti del falso pompaggio o dell’effettiva crescente popolarità di Axie infinity, è stato davvero un grande giorno per Axie perché l’impennata non era prevista in questa tendenza ribassista.

~Charu Taneja