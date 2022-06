Come aprire e verificare un conto aziendale Binance?

in

Binance è uno scambio di criptovaluta che offre una vasta gamma di opzioni di account per soddisfare le diverse esigenze dei suoi clienti. Oltre a fornire conti di trading per singoli clienti, Binance consente anche ai clienti di aprire un conto aziendale Binance con clienti qualificati.

Cos’è un account aziendale Binance?

Un account entità Binance (o account aziendale) è un account Binance di proprietà di una società (azienda) o di una persona giuridica. Gli utenti possono utilizzare molti servizi e godere di offerte speciali solo per i clienti aziendali con un account aziendale.

Alcuni dei servizi per i clienti aziendali includono:

Binance Custody: Il servizio Di custodia di Binance fornisce una piattaforma di custodia di cripto-asset ospitata sicura e robusta, regolamentata e conforme.

Sotto-conti: questa funzione consente alle istituzioni di impostare più conti di trading all’interno di un singolo conto master con parametri di accesso e controllo chiaramente definiti. Questo conto secondario collegherà l’investitore e la società per scopi di gestione patrimoniale. I sottoconti offrono agli investitori flessibilità nell’asset allocation e nella registrazione del conto, affidano le negoziazioni a un team professionale di trader e godono di commissioni VIP e consentono alle aziende di negoziare una gestione dei fondi più flessibile proteggendo al contempo le strategie di trading, gli ordini e la cronologia delle transazioni.

Programma broker: Questo è un programma che consente a broker, scambi, robot di trading, ecc. Possono sfruttare l’API per estrarre e utilizzare molte funzioni speciali applicabili ai contratti spot e futures.

API Floating: questa funzione aiuta a garantire la compatibilità e la connettività fluida a tutti i dati e servizi di mercato, inclusi REST e WebSocket. L’API della chiave privata è disponibile per tutti gli account.

Reporting: questo servizio offre vari servizi di reporting, tra cui estratti conto, posizionamento di ordini Spot/Futures e cronologia delle transazioni (scaricabile) e offre soluzioni per audit finanziari. Conti, presentazione di dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni di certificazione per soddisfare varie esigenze di segnalazione dei clienti.

Come aprire un conto aziendale Binance?

Per aprire un conto aziendale Binance, visita la homepage di Binance seguendo il link sottostante:

Clicca per selezionare Registrati

Quindi scegli di registrarti con un’email o un numero di telefono o di utilizzare un account Google o Apple esistente.

Quindi, seleziona il paese in cui vivi e ottieni una prova di identità.

Fare clic su Crea account entità per aprire un account aziendale.

Inserisci l’e-mail (o il numero di telefono) e la password per l’account. L’account e il numero di telefono utilizzati non devono essere mai stati registrati per un account Binance.

Seleziona le due caselle vuote per accettare i termini di Binance. La casella vuota per richiedere di ricevere un’e-mail da Binance può essere selezionata o ignorata.

Se non fai clic per aprire un account tramite il link sopra, inserisci l’ID di riferimento: 152871883

Quindi fare clic su Crea account per completare.

Pertanto, l’apertura di un account Binance è completata. Gli utenti devono verificare la propria e-mail e il proprio numero di telefono, abilitare 2FA e verificare la propria identità per utilizzare un account Binance.

Verifica dell’identità dell’account aziendale Binance

Per verificare l’identità, gli utenti devono prima abilitare la funzione di sicurezza 2FA per l’account Binance appena creato. Accedi al tuo account Binance, seleziona Profilo, quindi Identificazione, quindi fai clic su Verifica entità per iniziare.

Seleziona il tuo paese di residenza, il tipo di account aziendale e fai clic su Avvia verifica.

Inserisci le informazioni di base del titolare dell’account e fai clic su Avanti.

Caricare documenti comprovanti la persona giuridica dell’azienda o dell’organizzazione proprietaria dell’account e selezionare Avanti

Conferma e inserisci le informazioni del tuo account Fiat, quindi fai clic su Avanti.

Inserisci le informazioni delle parti coinvolte e carica i documenti richiesti, comprese le informazioni personali dei Direttori, dei Proprietari Beneficiari e dei Commercianti autorizzati.

Seleziona il trader principale per eseguire la verifica facciale e premi Conferma.

Per verificare il volto, gli utenti devono farlo al telefono.

Apri l’app Binance per scansionare il codice QR ed eseguire la verifica del volto come richiesto.

Una volta fatto, fai clic sull’icona dello schermo nell’angolo in basso a destra nella finestra del desktop di Binance per terminare.

Quindi, fai clic su Ho completato questo sul mio telefono.

Leggi e clicca conferma i regolamenti di Binance. Una volta completato, Binance esaminerà l’applicazione e ti avviserà una volta completata la revisione.

Conclusione

Di seguito sono riportate le istruzioni per l’apertura e la verifica di un account aziendale Binance. Se il documento di verifica viene negato, l’utente fa clic su Modifica informazioni per visualizzare i motivi di rifiuto pertinenti. Se la tua domanda viene respinta, ti preghiamo di ripresentare la tua domanda, rivedendo il motivo del rifiuto. Binance darà la priorità alla tua nuova applicazione entro sette giorni lavorativi.