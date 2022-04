Top 10 NFT – Qual è il prossimo Apecoin in cui investire

I token non fungibili (NFT) sono di gran moda. Che tu sia un appassionato d’arte o un vero sostenitore del Web3, gli NFT sono un grande investimento speculativo al momento. Allo stesso tempo, gli investitori che potrebbero non essere in grado di acquistare direttamente NFT possono anche trovare alcune delle migliori monete NFT in cui investire.

Le attività esaminate in questa guida sono strettamente correlate a un NFT o all’altro e sono pronte a vedere guadagni man mano che il mercato NFT continua a crescere.

1. Lucky Block (LBLOCK)

A dare il via alla nostra lista delle migliori monete NFT in cui investire è LBLOCK , il token nativo per l’ecosistema Lucky Block. Lucky Block è stato costruito come un’innovativa piattaforma di gioco online che consente ai giocatori di accedere a diversi giochi tramite il suo ecosistema.

Gli sviluppatori della piattaforma hanno lanciato LBLOCK nel gennaio 2022 come biglietto d’ingresso al gioco.

Dopo la sua quotazione su PancakeSwap a $ 0,0002, LBLOCK è andato in rialzo. L’asset digitale ha raggiunto il massimo storico di $ 0,0096 a meno di un mese dal suo lancio, segnando un guadagno di oltre il 4.000%. Oggi, LBLOCK scambia a $ 0,0019 – in calo dell’1,38% nelle ultime 24 ore.

Come parte della loro strategia di lancio, gli sviluppatori di Lucky Block hanno recentemente lanciato il Platinum Rollers Club, una collezione NFT con oltre 1.000 pezzi. Ogni pezzo NFT viene venduto per $ 1.500 e la collezione offre vantaggi come il 10% sulle royalties e l’accesso a un club esclusivo di titolari.

2. Loopring (LRC)

Loopring è un protocollo basato su Ethereum che mira a consentire agli sviluppatori di creare scambi di criptovaluta scalabili.

È un protocollo di livello due, il che significa che consente agli sviluppatori di capitalizzare le risorse di Ethereum senza affrontare commissioni elevate o latenza delle transazioni.

LRC, il token nativo della rete, attualmente viene scambiato a $ 0,93 – in aumento dell’1,75% nelle ultime 24 ore.

Recentemente, Loopring ha fatto un grande ingresso nello spazio NFT prendendo in carico il mercato NFT di GameStop. Il popolare rivenditore di giochi sta cercando di entrare nello spazio Web3 e ha scelto Loopring come trampolino di lancio.

Ulteriori iniziative come queste saranno vantaggiose per Loopring e LRC. Potrebbero non essere popolari in questo momento, ma c’è molto potenziale qui.

3. Solana (SOL)

Successivamente, abbiamo SOL – una delle migliori monete NFT in cui investire. L’asset alimenta Solana, una delle blockchain più popolari sul mercato. Con Solana che approfondisce gli NFT espandendo il supporto per loro, SOL sembra essere un grande investimento per gli appassionati di NFT.

L’attività NFT sulla Solana è in aumento di recente. I dati di CryptoSlam mostrano che la blockchain ha già elaborato oltre $ 1,6 miliardi di transazioni NFT. Con mercati come Magic Eden e Solanart che vedono anche salti nell’attività di trading, ci aspettiamo che questa tendenza continui nel lungo periodo.

4. Enjin (ENJ)

Enjin è una piattaforma blockchain che cerca di consentire a privati e aziende di coniare e vendere facilmente i loro NFT. Come protocollo di secondo livello, fornisce l’accesso alle risorse delle blockchain di Ethereum consentendo agli utenti di bypassare le commissioni di Ethereum.

Gli analisti sono particolarmente entusiasti di Enjin poiché la piattaforma ha recentemente lanciato una parachain per la rete Polkadot. Ciò consente al protocollo di espandersi oltre Ethereum e apre la porta a una maggiore compatibilità con gli NFT su altre piattaforme blockchain in futuro.

5. Theta Network (THETA)

THETA è il token nativo per Theta Network, una piattaforma blockchain di nuova generazione che cerca di trasformare il modo in cui trasmettiamo video in streaming. L’asset digitale consente agli sviluppatori di creare applicazioni decentralizzate (dApp) per lo streaming video e offre supporto per la creazione e la vendita di NFT.

Abbiamo selezionato THETA tra le nostre migliori monete NFT in cui investire principalmente a causa di ThetaDrop, il mercato NFT della blockchain. La piattaforma ha recentemente ospitato una collezione NFT del team di eSport dei Pittsburgh Knights. Con più franchise sportivi che lanciano NFT e oggetti da collezione per interagire con i loro fan, ci aspettiamo che ThetaDrop svolga un ruolo più importante in questo spazio.

6. Chiliz (CHZ)

Chiliz è un’altra piattaforma blockchain che dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano mentre più squadre sportive cercano di lanciare NFT. Fornisce un ambiente favorevole per le squadre sportive per costruire oggetti da collezione digitali e interagire con i loro fan.

Recentemente, Chiliz ha lanciato una testnet per la sua rete layer-one. La rete consentirà ai marchi di sport e intrattenimento di coniare fan token e NFT e costruire prodotti finanziari decentralizzati (DeFi).

7. Decentraland (MANA)

Decentraland è uno dei servizi di gioco blockchain più popolari in questo momento. La piattaforma funziona come un mondo virtuale in cui i giocatori possono entrare e acquistare terra virtuale, che è rappresentata da NFT. MANA, il suo token nativo, alimenta Decentraland.

Decentraland è una di quelle piattaforme che gli investitori che credono in Web3 vorrebbero tenere d’occhio. La piattaforma ha recentemente ospitato la prima Metaverse Fashion Week, invitando marchi come Tommy Hilfiger e Dolce & Gabbana nel metaverso. Altri progetti come questi miglioreranno solo la popolarità di Decentraland tra gli investitori.

8. Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity è probabilmente il gioco blockchain più popolare in questo momento. Il gioco ruota attorno agli Axies – animali domestici digitali rappresentati da NFT, che possono essere scambiati e cresciuti nel gioco.

AXS, il token principale del gioco, ha subito cali di prezzo a causa dell’hack. Tuttavia, rimane una delle migliori monete NFT in cui investire in questo momento. Scambiata a $ 45,92, la moneta è aumentata del 5,57% nelle ultime 24 ore.

9. The Sandbox (SAND)

La Sandbox è un’altra importante piattaforma per gli appassionati del metaverso. Il mondo virtuale basato su Ethereum è aperto all’esplorazione e alle esperienze, accogliendo sia individui che aziende.

La piattaforma ha anche firmato una partnership con il produttore di portafogli Ledger per iniziative di educazione crittografica.

Partnership come queste aumenterebbero solo il profilo di The Sandbox e il prezzo dei token SAND. L’asset, che attualmente viene scambiato a $ 2,74, è aumentato dello 0,1% nelle ultime 24 ore.

10. Tezos (XTZ)

Tezos è una delle blockchain più antiche del mercato. La piattaforma si presenta come una blockchain auto-modificante, trattando i problemi e ottimizzando le prestazioni man mano che più partecipanti si uniscono alla sua rete.

L’entusiasmo per Tezos è in erba da quando i suoi sviluppatori hanno lanciato Ithaca2, un aggiornamento della blockchain che cambia il suo algoritmo di consenso. Si dice che l’aggiornamento porti diversi vantaggi a Tezos, tra cui una riduzione dei tempi di blocco e un’ottimizzazione del throughput delle transazioni.

Con le blockchain che rafforzano le loro capacità su tutta la linea, Tezos sta dimostrando di essere altrettanto competitivo di qualsiasi nome là fuori.