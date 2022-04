Microsoft Stock (MSFT): è un acquisto, detenzione o vendita in questo momento?

Il gigante del software ha ottenuto un enorme successo negli ultimi anni; Ma MSFT è ancora un buon acquisto?

Con il recente sell-off del mercato dei titoli tecnologici, diversi investitori stanno guardando ai giganti della tecnologia a grande capitalizzazione per i loro portafogli.

Microsoft si è guadagnata il plauso per il suo percorso di successo dal desktop computing al cloud computing. Il prezzo delle azioni MSFT è aumentato in modo significativo di conseguenza. Ma MSFT è un acquisto, una detenzione o una vendita in questo momento? Vediamo.

Microsoft – Un titolo che batte il mercato per una ragione

Microsoft continuerà i suoi modi vincenti nel 2022 con l’aiuto della continua adozione del cloud, rendendo MSFT un buon acquisto ora.

Microsoft ha diversi prodotti e servizi ad alta crescita, che raggruppa ampiamente in tre segmenti; produttività e processi aziendali, cloud intelligente e più personal computing. Tutte e tre le divisioni contribuiscono in egual misura alla crescita dei ricavi a due cifre nel Q2.

MSFT ha pubblicato il suo rapporto sugli utili del secondo trimestre all’inizio di quest’anno e il gigante tecnologico batte facilmente le aspettative degli analisti con un enorme aumento dei prezzi.

Il prezzo delle azioni Microsoft è stato su un rotolo e gli analisti suggeriscono che è meglio tenere le azioni MSFT ora.

Inoltre, si è dimostrato un coltivatore sicuro e duraturo, e probabilmente MSFT è il miglior stock tecnologico possedere per investitori a lungo termine.

La strada da percorrere per Microsoft

Poiché il segmento più grande di Microsoft sta crescendo più velocemente, sarebbe meglio detenere azioni MSFT per il futuro.

Con l’espansione delle attività cloud, l’elenco dei clienti di Microsoft crescerà in modo massiccio in futuro.

La società prevede che il suo fatturato totale aumenterà di circa il 16-18% anno su anno nel terzo trimestre. Inoltre, classificandosi al secondo posto nelle lotterie cloud, l’azienda sta rapidamente colmando il divario con il leader di mercato Amazon.com.

Microsoft ha già una buona base di clienti aziendali per il suo software di produttività on-premise e le soluzioni di gestione dei dati. Ciò crescerebbe ulteriormente in futuro, man mano che migrano verso il cloud, rendendo MSFT una buona opzione di investimento ora.

L’enorme crescita della sua piattaforma cloud

Grazie al passaggio all’implementazione del cloud, Microsoft è uno dei migliori titoli tecnologici in cui investire ora. Una parte importante della sua crescita dei prezzi è dovuta alla crescita della sua divisione cloud, Azure. Le tendenze a lungo termine per Azure sembrano brillanti e si prevede che il suo mercato raggiungerà $ 1 trilione entro il 2030.

Ultimi aggiornamenti del prodotto e coalizioni

Le offerte cloud di Microsoft includono i servizi di infrastruttura di Azure, il software di produttività office 365 e il software aziendale Dynamics. Ultimamente, Microsoft ha promosso il metaverso, una versione immersiva e di nuova generazione di Internet. L’azienda sta progettando visori per la realtà mista HoloLens per la collaborazione remota.

Inoltre, a gennaio, Microsoft ha annunciato un accordo per l’acquisto dell’editore di videogiochi Activision Blizzard (ATVI) per $ 68,7 miliardi. Ciò alla fine accelererà la crescita della sua attività di gioco e offrirà elementi costitutivi per il metaverso.

Le azioni MSFT sono un acquisto, una vendita o una detenzione?

Gli analisti prevedono una prospettiva positiva per il gigante tecnologico in futuro, rendendo MSFT un investimento redditizio ora.

I ricavi di Microsoft Office Commercial sono aumentati solo di circa il 14% anno su anno, che include il segmento della produttività e dei processi aziendali. Il Dynamics ha mostrato una crescita del 29%. Queste linee di guadagno senza precedenti continuerebbero anche in futuro, rendendo Microsoft uno dei migliori titoli tecnologici da acquistare nel 2022. La transizione a livello di settore verso il cloud computing, che è appena iniziata, è un altro fattore di crescita che aumenta il prezzo delle azioni MSFT in futuro.

Un titolo che vale la pena guardare – ora e sempre

Investire in MSFT ora potrebbe generare enormi rendimenti per gli investitori nel lungo periodo.

L’espansione anno su anno di Microsoft è eccezionale. Nell’ultimo anno, la società ha notevolmente aumentato i suoi investimenti nei suoi segmenti di ingegneria cloud, vendite, distribuzione dei clienti, giochi e Linkedin. Inoltre, anche i margini operativi dovrebbero aumentare lentamente per l’anno e l’utile per azione crescerebbe di circa il 15%. Ciò aiuterà l’azienda a raggiungere una crescita sostenibile a due cifre garantendo un flusso di cassa libero, rendendo MSFT un titolo che vale la pena tenere d’occhio.

Inoltre, gli investitori sono curiosi di sapere se Microsoft è un acquisto, una detenzione o una vendita in questo momento. La società continuerà ad espandere la sua quota di mercato in nuove aree dell’economia digitale, come il cloud computing e l’intelligenza artificiale in futuro. Manterrà anche la sua posizione di leader con i prodotti software legacy, rendendo MSFT uno dei migliori titoli tecnologici da acquistare ora.