BlockFi: cos’è e come funziona

BlockFi fornisce prodotti di gestione patrimoniale per gli investitori di criptovaluta.

Offrono prestiti, un conto che guadagna interessi e un conto di trading.

Se possiedi una criptovaluta come Bitcoin e hai intenzione di tenerla, ti consigliamo vivamente di archiviarla su BlockFi.

Con BlockFi, la tua criptovaluta può guadagnare fino al 7,5% APY (Annual Percentage Yield).

Per Bitcoin, puoi guadagnare fino al 4% APY se memorizzi da 0 a 0,25 BTC.

Gli interessi vengono pagati all’inizio di ogni mese.

Ad esempio, se memorizzi 0,1 Bitcoin su BlockFi, puoi potenzialmente guadagnare $ 720 USD in un arco di 5 anni.

Se dovessi tenere la tua criptovaluta in un normale portafoglio di criptovaluta, non sarai in grado di guadagnare interessi su di essa.

In questa guida, imparerai come utilizzare BlockFi e guadagnare interesse per le tue criptovalute.

Come usare BlockFi

Per utilizzare BlockFi, devi registrarti per un account e verificare la tua identità.

Quindi, deposita la tua criptovaluta (ad esempio, Bitcoin, Ethereum, Litecoin) su BlockFi per iniziare a guadagnare interessi.

Ad esempio, se possiedi criptovaluta su Binance o Coinbase, devi ritirarla su BlockFi.

Una volta depositata la tua criptovaluta su BlockFi, inizierai immediatamente a guadagnare interessi.

Non devi fare nient’altro dopo.

BlockFi utilizza una struttura di interessi a più livelli basata sulla quantità di criptovaluta che possiedi.

Se possiedi meno o uguale a 0,25 BTC, avrai l’APY più alto al 4%.

Gli interessi maturano giornalmente e vengono pagati all’inizio di ogni mese.

Inoltre, l’interesse che il tuo guadagno si compone, il che aumenta il rendimento annuale.

1. Registrati per un account BlockFi

Innanzitutto, devi registrarti per un account BlockFi.

Puoi utilizzare questo link per creare un account: https://blockfi.com/?ref=ebaebea5.

Una volta che sei nella pagina di registrazione, inserisci il tuo nome, e-mail e password.

Assicurati di utilizzare il codice di riferimento “ebaebea5” per un bonus di iscrizione.

Quindi, seleziona le caselle di controllo per accettare i termini e le politiche di BlockFi.

Per iscriverti a BlockFi, devi avere almeno 18 anni.

Quindi, fai clic su “Invia” per procedere al passaggio successivo.

Dopo aver fatto clic su “Invia”, devi fornire le tue informazioni.

Ciò include il tipo di account, l’indirizzo, il numero di telefono, la data di nascita e la fonte dei fondi.

Innanzitutto, è necessario selezionare il tipo di account.

Se stai creando un account come individuo, seleziona “Individuale”.

D’altra parte, se stai creando un account per la tua attività, seleziona “Business”.

In secondo luogo, devi fornire il tuo indirizzo incluso il tuo paese, indirizzo, città e codice postale.

In terzo luogo, inserisci il tuo numero di telefono seguito dalla tua data di nascita.

Infine, è necessario selezionare la fonte di fondi.

2. Verifica la tua identità

Dopo aver selezionato la fonte di fondi, devi verificare la tua identità.

Questo per dimostrare che hai almeno 18 anni.

Puoi verificare la tua identità inviando la patente di guida, la carta d’identità nazionale o il passaporto.

In questo esempio, useremo l’opzione “ID nazionale”.

Innanzitutto, fai clic sull’opzione “ID nazionale” e carica la parte anteriore del tuo ID.

Quindi, carica il retro del tuo ID.

Dopo aver caricato una foto del tuo documento d’identità, devi verificare te stesso con la fotocamera del telefono.

In primo luogo, è necessario continuare il passaggio su un altro dispositivo.

Ci sono 3 opzioni tra cui puoi scegliere.

Ciò include “Invia SMS”, “Invia e-mail” e “Scansiona codice QR”.

In questo esempio, useremo l’opzione “Invia SMS”.

Fai clic sull’opzione “Invia SMS” per BlockFi per contattarti via SMS.

Riceverai quindi un SMS da BlockFi contenente un link una tantum.

Fai clic sul link una tantum per verificare la tua identità con la fotocamera del telefono.

Dopo aver verificato la tua identità con la fotocamera del telefono, atterrerai sulla pagina di successo.

Ciò significa che hai verificato con successo la tua identità con BlockFi.

Ora sarai in grado di depositare criptovaluta sul tuo account BlockFi per guadagnare interessi.

Fai clic su “Fine” per completare il processo di verifica.

3. Copia l’indirizzo della tua criptovaluta su BlockFi

Ora che hai verificato la tua identità, è il momento di depositare la tua criptovaluta su BlockFi per iniziare a guadagnare interessi.

Innanzitutto, devi accedere al tuo account BlockFi.

Una volta effettuato l’accesso, vedrai diverse schede nella barra di navigazione superiore.

Ciò include “Dashboard”, “Account”, “Fondo” e altro ancora.

Clicca su “Fondo” per finanziare il tuo account BlockFi.

Dopo aver fatto clic su “Fondo”, è necessario selezionare la criptovaluta che si desidera ricevere.

Innanzitutto, fai clic sulla casella a discesa “Valuta”.

Quindi, seleziona la criptovaluta che desideri ricevere.

Ad esempio, se si desidera ricevere Bitcoin, selezionare “Bitcoin”.

Questo mostrerà il tuo indirizzo Bitcoin BlockFi.

Fai clic sull’icona duplicata per copiare il tuo indirizzo BlockFi Bitcoin.

Devi inviare Bitcoin a questo indirizzo per iniziare a guadagnare interessi.

4. Invia la tua criptovaluta a BlockFi

Ora che hai copiato il tuo indirizzo Bitcoin BlockFi, devi inviare Bitcoin ad esso.

Ad esempio, se il tuo Bitcoin è memorizzato su Binance, devi inviarlo a BlockFi.

D’altra parte, se il tuo Bitcoin è memorizzato su Coinbase, devi inviarlo a BlockFi.

Inviare criptovaluta da uno scambio di criptovaluta a BlockFi è facile.

Ad esempio, se desideri inviare Bitcoin da Binance a BlockFi, devi prima navigare verso il tuo portafoglio fiat e spot.

Quindi, fai clic su “Preleva” per andare alla pagina di prelievo bitcoin.

Se stai usando Binance.com, puoi fare clic su questo link: https://www.binance.com/en/my/wallet/account/main/withdrawal/crypto/BTC prelevare Bitcoin.

Una volta che sei nella pagina di prelievo, incolla il tuo indirizzo Bitcoin BlockFi nel campo “Indirizzo”.

Dovresti aver copiato il tuo indirizzo Bitcoin BlockFi dal terzo passaggio.

Quindi, inserisci la quantità di Bitcoin che desideri inviare a BlockFi e fai clic su “Invia”.

Dopo aver fatto clic su “Invia”, si aprirà un pop-up di conferma.

Il pop-up di conferma mostrerà la quantità di Bitcoin che stai inviando e la commissione di scambio.

Controlla l’importo e la commissione prima di fare clic su “Conferma”.

Dopo aver fatto clic su “Conferma”, riceverai un’e-mail per confermare la tua richiesta di prelievo.

Una volta confermata la richiesta di prelievo, ci vorranno dai 30 ai 60 minuti per completarla.

Puoi controllare lo stato della tua richiesta navigando in fondo al tuo conto interessi.

Nella parte inferiore del tuo conto interessi, vedrai una sezione “Transazioni” in cui puoi controllare le tue transazioni.

5. Inizia a guadagnare interessi!

Dopo circa 30-60 minuti, la tua criptovaluta verrà depositata nel tuo conto interessi BlockFi.

Ora guadagnerai automaticamente interessi per il tuo Bitcoin o altre criptovalute valide che hai depositato!

Puoi vedere i tuoi interessi guadagnati nel tuo conto interessi.

Innanzitutto, fai clic sulla scheda “Account” nella barra di navigazione in alto.

Quindi, fai clic su “Conto interessi” per accedere al tuo conto interessi.

Nel tuo conto interessi, vedrai il saldo del tuo conto interessi, gli interessi totali pagati e gli interessi maturati.

Gli interessi vengono pagati all’inizio di ogni mese.

Se hai depositato 0,25 o meno BTC, guadagnerai un APY del 4%.

Per saperne di più sui tassi di interesse, puoi visitare questo link: https://blockfi.com/rates/.

Hai imparato con successo come usare BlockFi per guadagnare interessi!

Conclusione

Ecco fatto: un breve tutorial su come si utilizza BlockFi.

Se vuoi far funzionare la tua criptovaluta per te, depositarla su BlockFi è altamente raccomandato.

BlockFi offre un APY elevato fino al 7,5%.

Inoltre, non ci sono commissioni nascoste o requisiti di saldo.

L’interesse matura ogni giorno e sarai in grado di vederlo nel tuo conto interessi tramite “Interessi maturati”.

Puoi anche scegliere la valuta in cui viene pagato il tuo interesse.

BlockFi potrebbe ridurre il loro APY in futuro, quindi assicurati di iscriverti il prima possibile!