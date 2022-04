BitUniverse: cos’è e come funziona

in

BitUniverse è un gestore di criptovaluta che monitora e assiste in tutte le tue esigenze di detenzione di criptovaluta. Calcola i tuoi profitti e perdite, visualizza e tiene traccia dei prezzi delle monete e del valore del portafoglio, contiene il proprio portafoglio decentralizzato, ti fornisce avvisi personalizzabili per qualsiasi punto di prezzo o variazioni di prezzo che desideri e altro ancora.

L’applicazione è disponibile su entrambi i sistemi iOS e Android, insieme alla loro versione desktop.

BitUniverse offre anche funzionalità di trading bot, che sono ottime per coloro che entrano in cripto.

Caratteristiche di BitUniverse.

BitUniverse ha una vasta gamma di funzionalità che ti assistono nel tuo viaggio crittografico. Queste caratteristiche potrebbero essere considerate cruciali quando si tratta di prendere la decisione giusta quando si fa trading e si investe in criptovalute.

Queste decisioni richiedono sempre la dovuta considerazione e non dovrebbero essere prese alla leggera.

Portafoglio crittografico.

BitUniverse ha il suo semplice visualizzatore di portafoglio, dove a una rapida occhiata puoi vedere il tuo profitto, le tue partecipazioni su ogni scambio e altre informazioni utili. Questi dati ti aiutano a tenerti aggiornato con il tuo portafoglio.

Sincronizzazione da Exchange.

Per tracciare il tuo portafoglio, dovrai collegarlo agli scambi pertinenti in cui sono archiviate le tue monete e token.

Questo viene fatto trasferendo le chiavi API dallo scambio a BitUniverse. Questo manterrà il tuo portfolio aggiornato su BitUniverse senza che tu debba modificarlo manualmente.

Tracker in tempo reale.

Ci sono un’incredibile quantità di token là fuori nello spazio crittografico e BitUniverse fa un buon lavoro nel cercare di supportarne il maggior numero possibile sul loro sistema. Tengono traccia di oltre 2.000 monete, oltre a supportare oltre 20 scambi e portafogli, permettendoti di tracciare facilmente le tue monete su una serie di piattaforme, indipendentemente dal fatto che tu sia un investitore a piccola o grande capitalizzazione.

Dati professionali

BitUniverse è integrato con il principale sito di dati di criptovaluta, CoinMarketCap. Utilizzando un sito supportato dalla maggior parte degli investitori crittografici, si assicurano che le loro statistiche siano aggiornate con numeri accurati per quanto riguarda le monete che guardano.

Arbitraggio.

L’arbitraggio fa parte di tutti i mercati di trading. È qui che c’è una discrepanza tra il prezzo di un articolo su due mercati diversi che possono essere sfruttati, acquistando sul mercato a prezzo più basso e vendendo sul più alto. BitUniverse supporta questa pratica e la ha configurata in modo da poterla fare efficacemente quando viene individuata un’opportunità.

Potente terminale di trading.

BitUniverse ti offre grafici in tempo reale con grandi capacità di modifica e valutazione, direttamente dalla popolare piattaforma di analisi dei grafici, TradingView.

Avvisi tempestivi.

Con gli avvisi, puoi impostare un obiettivo di prezzo inferiore o superiore al prezzo corrente di un asset, questo ti avviserà quando quel prezzo viene raggiunto.

Scambi supportati.

BitUniverse supporta una vasta gamma di oltre 20 echange popolari. Ecco un elenco di loro:

Binance

Bitbns

BigONE

Bithumb

BitMax

BitoPro

Bittrex

Bybit

FTX

Gate.io

HBTC

Hydax

Huobi Global

LBank

Liquid

MXC

Indodax

KuCoin

OKEx

Poloniex

ShuBao

Prezzi

Ci sono due diversi piani disponibili su BitUniverse

Piano gratuito

Solo perché il piano non ti costa nulla, non è un piano senza valore. Con l’edizione gratuita ti vengono ancora forniti gli strumenti necessari per eseguire efficacemente il tuo portfolio e anche con le funzionalità di base dei bot!

Piano Premium

Il piano a pagamento ti costerà solo $ 20, che è molto piccolo considerando i possibili profitti in criptovaluta. Questo piano ti darà una serie di funzionalità, pieno accesso al programma BitUniverse. Ciò include più griglie di almeno 200+ per i tuoi bot, insieme a una gamma più ampia di impostazioni di notifica.

Comunità e supporto

Appoggiare

BitUniverse ha numerosi metodi di supporto, il primo di questi è il loro canale telegram. Questo canale è attivo e interagisce con gli utenti, rispondendo alle loro domande e aiutando a dare consigli per risolvere i problemi.

BitUniverse ha anche una presenza sui social media, vale a dire un account Twitter e Facebook, dove danno aggiornamenti sulla piattaforma e possono dare informazioni ai clienti.

Una forma più insolita di supporto è il loro forum reddit, dove tengono discussioni su funzionalità imminenti, problemi urgenti e altro ancora, il subreddit è formato per aiutare i loro utenti e tenerli aggiornati.

BitUniverse ha anche un indirizzo e-mail dove puoi comunicare i tuoi problemi.

Comunità

La comunità di BitUniverse è piuttosto piccola, con il subreddit che solo di recente ha raggiunto un migliaio di utenti e solo un paio di post al mese.

BitUniverse è facile da usare?

BitUniverse è molto facile da usare, soprattutto per chi è nuovo al trading. Hanno una grande interfaccia utente che è molto facile da capire e utilizzare per i principianti. Inoltre, le loro strategie bot sono molto accessibili, rendendole un ottimo inizio per chi è nuovo al trading.

Quanto è sicuro BitUniverse?

BitUniverse è una piattaforma molto sicura, fuori facendo molti dei suoi concorrenti. Utilizzano una protezione a tre livelli: crittografia AES, revisione della sicurezza del codice e AWS Private VPC. Inoltre, questo sistema aiuta a prevenire il bot e il suo utente da eventuali attacchi informatici.

💸 Quanto è redditizio BitUniverse?

Va notato che BitUniverse non ti garantisce assolutamente un reddito, è un bot che specula su un bene, tentando di realizzare un profitto. Detto questo, la funzione principale di questo prodotto si basa su questa domanda, quindi è importante che i bot abbiano successo.

La pazienza e l’impegno a migliorare e regolare il tuo bot è ciò che ti farà guadagnare, quindi non trattare BitUniverse come un investimento passivo, è ancora attivo e richiede supervisione e modifiche.

Inizia su BitUniverse.

Iniziare su BitUniverse è facile e non richiede molto tempo per preparare il tuo account e far funzionare i tuoi bot!

Crea un account.

Creare un account su BitUniverse è facile. Per cominciare, è necessario visitare la pagina di destinazione del sito, impostando un account con un’e-mail e una password. Per fortuna, a differenza di altre piattaforme crittografiche là fuori, non dovrai passare attraverso alcun processo di identificazione doloroso che rivede il tuo ID per giorni. Iscriversi a BitUniverse è facile e veloce!

Verifica il tuo account.

Successivamente è necessario eseguire una semplice verifica dell’e-mail. Avrai ricevuto un codice speciale dal sito tramite la tua e-mail che devi inserire nel sito. Questo dimostrerà che sei il proprietario dell’indirizzo email in questione, verificandolo e quindi verificando l’account.

Connetti il tuo Exchange.

Ora devi collegare lo scambio attraverso cui vuoi fare trading. Per fare ciò, dovrai avere un account sullo scambio che desideri utilizzare. BitUniverse ti mostrerà una gamma di siti che puoi utilizzare, seleziona lo scambio che desideri utilizzare e ti porterà alla schermata API.

Ora devi solo andare al nostro scambio di scelta e creare una nuova chiave API, questo dovrebbe essere abbastanza facile da fare e di solito può essere trovato nella sezione account / personale del sito. Una volta individuata e creata una nuova chiave, copia semplicemente i dettagli nella finestra BitUniverse e sei a posto!

Creare un bot.

Ora dobbiamo solo creare un bot. Puoi scegliere tra una varietà di diverse strategie preimpostate, oppure puoi persino prendere le redini da solo e crearne di tue.

Per iniziare a utilizzare il bot, nella dashboard di BitUniverse, lo selezioni in basso a destra dello schermo, lì puoi selezionare il bot e iniziare a regolare i parametri necessari.

Usa l’app mobile BitUniverse.

BitUniverse è uno dei pochi esempi in cui l’app mobile è potente quanto l’edizione desktop, lì puoi sfruttare appieno le funzioni del programma e avere un’esperienza altrettanto redditizia e dettagliata.

Conclusione.

Nel complesso, BitUniverse è un ottimo strumento di monitoraggio del portafoglio e una piattaforma bot, specialmente per chi è nuovo alle criptovalute. Ha alcuni concorrenti degni di nota là fuori, e a causa della loro piccola comunità potresti voler andare con una piattaforma più consolidata.

Detto questo, potremmo vedere più progressi dal tempo di arrivo del progetto, quindi speriamo che si realizzi, nel frattempo, devi decidere se vuoi andare con BitUniverse o qualcosa di più vivo.

Le funzionalità di BitUniverse sono buone e danno una buona piattaforma ai loro clienti, e la loro interfaccia utente è facile da capire, sono anche ottimi per offrire una piattaforma economica con molte funzionalità.

Alternative

Un’alternativa a BitUniverse è Jet Bot. Jet Bot è una piattaforma simile che ti consente anche di copiare trader Binance di alto profilo. Puoi anche esercitarti a fare trading su conti con 100.000 USD in un portafoglio virtuale.

Un’altra alternativa è TradeSanta, questo sito include un abbonamento a pagamento ma puoi anche utilizzare le loro prove gratuite. I loro bot sono facili da usare e non richiedono alcuna capacità di codifica.

Coinrule è un’ottima alternativa a BitUniverse, è simile in quanto si rivolge anche a coloro che sono più recenti al trading. I loro bot sono semplici e seguono i comandi di base.

Zignaly è un’altra grande opzione, non ti costa un centesimo. Lì puoi copiare trader esperti e trarre profitto dalle loro operazioni.

Domande frequenti

BitUniverse è facile da usare❓

BitUniverse è una piattaforma molto facile da usare che è uno dei suoi maggiori fattori vincenti. È molto ben presentato e utilizzabile anche sul telefono in larga misura. Questo lo rende molto accessibile ed è ottimo per i nuovi utenti della piattaforma.

BitUniverse bot è gratuito❓

È possibile ottenere la versione gratuita di BitUniverse che viene fornito con funzionalità. Sei ancora in grado di utilizzare alcuni dei loro bot e analizzare e visualizzare efficacemente il tuo portafoglio.

Per eseguire l’aggiornamento al pacchetto completo, ti costerà solo $ 20 al mese. Questo non è molto per questo tipo di servizi, specialmente nel settore delle criptovalute. Conoscendo il potenziale di questo mercato, quei $ 20 possono avere un impatto enorme.

Come fa BitUniverse a fare soldi❓

BitUniverse utilizza bot di trading crittografico per fare soldi. Utilizzando la piattaforma, è possibile selezionare bot che utilizzano strategie di trading precedentemente valutate per fare soldi dal mercato. Questo genera denaro per l’utente.

Puoi anche usare la tua strategia se pensi di averne una più sofisticata. Va notato che i bot crittografici non sono una strategia infallibile e si sforzano di mantenere il loro successo.

BitUniverse

PRO

Un sacco di funzionalità racchiuse in un’app mobile

Grandi funzionalità di creazione di grafici

Un sacco di scambi supportati popolari

Molto semplice e facile da usare, soprattutto per i principianti.

CONTRO