Trust Wallet: cos’è e come funziona

in

Trust Wallet è un portafoglio di criptovaluta in cui è possibile archiviare criptovalute come Bitcoin.

Puoi anche utilizzare l’app per guadagnare interesse per le tue criptovalute e accedere ad applicazioni decentralizzate.

Inoltre, puoi acquistare criptovalute su Trust Wallet.

Trust Wallet è disponibile solo su App Store e Google Play Store.

Non sarai in grado di usarlo su un desktop.

Tuttavia, se stai utilizzando un’applicazione decentralizzata sul desktop come PancakeSwap, puoi connettere Trust Wallet ad esso.

In questo tutorial, imparerai come usare Trust Wallet.

Imparerai come creare un portafoglio, depositare una criptovaluta e utilizzare applicazioni decentralizzate.

Come usare Trust Wallet

Per utilizzare Trust Wallet, è necessario scaricarlo dall’App Store o dal Google Play Store e creare un nuovo portafoglio.

Quindi, puoi depositare criptovalute e utilizzare applicazioni decentralizzate per scambiare token.

Trust Wallet è disponibile solo su App Store o Google Play Store.

In altre parole, non sarai in grado di utilizzare Trust Wallet su un desktop.

Dopo aver scaricato Trust Wallet, devi creare un nuovo portafoglio se non l’hai già fatto.

Nel processo di creazione del portafoglio, ti verrà data una frase di recupero.

Devi usare la frase per accedere al tuo portafoglio, quindi assicurati di conservarlo in modo sicuro.

Se hai creato un portafoglio in passato, puoi importarlo inserendo la sua frase di recupero.

Una volta creato un portafoglio, ci sono un paio di cose principali che puoi fare, incluso il deposito di criptovalute e l’utilizzo di applicazioni decentralizzate.

1. Scarica Trust Wallet

Il primo passo è scaricare Trust Wallet.

Non sarai in grado di usarlo su un desktop.

Per cominciare, apri l’App Store o Google Play Store e cerca “Trust Wallet”.

Quindi, tocca “Ottieni” per scaricare Trust Wallet.

2. Crea un portafoglio

Ora che hai scaricato Trust Wallet, apri l’app.

Dopo aver aperto l’app, vedrai due opzioni.

Ciò include “Crea un nuovo portafoglio” e “Ho già un portafoglio”.

Se hai già un portafoglio, puoi importarlo toccando “Ho già un portafoglio”.

Quindi, è necessario verificare la frase di recupero.

Se non hai un portafoglio, tocca “Crea un nuovo portafoglio” per creare un nuovo portafoglio.

Dopo aver toccato “Crea un nuovo portafoglio”, ti verrà data una frase di recupero.

Hai bisogno della frase di recupero per accedere al tuo portafoglio su Trust Wallet.

Innanzitutto, tocca “Copia” per copiare la frase di recupero.

Questo copierà la frase di recupero negli appunti.

In secondo luogo, memorizza la tua frase di recupero in modo sicuro.

È possibile incollare la frase di ripristino in un documento di Word o nelle note.

In terzo luogo, tocca “Continua” per procedere al passaggio successivo.

Dopo aver toccato “Continua”, atterrerai nella pagina “Verifica frase di recupero”.

Ora che hai archiviato la frase di recupero in modo sicuro, devi verificarla.

Per fare ciò, tocca le parole sullo schermo e inseriscile nell’ordine corretto.

Devi fare riferimento alla tua frase di recupero per questo.

Assicurati di mettere le parole nell’ordine corretto.

In caso contrario, non sarai in grado di verificare la frase di recupero.

Dopo aver inserito le parole nell’ordine corretto, tocca “Continua”.

Dopo aver verificato la frase di recupero, vedrai un pop-up “Il tuo portafoglio è stato creato correttamente”.

Ciò significa che hai creato con successo un portafoglio su Trust Wallet!

Ora sarai in grado di depositare criptovalute e utilizzare applicazioni decentralizzate sull’app.

Tocca “OK” per completare il processo di creazione del portafoglio.

Procedi ai passaggi successivi per imparare come depositare una criptovaluta e utilizzare un’applicazione decentralizzata come PancakeSwap.

3. Deposita una criptovaluta

Ora che hai creato un portafoglio su Trust Wallet, puoi depositare criptovalute al suo interno.

Innanzitutto, tocca la criptovaluta che desideri depositare nella pagina “Portafoglio”.

Ad esempio, se desideri depositare BNB da Binance, tocca “BNB”.

La pagina “Portafoglio” è composta solo da 4 criptovalute tra cui Bitcoin, Ethereum, BNB e Smart Chain.

Se non riesci a trovare la criptovaluta che desideri depositare, devi aggiungerla manualmente.

Per fare ciò, tocca l’icona Impostazioni nella barra di navigazione in alto.

Quindi, cerca la criptovaluta che desideri depositare utilizzando la barra di ricerca e abilitala.

Puoi anche incollare l’indirizzo della criptovaluta sulla barra di ricerca per trovarlo.

Dopo aver toccato la criptovaluta che desideri depositare, atterrerai sul suo portafoglio.

Ad esempio, se hai toccato “BNB”, il tuo portafoglio BNB si aprirà.

Ci sono 4 opzioni tra cui “Invia”, “Ricevi”, “Copia” e “Altro”.

Tocca “Copia” per copiare il tuo indirizzo BNB su Trust Wallet.

Devi inviare BNB da Binance, Coinbase o un altro scambio di criptovaluta a questo indirizzo in seguito.

Se il tuo BNB è memorizzato su Binance, devi inviarlo a Trust Wallet.

Innanzitutto, cerca “Binance” su App Store o Google Play Store.

Quindi, scarica l’app Binance, aprila e accedi al tuo account.

Puoi anche utilizzare la versione desktop di Binance per questo.

Se il tuo BNB è memorizzato su un altro scambio di criptovaluta come Coinbase, devi invece aprire Coinbase.

Una volta che sei sull’app Binance, tocca l’icona del portafoglio nella barra di navigazione in basso.

Questo aprirà il tuo portfolio su Binance.

Quindi, tocca la criptovaluta che desideri inviare a Trust Wallet (ad esempio BNB).

Questo aprirà il tuo portafoglio BNB dove puoi prelevarlo o depositarlo.

Tocca “Preleva” per ritirare il tuo BNB.

Si aprirà la pagina “Ritira BNB”.

Nella pagina “Ritira BNB”, incolla il tuo indirizzo BNB da Trust Wallet nel campo “Indirizzo”.

Quindi, inserisci l’importo di BNB che desideri inviare nel campo “Importo” e tocca “Preleva” per prelevare il tuo BNB.

Il processo di prelievo richiederà circa 30-60 minuti per essere completato.

4. Utilizzare applicazioni decentralizzate

In questa sezione imparerai come utilizzare le applicazioni decentralizzate.

Trust Wallet ha un browser DApp in cui è possibile utilizzare applicazioni decentralizzate.

Se utilizzi un dispositivo Android, puoi accedere alle applicazioni decentralizzate direttamente sull’app.

Tuttavia, se si utilizza un dispositivo iOS, è necessario visitare l’applicazione decentralizzata sul browser.

Innanzitutto, apri il tuo browser e visita uno scambio decentralizzato come PancakeSwap.

Una volta che sei su PancakeSwap, devi connettere Trust Wallet ad esso.

Per fare ciò, tocca “Connetti” nella barra di navigazione in alto.

Dopo aver toccato “Connetti”, si aprirà il pop-up “Connetti a un portafoglio”.

Il pop-up contiene un elenco di portafogli di criptovaluta a cui è possibile connettersi.

Invece di toccare “TrustWallet”, tocca “WalletConnect”.

Non toccare “TrustWallet” poiché riceverai un errore del provider.

Dopo aver toccato “WalletConnect”, devi selezionare il portafoglio a cui desideri connetterti.

Ci sono diversi portafogli a cui puoi connetterti.

Questo include “Rainbow”, “Trust”, “Argent” e altro ancora.

Tocca “Trust” per connetterti a Trust Wallet.

Dopo aver toccato “Trust”, ti verrà richiesto di aprire la pagina su Trust.

Ecco il messaggio pop-up, “Apri in “Trust”?”.

Tocca “Apri” per aprire la pagina su Trust Wallet.

Dopo aver toccato “Apri”, la pagina verrà aperta su Trust Wallet.

Ti verrà quindi richiesto di connettere Trust Wallet a PancakeSwap.

Tocca “Connetti” per connettere Trust Wallet a PancakeSwap.

Ora sarai in grado di scambiare BNB con un’altra criptovaluta su PancakeSwap!

Per fare ciò, tocca “Seleziona una valuta” e incolla l’indirizzo della criptovaluta che desideri acquistare.

Quindi, inserisci la quantità di BNB che desideri scambiare per la criptovaluta e tocca “Swap”.

Hai imparato con successo come creare un portafoglio, depositare criptovalute e utilizzare applicazioni decentralizzate su Trust Wallet!

Conclusione

Trust Wallet ti consente anche di scommettere criptovalute e acquistare criptovalute con una carta.

Queste funzionalità non sono menzionate nel tutorial sopra.

Trust Wallet ha collaborato con alcuni fornitori di criptovaluta da cui è possibile acquistare criptovalute.

Tuttavia, le loro commissioni sono molto alte, quindi si consiglia di acquistare criptovalute da Binance.

Se vuoi generare entrate nelle tue criptovalute, puoi puntarle su Trust Wallet.

Staking monete su Trust Wallet ti consente di guadagnare un interesse fino al 100% APY.

Lo staking è simile a ricevere interessi dalla detenzione di denaro in banca.

Per saperne di più sullo staking, puoi visitare questo link: https://trustwallet.com/staking.