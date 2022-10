Bitsgap: cos’è e come funziona

Se stai cercando di scambiare valute digitali comodamente da casa tua, dovrai assicurarti di utilizzare una piattaforma piena zeppa di strumenti, approfondimenti e, naturalmente, commissioni e commissioni competitive.

Detto questo, i trader esperti spesso fanno uso di diversi scambi per accedere a mercati e coppie specifici o sfruttare le opportunità di arbitraggio.

Passare dallo scambio allo scambio può, tuttavia, essere sia ingombrante che dispendioso in termini di tempo.

Con questo in mente, Bitsgap ti consente di collegare tutti i tuoi scambi in un unico posto. Questo viene fornito con una pletora di punti a favore, come essere in grado di eseguire strategie di arbitraggio con facilità e distribuire bot avanzati per fare trading contemporaneamente su più piattaforme.

Come tale, Bitsgap si è evoluto per soddisfare le molte esigenze e aspettative dei trader di criptovaluta.

In questa recensione di Bitsgap, esploriamo tutto ciò che c’è da sapere sui servizi di scambio incrociato offerti dal fornitore.

Bitsgap a colpo d’occhio

Bitsgap è pubblicizzato come un nuovo modo di fare trading su più borse, trovando i migliori tassi e gestendo efficacemente il tuo portafoglio. La piattaforma ti consente di riunire tutti questi elementi sotto lo stesso tetto, fornendo l’accesso da un singolo account con un clic di un pulsante.

Ha funzionalità attentamente progettate che ti permetteranno di:

Confronta rapidamente i tassi da cumuli di mercati di valute digitali

Fai trading e passa istantaneamente da uno scambio all’altro

Tieni traccia dei tuoi investimenti

Tipi di ordine di base e avanzati

Approfitta della differenza di prezzo tra gli scambi utilizzando l’arbitraggio

Metti alla prova le tue strategie tramite un conto demo senza rischiare alcun capitale

Attualmente, Bitsgap è integrato con 30 scambi, tra cui Binance, Kraken, Bitfinex e altri.

I trader hanno accesso a oltre 10.000 coppie di trading di criptovaluta e diversi indicatori tecnici disponibili per formulare le tue strategie. La piattaforma offre un’interfaccia ottimizzata e intuitiva sia per i principianti che per i trader esperti.

Cosa puoi fare con Bitsgap?

Di seguito sveliamo alcune delle principali funzionalità disponibili su Bitsgap.

Scambio

La sezione di trading di Bitsgap presenta un’interfaccia elegante che è completamente funzionale. Al fine di rendere la tua esperienza di trading il più agevole possibile, Bitsgap offre le seguenti capacità e funzionalità:

Grafici TradingView

Oltre 100 indicatori tecnici

Tipi di grafici personalizzabili

Visualizzazione del trading attraverso i grafici

L’area di trading presenta una schermata interattiva del grafico, che include le tue operazioni recenti e gli ordini aperti. Puoi anche gestire il tuo saldo su ciascuno dei tuoi scambi collegati, tenere traccia di eventuali posizioni aperte e visualizzare la cronologia delle tue negoziazioni.

L’interfaccia consente di passare facilmente da uno scambio all’altro facendo clic sul nome della piattaforma sopra la schermata del grafico.

Bitsgap ha anche impostato diversi ordini di trading per darti un maggiore controllo sui tuoi sforzi di trading di criptovaluta.

Ordini Stop-Loss e Take-Profit per limitare le perdite nel caso in cui il tuo trade prenda una svolta in peggio.

per limitare le perdite nel caso in cui il tuo trade prenda una svolta in peggio. Ordine ombra che ti consente di scambiare il portafoglio ordini dello scambio – con gli ordini eseguiti solo quando viene raggiunto il prezzo impostato. L’ordine esisterà esclusivamente attraverso le istruzioni inviate tramite API ma sarà nascosto agli altri trader.

che ti consente di scambiare il portafoglio ordini dello scambio – con gli ordini eseguiti solo quando viene raggiunto il prezzo impostato. L’ordine esisterà esclusivamente attraverso le istruzioni inviate tramite API ma sarà nascosto agli altri trader. Gli ordini Stop Limit vengono eseguiti a un prezzo prestabilito, in base al quale l’ordine è considerato come un ordine limite per acquistare o vendere al prezzo limite.

vengono eseguiti a un prezzo prestabilito, in base al quale l’ordine è considerato come un ordine limite per acquistare o vendere al prezzo limite. Ordini di mercato ti consente di eseguire gli ordini istantaneamente al miglior prezzo di mercato disponibile.

Inoltre, Bitsgap fornisce anche una serie di strumenti di trading analitici per ricercare le prestazioni di tutte le coppie di trading popolari. È possibile integrare l’opzione di impostare un intervallo di tempo, scegliere uno stile di grafico e lavorare insieme a vari indicatori.

Bot di trading di criptovaluta

Il bot di trading Bitsgap è una caratteristica unica che ti consente di sfruttare al meglio il mercato delle criptovalute altamente volatile. Il bot garantisce che i tuoi investimenti siano distribuiti proporzionalmente all’interno dell’intervallo scelto, in modo da poter realizzare piccoli ma frequenti profitti su ogni mossa di mercato. Una volta che il prezzo raggiunge l’intervallo desiderato, gli ordini vengono eseguiti e ne vengono inseriti di nuovi.

Il bot garantirà che, in base ai prezzi correnti, i tuoi ordini di acquisto e vendita vengano automaticamente regolati per trovare le migliori opportunità. Il vantaggio più significativo qui è che il bot esegue le tue operazioni istantaneamente.

Pertanto, hai la possibilità di beneficiare anche del più piccolo dei movimenti di prezzo sul mercato, limitando al contempo le tue perdite. I tuoi investimenti sono distribuiti in base alla strategia di rete, dividendo la tua fascia di prezzo in più livelli o griglie.

Ci sono due strategie bot disponibili sulla piattaforma Bitsgap. In primo luogo, il bot “Classic” utilizza la stessa quantità dell’equivalente della valuta di base in ogni griglia. Ciò significa che ad ogni livello acquista e vende la stessa quantità della valuta di base.

La strategia “SBOT” acquista e vende diverse quantità della valuta di base a ciascun livello di griglia. Tuttavia, garantisce anche un’equa distribuzione degli investimenti.

Per poter utilizzare il servizio di trading bot, è necessario disporre di una quantità minima di fondi disponibili. Tale importo è determinato da:

La dimensione minima dell’ordine della coppia selezionata nel rispettivo scambio

Il numero di ordini effettuati dal bot

Dopo aver collegato la tua API di scambio al bot di trading Bitsgap, puoi scegliere il bot per lavorare sulla strategia di trading di tua preferenza. Bitsgap ha già impostato diverse strategie predefinite dimostrate attraverso il backtesting.

Se vuoi testare una nuova strategia o assicurarti che tutto funzioni senza intoppi, la funzione di backtest può dimostrare come il tuo bot risponderebbe ai cambiamenti del mercato.

Poiché il bot di trading può essere utilizzato in combinazione con le altre funzionalità, non sceglierai tra le due diverse opzioni della piattaforma. Invece, aumenterà le tue possibilità di profitto, rendendo la piattaforma più attraente per gli utenti che effettuano più operazioni su base giornaliera.

Segnali

I segnali sono il modo in cui Bitsgap ti tiene aggiornato sui cambiamenti significativi del mercato. Questi ti informeranno delle anomalie di prezzo. Se c’è qualche movimento significativo nel valore di una criptovaluta, verrai avvisato. Ti aiuterà a rimanere in cima a tutte le tue coppie di trading e ad agire rapidamente se il mercato entra o va contro il tuo favore.

Bitsgap ha raccolto dati sulle tendenze di diverse coppie di trading di criptovaluta. Se una moneta inizia a mostrare un’irregolarità fuori dal modello ordinario, verrà inserita nell’elenco dei segnali. Inoltre, la piattaforma utilizza anche indicatori tecnici per verificare se una mossa rapida potrebbe essere considerata un segnale di trading.

I segnali di trading di Bitsgap sono molto utili per aiutare i trader a impostare i giusti ordini stop-loss e take-profit per frenare il rischio. Puoi filtrare ciò che costituisce un segnale per te in base alla potenza del segnale, alla percentuale di aumento, allo scambio e al tempo.

Arbitraggio crittografico

Il trading su diversi scambi potrebbe sembrare un compito complicato. Tuttavia, può essere molto utile nel beneficiare delle opportunità di arbitraggio.

Ad esempio, supponiamo che tu stia acquistando una criptovaluta su uno scambio in cui il prezzo è inferiore. Puoi ottenere un vantaggio vendendo la stessa quantità della stessa criptovaluta su un altro scambio in cui il prezzo è più alto.

Questo è noto come arbitraggio crittografico. Di solito, è un insieme di ordini di trading di criptovaluta della stessa coppia che avviene contemporaneamente, ma su due scambi diversi. Anche se questo può sembrare quasi impossibile da fare manualmente, Bitsgap lo fa sembrare facile combinando le potenze del suo sistema automatizzato e alimentato dall’intelligenza artificiale.

In Bitsgap, il potenziale di arbitraggio viene calcolato in base al saldo del tuo account. Puoi anche scegliere tra opportunità di arbitraggio da cripto a cripto e da cripto a fiat.

Tenendo conto delle diverse commissioni e commissioni addebitate dagli scambi concorrenti, Bitsgap lo includerà nella sua percentuale di profitto stimata. Ciò rende il processo più efficiente, consentendo di procedere con un commercio di arbitraggio se i numeri si accumulano.

Portafoglio Bitsgap

Un’altra area in cui Bitsgap brilla è nella sua ampia funzione di gestione del portafoglio. Ogni volta che aggiungi la chiave API di uno scambio, i portafogli commerciali diventano disponibili a tua disposizione.

Il tuo portafoglio Bitsgap:

Aggiorna automaticamente tutte le transazioni

Esegui il monitoraggio in base alla tua cronologia di trading

Semplifica l’accesso a tutte le tue risorse crittografiche

Offri una visione in tempo reale di operazioni, prestazioni e saldi.

Soprattutto, ciò che è impressionante è che puoi estrarre questi portafogli nel tuo sistema. Puoi personalizzare e filtrare i report per visualizzare e riflettere sulle tue operazioni su particolari scambi.

Conto demo Bitsgap

È importante sottolineare il valore dell’utilizzo di un conto demo durante il trading. Man mano che sempre più nuovi trader si avventurano nella scena del trading di criptovaluta, questo particolato sta diventando sempre più fondamentale.

La funzione demo di Bitsgap viene precaricata con “carta moneta” simulata e ti consentirà di fare trading con zero rischi finanziari.

Attraverso l’account demo Bitsgap, puoi:

Ottieni l’accesso a 5 principali scambi crittografici

Esercitati a fare trading con 5 BTC in fondi virtuali

Esperienza di trading in condizioni di mercato in tempo reale

Prova le strategie di trading

Prova segnali, robot di trading e arbitraggio.

Come Bitsgap garantisce la sicurezza

Quando ti fidi di qualsiasi servizio con i tuoi soldi, devi essere più cauto nel garantire che il tuo capitale sia in mani sicure. Oppure no, nel caso di Bitsgap.

La piattaforma sottolinea che tu e solo tu hai accesso ai tuoi fondi. Bitsgap ha dettagliato come affronta i problemi di sicurezza in diverse aree.

Accesso all’account

Tutti i tentativi di accesso sono protetti e, in caso di tentativo da un dispositivo o da una posizione sconosciuta, riceverai immediatamente un’e-mail. Il sistema autorizzerà anche un blocco temporaneo sia dall’API che dall’account se si verificano ripetuti tentativi di accesso non riusciti.

Inoltre, sei anche incoraggiato a utilizzare 2FA per il tuo account Bitsgap e il tuo ID e-mail associato. Ciò fornirà un ulteriore livello di sicurezza sui tuoi fondi e dati personali.

Chiavi API

I tuoi fondi sono protetti nel rispettivo scambio e connessi solo tramite le tue chiavi API completamente crittografate. Queste API consentono a Bitsgap di eseguire operazioni e raccogliere informazioni per tuo conto. Oltre a questo, l’API non fornisce alcun dato personale.

Tutte le forme di informazioni che vengono passate attraverso sono crittografate e protette da un firewall. In termini semplici, ciò significa che Bitsgap non può visualizzare o estrarre informazioni sensibili detenute dallo scambio in questione.

Sei tu a decidere le impostazioni della tua chiave API. Se hai abilitato le opzioni di prelievo, la tua chiave API non verrà accettata. Il tuo portafoglio di scambio conterrà i fondi e non potrai effettuare prelievi o depositi tramite Bitsgap.

Sicurezza dei dipendenti

I dipendenti hanno accesso solo alla loro area di competenza. Nessuna informazione sull’account e dati sensibili viene trasmesso al di fuori della rete aziendale o a terzi.

Sistema e Server

Bitsgap utilizza la crittografia RSA 2048 su tutti i suoi servizi. Generalmente, la maggior parte delle banche e di altri istituti finanziari utilizza la crittografia a 1024 bit, mentre Bitsgap sottolinea che offrono il doppio della protezione.

Prezzi di Bitsgap

Stai pensando di usare Bitsgap? In tal caso, avrai diversi piani tra cui scegliere, sia gratuiti che a pagamento.

Piano gratuito a $ 0

Il piano gratuito è, infatti, un piano di prova disponibile per l’utilizzo per 14 giorni. Tutte le funzionalità standard sono incluse in questo piano, insieme a un limite di trading mensile di $ 1.000. Ti consigliamo vivamente di approfittare di questa prova gratuita per capire come funziona la piattaforma prima di optare per una versione a pagamento.

Piano di base a $ 19 al mese

L’account di base è dotato di tutte le funzionalità standard e ti consente di impegnarti in scambi illimitati. Tuttavia, esiste un limite di trading di $ 25.000.

Hai anche accesso al tuo portafoglio cross-exchange e puoi impostare segnali di trading e tipi di ordini estesi. L’opzione di trading demo è disponibile anche insieme a due bot di trading automatici attivi.

Piano avanzato a $ 44 al mese

Questo account ti offre tutti i vantaggi del piano di base, con un limite di trading mensile di $ 100.000. C’è anche un aumento del numero di bot di trading attivi da 2 a 5. Inoltre, puoi anche beneficiare dei servizi di arbitraggio Bitsgap.

Piano Pro a $ 110 al mese

Il piano Pro è più adatto per i trader che sono alla ricerca di limiti illimitati su scambi illimitati. Puoi anche impostare 15 bot attivi per negoziare in condizioni di mercato in tempo reale. Anche i proprietari del piano Pro riceveranno un supporto prioritario.

Nota: Bistgap non addebita alcuna commissione per qualsiasi operazione. Tutti i suoi servizi sono inclusi nel canone di abbonamento mensile. Eventuali commissioni sulle transazioni sono imposte dal rispettivo scambio su cui stai negoziando.

Come iniziare a utilizzare Bitsgap

Il tuo viaggio di trading su Bitsgap inizia con tre semplici passaggi.

Crea il tuo account utente

Connetti le TUE API di scambio.

Inizia a fare trading

Il processo di registrazione può essere completato inserendo il tuo ID e-mail e impostando la password. Ti verrà richiesto solo di confermare il tuo ID e-mail per completare la configurazione.

Inoltre, puoi anche collegare il tuo account a Google o Facebook e ottenere l’accesso tramite le tue credenziali di accesso account della rispettiva piattaforma.

Le API possono essere ottenute dai tuoi conti di scambio. Tutte le operazioni di trading su Bitsgap vengono elaborate tramite la tua chiave API univoca. È uno dei modi più sicuri e affidabili per utilizzare qualsiasi piattaforma, in quanto non autorizza nessun altro ad accedere ai tuoi fondi o dati.

Vale la pena usare Bitsgap?

Vale la pena notare che Bitsgap ha fatto molta strada dal suo lancio. La priorità numero uno della piattaforma è garantire che le sue funzionalità siano aggiornate con gli standard del settore, se non un passo avanti.

La sua funzione API è stata presa per colmare il divario tecnologico tra gli scambi, oltre ad aumentare l’efficienza e la sicurezza. Dove manca è nel suo dipartimento delle risorse.

Sebbene esista una Knowledge Base dedicata, non riesce ancora a fornire una panoramica completa su come utilizzare il software. Detto questo, se vuoi davvero provare la piattaforma, la prova gratuita dovrebbe darti una migliore comprensione di come funzionano le sue funzionalità.

Dovrai avere account impostati in ogni scambio separatamente, il che significa che dovrai depositare fondi in ogni piattaforma. Bitsgap non è concesso in licenza da alcun organismo di regolamentazione, quindi tienilo a mente.

Tuttavia, ci sono alcune aree in cui Bitsgap brilla davvero.

Facile configurazione e integrazione con gli scambi

Bot di trading completamente automatizzati

Trading sicuro con crittografia a 2048 bit

Ampia gestione del portafoglio

Ricevi approfondimenti sul trading

Disponibilità di strategie di mercato predefinite

Una lunga lista di valute e scambi supportati

Dato che Bitsgap mira a rendere il trading di criptovaluta più accessibile, sarebbe anche bello avere un’app mobile per accedere a tutti i servizi in movimento.

Conclusione

Il trading di criptovaluta è ora mainstream, il che significa che c’è una crescente domanda di servizi di trading tecnicamente esperti. Se stai cercando una combinazione di strumenti di trading avanzati, indicatori tecnici e facilità d’uso, vale la pena considerare Bitsgap.

Nel complesso, Bitsgap è una piattaforma sicura, protetta e completamente crittografata con cui fare trading. L’algoritmo di trading automatizzato è chiaramente un vantaggio straordinario, che consente di generare un flusso costante di entrate con pochissimi rischi.

La piattaforma ti offre anche diversi modi per controllare le tue operazioni attraverso una varietà di ordini di mercato e strategie di uscita.

Considerando fino a che punto è arrivata la piattaforma, è giusto aspettarsi che Bitsgap introduca più risorse in futuro. Tutto sommato, hai molto poco da rischiare provando la piattaforma tramite la sua prova gratuita di 14 giorni.