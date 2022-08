in

Su Uniswap, puoi scambiare Ethereum con un altro token.

Ma prima di poterlo fare, devi prima collegare un portafoglio a Uniswap.

Quindi, sarai in grado di utilizzare l’Ethereum del tuo portafoglio per scambiare con un altro token.

Uniswap ti consente di connetterti a diversi portafogli tra cui “MetaMask” e “WalletConnect”.

Tuttavia, potresti aver notato che non esiste un’opzione “Trust Wallet”.

Inoltre, a giugno 2021, Trust Wallet ha rimosso il browser DApp.

Questo è in conformità con le linee guida dell’App Store di Apple.

Quindi, non sarai in grado di utilizzare il browser DApp su Trust Wallet.

Invece, devi utilizzare Uniswap su un browser come Safari o Chrome.

In questa guida, imparerai come connettere Uniswap a Trust Wallet su un browser mobile come Safari o Chrome.

Come collegare Uniswap a Trust Wallet

Per connettere Uniswap a Trust Wallet, apri Uniswap su un browser mobile e tocca “Connetti portafoglio”.

Quindi, puoi utilizzare WalletConnect per connetterti a Trust Wallet.

Dopo aver collegato Uniswap a Trust Wallet, sarai in grado di scambiare Ethereum con un altro token.

Tuttavia, devi prima avere un po ‘di Ethereum su Trust Wallet.

Se non lo fai, puoi acquistarlo da Binance e ritirarlo sul tuo portafoglio Ethereum su Trust Wallet.

Dalla rimozione del browser DApp su Trust Wallet nel giugno 2021, non sarai in grado di utilizzare Uniswap su Trust Wallet.

Quindi, è necessario utilizzare Uniswap su un browser.

Se utilizzi un dispositivo mobile, puoi visitare Uniswap su Safari o Chrome.

Sullo scambio Uniswap, puoi connetterti a Trust Wallet utilizzando WalletConnect.

1. Apri Uniswap e connettiti a “WalletConnect”

Il primo passo è aprire Uniswap e connettersi a “WalletConnect”.

Innanzitutto, apri un browser mobile come Safari o Chrome.

In questa guida, useremo il browser Safari.

Se utilizzi un dispositivo Android, puoi invece aprire Chrome.

Una volta che sei su un browser mobile, vai al sito web di Uniswap.

Nella pagina di scambio, vedrai un pulsante “Connetti portafoglio”.

Tocca il pulsante “Connetti portafoglio“.

Puoi anche toccare il pulsante “Connetti a un portafoglio” nella parte inferiore della pagina.

Dopo aver toccato “Connetti portafoglio” o “Connetti a un portafoglio”, si aprirà un cassetto di navigazione.

Nel cassetto di navigazione, sarai in grado di connetterti a tre diversi portafogli.

I portafogli includono “WalletConnect”, “Open in Coinbase Wallet” e “Fortmatic”.

Potresti aver notato che non esiste un’opzione “Trust Wallet”.

Quindi, è necessario utilizzare WalletConnect per connettere Uniswap a Trust Wallet.

Tocca “WalletConnect” per aprire WalletConnect.

2. Connettiti a “Trust”

Dopo aver toccato “WalletConnect”, si aprirà un pop-up.

Nel pop-up, vedrai un elenco di portafogli tra cui puoi scegliere.

Questo include “Rainbow”, “Trust”, “Argent” e altri.

Tocca “Trust” per connetterti a Trust Wallet.

Se stai utilizzando Uniswap su un browser desktop, verrà visualizzato un codice QR.

È necessario eseguire la scansione del codice QR utilizzando lo scanner di codici QR su Trust Wallet.

Puoi trovarlo accedendo a Trust Wallet > Impostazioni > WalletConnect.

Dopo aver scansionato il codice QR, tocca “Connetti” per connettere Trust Wallet a Uniswap.

Dopo aver toccato “Trust”, si aprirà un messaggio pop-up.

Ecco il messaggio pop-up, “Apri in “Trust”?”.

Il messaggio pop-up richiede di aprire la pagina su Trust Wallet.

Tocca “Apri” per aprire la pagina su Trust Wallet.

3. Collega Trust Wallet a Uniswap

Dopo aver toccato “Apri”, si aprirà Trust Wallet.

Su Trust Wallet, ti verrà richiesto di connetterti all’interfaccia Uniswap.

Tocca “Connetti” per connetterti all’interfaccia Uniswap.

Se non vedi il pulsante “Connetti”, significa che stai riscontrando un problema di caricamento.

Per risolvere questo problema, forza la chiusura dell’app Trust Wallet e ripeti il secondo passaggio.

Forzare la chiusura dell’app Trust Wallet risolverà la maggior parte dei problemi di caricamento.

Dopo aver toccato “Connetti”, torna a Uniswap sul tuo browser mobile.

Se la connessione ha esito positivo, vedrai il tuo indirizzo Trust Wallet nella parte inferiore della pagina.

In altre parole, il pulsante “Connetti a un portafoglio” deve essere sostituito con l’indirizzo trust wallet.

Se la connessione non riesce, vedrai comunque il pulsante “Connetti a un portafoglio”.

In tal caso, è necessario ripetere nuovamente i passaggi.

Ora che hai collegato Trust Wallet a Uniswap, sarai in grado di scambiare token!

Tieni presente che devi avere un saldo Ethereum sufficiente per scambiare con un altro token.

Se non hai Ethereum, devi acquistarlo da uno scambio di criptovaluta come Binance e trasferirlo prima su Trust Wallet.

Conclusione

Uniswap ti consente di connetterti a diversi portafogli di criptovaluta.

Lo scambio non ha un’opzione “Trust Wallet”, ma è possibile utilizzare “WalletConnect” per connettersi a Trust Wallet.

Fin dalla rimozione del browser DApp su Trust Wallet per dispositivi iOS, è possibile utilizzare Uniswap solo su un browser.

In alternativa, puoi utilizzare un altro portafoglio di criptovaluta come MetaMask per collegarlo a Uniswap.