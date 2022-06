Bittrex vs Binance Exchange: Quale è meglio

Il trading di criptovaluta sta attirando sempre più persone a investire e fare trading. Pertanto, anche la necessità di trovare la migliore piattaforma di trading di criptovaluta è di grande interesse. Bittrex e Binance sono due delle piattaforme più popolari per il loro volume di trading, sicurezza, reputazione e qualità del servizio.

Bittrex era uno scambio di criptovaluta con il volume di scambi più significativo a livello globale prima dell’arrivo di Binance. L’articolo qui sotto confronta Bittrex vs Binance e discute i due giganti nello spazio di trading crittografico per vedere quale è meglio.

Panoramica di Bittrex vs Binance

Bittrex era una volta il più grande scambio di criptovaluta al mondo per volume di scambi. Ma dopo che Bittrex ha implementato politiche KYC e antiriciclaggio più rigorose, Binance è apparso e rapidamente è salito fino a diventare la posizione numero uno in questo mercato.

Oggi, Bittrex è ancora una popolare piattaforma di trading di criptovaluta, ma non è più nel ruolo dominante che una volta giocava.

Cos’è Bittrex?

Bittrex è uno scambio di criptovaluta lanciato nel 2013 a Seattle, Washington. A quel tempo, Bittrex era uno dei primi scambi di criptovaluta negli Stati Uniti. Sebbene le autorità di regolamentazione finanziaria statunitensi non regolino Bittrex, sono comunque conformi alle leggi statunitensi e ai rapporti su FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).

Attualmente, questo scambio di criptovalute offre più di un mercato di trading per oltre 250 criptovalute con oltre mezzo milione di utenti.

Il vantaggio dello scambio di criptovaluta Bittrex è che ha sede negli Stati Uniti, quindi è molto conveniente per gli utenti di questo paese. Inoltre, lo scambio offre fino a 250 diverse criptovalute e supporta i pagamenti con carta di credito e di debito. Inoltre, Bittrex non richiede un deposito minimo, quindi è molto conveniente per i nuovi utenti.

In particolare, questo scambio è anche famoso per la sua elevata sicurezza e la facile apertura del conto.

Oltre ai vantaggi, Bittrex ha anche limitazioni che riducono l’esperienza dell’utente. Uno degli svantaggi di Bittrex è che non supportano il trading a margine o i derivati. Sebbene abbia sede negli Stati Uniti, Bittrex non è attualmente regolamentato qui. Inoltre, al giorno d’oggi, i dispositivi mobili sono diventati estremamente popolari a livello globale, ma l’applicazione mobile di Bittrex non è una priorità nella loro strategia di sviluppo, fornendo così un’esperienza scadente per gli utenti.

Cos’è Binance?

Sebbene Binance sia apparso più tardi di Bittrex nel 2017 in Cina, è attualmente il più grande scambio di criptovaluta al mondo per volume di scambi. Binance offre ora sia la piattaforma leader che la piattaforma Binance.US specifica per i trader statunitensi e Binance Jersey per i trader dell’UE. Binance fornisce più di 500 diverse criptovalute, di cui BNB e BSC sono due token sviluppati da Binance stessa. Attualmente, la piattaforma ha più di 13,5 milioni di utenti.

Binance ha un vantaggio significativo offrendo molte criptovalute, fino a più di 500 tipi. Inoltre, la commissione di transazione di solo lo 0,1% è una commissione bassa che è anche un vantaggio significativo di Binance. Inoltre, Binance offre funzionalità di trading P2P e conversione diretta da denaro Fiat a criptovaluta istantanea, che è anche un vantaggio per aiutare gli utenti a possedere rapidamente criptovaluta senza molta esperienza. Binance è anche ben noto per la sua piattaforma di trading diversificata e facile da usare per le versioni web e mobile. La piattaforma offre anche gateway di pagamento con carta di credito e di debito, senza alcun deposito minimo richiesto. Binance è anche amato per fornire un’ampia varietà di mercati di trading, tra cui trading P2P, trading spot, trading di futures, opzioni e leva. Inoltre, Binance offre anche portafogli di criptovaluta separati e professionali, Binance Trust.

Sebbene ci siano molti vantaggi, Binance ha anche alcune limitazioni come segue. Binance.US supporta solo 50 criptovalute e non è regolamentato negli Stati Uniti. Le transazioni con carta di credito e di debito e le commissioni di transazione istantanee su Binance sono molto alte.

Commissioni di trading Bittrex vs Binance

Le commissioni di transazione di Bittrex e Binance sono entrambe relativamente basse sul mercato. Tuttavia, su tutti i diversi fattori, Binance ha commissioni di transazione migliori rispetto a Bittrex.

Bittrex applica commissioni dallo 0,25% a tutte le transazioni in borsa. Nel frattempo, Binance applica solo una commissione di solo lo 0,1% e per le transazioni che utilizzano Binance Coin per pagare le commissioni di transazione, gli utenti devono pagare solo una commissione dello 0,05%.

Commissioni Spot di Binance vs Bittrex

Binance applica una commissione dello 0,1% per il trading spot e uno sconto del 25% sulle commissioni di trading se pagate in BNB. Allo stesso tempo, Bittrex utilizza una commissione fino al 3,5% / transazione. Il lato positivo, tuttavia, è che sia Binance che Bittrex offrono sconti per operazioni ad alto volume: con Binance, gli utenti ottengono sconti quando negoziano più di 50BTC / mese e sconti Bittrex quando le transazioni raggiungono $ 25.000 / mese.

Commissioni di transazione istantanea di Binance rispetto a Bittrex

Sia Binance che Bittrex consentono l’acquisto di criptovalute con carte di debito e di credito. Tuttavia, le commissioni di transazione attraverso questo modulo sono costose, Bittrex addebita il 3% e Binance applica l’1,5% per gli acquisti di criptovalute con carta di credito.

Commissioni di deposito e prelievo

Sia Bittrex che Binance non addebitano commissioni di deposito e prelievo in tutti i metodi di pagamento. Tuttavia, se un utente preleva criptovalute, gli utenti pagheranno una commissione di transazione alla rete blockchain, che dipende dalla criptovaluta, non dalle commissioni dello scambio.

Caratteristiche di Bittrex vs Binance

Le caratteristiche di trading di Bittrex e Binance sono quasi simili. Entrambe le piattaforme costruiscono un sistema di grafici basato sui grafici di TradingView che vengono aggiornati in tempo reale e molti indicatori tecnici. Sia Bittrex che Binance supportano varie opzioni di ordine: ordini di mercato, ordini limite, ordini in sospeso… Tuttavia, quando si confrontano le funzionalità di trading, Bittrex ha il sopravvento nel fornire stop loss e il limite della scala degli ordini aiuta gli utenti a gestire il rischio in modo più flessibile.

In termini di funzionalità sulle applicazioni mobili, Bittrex è considerato più limitato di Binance in termini di esperienza utente.

Inoltre, oltre alla funzione di transazione, Binance ha ancora una volta il sopravvento quando fornisce una varietà di servizi correlati nell’ecosistema delle criptovalute: trading, picchettamento, risparmio, NFT … Inoltre, Binance ha anche lanciato due reti blockchain private in Binance Chain e Binance Smart Chain. Hanno anche lanciato il loro token BNB, che ha avuto molto successo.

Prodotto Bittrex vs Binance

Sia Bittrex che Binance offrono una gamma completa delle principali criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum, Litecoin e molte altre criptovalute ben note. Quando si tratta di confronto dei volumi, sia Binance che Bittrex sono noti come piattaforme di trading di criptovaluta che offrono molte criptovalute sul mercato.

Bittrex ha oltre 250 diverse risorse crittografiche tra cui scegliere. Nel frattempo, Binance ha supportato oltre 500 altre monete sul mercato e il numero continua a crescere. Tuttavia, la maggior parte degli utenti spesso non scambia o utilizza tutte le criptovalute offerte, in particolare i neofiti.

Confronto della reputazione di Bittrex e Binance

Bittrex e Binance sono entrambi scambi con elevati volumi di trading a livello globale. Tuttavia, Binance ha più di 14 milioni di utenti globali, mentre Bittrex ha poco più di 500.000 utenti, principalmente dagli Stati Uniti. Non dimostra che Binance sia più affidabile perché la strategia di sviluppo di Binance è globale, mentre Bittrex è focalizzata sul mercato statunitense.

Parlando di credibilità, né nessun paese regola Bittrex né Binance. Tuttavia, Bittrex ha sede negli Stati Uniti, è conforme alla legge statunitense e riferisce a FinCEN. Nel frattempo, Binance rispetta anche il regolamento FCA dal 2021. Sebbene Binance sia stato indagato nella storia, tuttavia, lo scambio continua a operare negli Stati Uniti ed è famoso per la sua sicurezza e le risorse dei clienti globali.

Sicurezza di Binance e Bittrex

La sicurezza è uno dei principali fattori che i clienti sono interessati a conoscere lo scambio di criptovaluta. Le impostazioni di sicurezza di Bittrex e Binance sono abbastanza simili. Tuttavia, si può dire che Bittrex abbia il sopravvento in quanto non è mai stato attaccato nella storia. Nel frattempo, Binance una volta ha incontrato un attacco che ha perso 40 milioni di dollari. Ma anche in questo caso, Binance ha conquistato il cuore degli utenti quando ha risarcito i clienti per tutti i danni e poi ha aggiornato il sistema di sicurezza dello scambio agli standard ISO. Con questi cambiamenti, Binance è sempre stato apprezzato per il suo livello di sicurezza e protezione.

Interfaccia di Bittrex vs Binance

Parlando dell’interfaccia di Bittrex e Binance, entrambe le piattaforme hanno alcuni vantaggi.

Bittrex fornisce un’interfaccia semplice che consente agli utenti di connettersi facilmente al sistema bancario tradizionale. Tuttavia, è compatibile solo con i clienti negli Stati Uniti.

Al contrario, Binance è una piattaforma di trading multifunzionale con più interfacce per soddisfare diverse esperienze ed esigenze degli utenti. Pertanto, Binance è considerata una piattaforma amichevole e ha un’interfaccia facile da usare con utenti globali. Tuttavia, Binance offre molteplici funzioni all’interno dell’ecosistema crittografico può essere travolgente per i nuovi arrivati in un account.

Servizio clienti

Né Binance né Bittrex sono sopravvalutati in termini di servizio clienti. Sia Binance che Bittrex utilizzano un sistema di ticket, che consente ai clienti di inviare domande di aiuto o chattare online. La chat dal vivo di Binance è anche più stabile e ha una velocità di elaborazione più veloce. Entrambe le piattaforme non hanno l’assistenza clienti hotline, quindi la velocità di elaborazione potrebbe non essere così veloce come con altre piattaforme.

Conclusione

Nel complesso, Binance e Bittrex sono molto apprezzati dagli utenti per la loro esperienza e servizio. Tuttavia, Binance ha il sopravvento quando si tratta di servire la stragrande maggioranza dei clienti a livello globale, con esigenze ed esperienze diverse dei trader. Inoltre, la commissione di transazione e l’applicazione mobile di Binance sono superiori a quelle di Bittrex. Inoltre, Bittrex dà la priorità al servizio dei clienti statunitensi. Pertanto, Bittrex può ricevere più favori dagli utenti per i clienti solo negli Stati Uniti.