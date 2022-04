Blockfi vs Coinbase: commissioni, limiti, carte di credito a confronto

BlockFi è una piattaforma di investimento in criptovaluta che consente agli utenti di prestare le proprie risorse crittografiche e guadagnare interessi. Gli utenti possono anche utilizzare le loro partecipazioni crittografiche come garanzia per garantire prestiti. La piattaforma di criptovaluta consente agli utenti di sfruttare le loro risorse crittografiche e metterle a frutto.

La società privata è stata lanciata nel 2017 e ha sede a New York. BlockFi ha un forte team di leadership con una vasta esperienza nel settore finanziario tradizionale.

Con BlockFi, puoi depositare fondi, spendere le tue criptovalute, guadagnare interessi e acquistare o vendere criptovalute. Al suo lancio, BlockFi si è concentrato principalmente sul BlockFi Interest Account (BIA), che ha permesso ai possessori di criptovalute di depositare fondi nelle piattaforme e guadagnare interessi.

Da allora la piattaforma di trading ha aumentato la sua offerta di prodotti per includere altri prodotti come gli account crittografici.

Chi c’è dietro BlockFi?

BlockFi è guidata dal CEO e fondatore Zac Prince che ha lanciato e fatto crescere altre due startup: Admeld venduta a Google e Sociomantic, che è stata venduta a DunnHumby. Ha una lunga esperienza nel settore finanziario e bancario.

Altri membri del team includono il co-fondatore e SVP delle operazioni Flori Marquez, il Chief Risk Officer Rene van Kesteren, il Chief Technology Officer, Mahesh Paolini-Subramanya, il Chief Financial Officer Tony Lauro, il Chief Compliance Officer David Spack e il Chief Security Officer Adam Healy.

Coinbase

Coinbase è una delle più grandi società di criptovaluta a livello globale, con operazioni in oltre 100 paesi e oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo. L’azienda offre vari servizi, tra cui l’acquisto e la vendita di Bitcoin tramite carte di debito e di credito e conti bancari.

Al suo lancio, Coinbase si è concentrata principalmente sull’offerta di servizi di intermediazione Bitcoin. Da allora l’azienda si è espansa verso nuovi orizzonti.

Coinbase è completamente regolamentato ed è riuscito a raccogliere oltre $ 540 milioni di capitale da importanti investitori come The NYSE, Andreesen Horowitz e Ribbit Capital.

Chi c’è dietro Coinbase?

Coinbase è guidata da Brian Amstrong, che è co-fondatore e CEO, ed è assistito da un team composto da Emilie Choi, Presidente e Chief Operating Officer, Surojit Chatterjee, Chief Product Officer, Alesia Haas, Chief Financial Officer, L.J. Brock, Chief People Officer, Paul Grewal, Chief Legal Officer e Manish Gupta, l’EVP di Engineering.

Principali differenze

BlockFi opera come una moderna banca crittografica, ma dove i titolari di conti guadagnano più interessi rispetto alle istituzioni finanziarie tradizionali. La società è in grado di pagare gli interessi elevati grazie alle commissioni relativamente elevate sui prestiti. La differenza tra ciò che viene pagato in interessi e ciò che viene raccolto in commissioni è ciò che mantiene l’azienda redditizia. Di seguito sono riportati i prodotti chiave offerti da BlockFi;

Conto di interessi BlockFi

Il BlockFi Interest Account (BIA) è stato il progetto di punta quando la società è stata lanciata nel 2017. I membri possono depositare fondi in un conto BIA e guardare i loro fondi apprezzarsi mentre guadagnano interessi. La piattaforma paga il 6% su BTC e fino all’8,6% sulle stablecoin.

Il conto BIA può essere aperto in tre semplici passaggi e non richiede un saldo minimo. Per aprire un account, devi prima inserire i tuoi dati personali; successivamente, deposita fondi nel tuo account in cripto o stablecoin. Guarda le tue risorse crittografiche apprezzarsi in valore e guadagnare interessi.

Conto di trading

Un conto di trading BlockFi consente al titolare del conto di scambiare varie risorse crittografiche all’interno dell’interfaccia BlockFi. L’esperienza di trading senza soluzione di continuità consente agli utenti di scambiare le loro monete pur guadagnando interessi.

Per fare trading, gli utenti devono prima selezionare l’asset da acquistare e poi pagare. Dopo aver inserito l’importo, fai clic su “swap”. La valuta fiat sarà scambiata per una criptovaluta. Questo account attira eventuali commissioni; è molto flessibile, con trading rapido e snello.

Prestiti criptati

I prestiti Crypto-Backed consentono agli utenti di contrarre prestiti crittografici contro le loro garanzie in pegno. Gli utenti possono prendere in prestito fino al 50% delle loro risorse crittografiche depositate in BlockFi. I prestiti sono offerti al tasso del 4,5%, anche se il tasso e la dimensione della garanzia possono differire a seconda dell’importo del prestito richiesto e della criptovaluta che sostiene il prestito.

I mutuatari possono utilizzare i fondi presi in prestito per espandere e diversificare i loro portafogli aggiungendo più risorse crittografiche.

Carta di credito Bitcoin Rewards

La società sta lavorando al lancio della sua 1a carta di credito con un programma di premi Bitcoin. La carta di credito Bitcoin Rewards consentirà ai titolari di guadagnare l’1,5% in rendimenti bitcoin su tutti gli acquisti.

D’altra parte, Coinbase è una piattaforma di scambio di criptovaluta che consente ai possessori di criptovalute di scambiare le loro criptovalute e trarre profitto dalle differenze di prezzo. La piattaforma offre un modo semplice e conveniente per acquistare, vendere e scambiare valute digitali. Gli utenti di Coinbase possono scambiare Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin ed Ethereum. I prodotti offerti da Coinbase includono;

Liquidità

Quando si sceglie uno scambio di criptovaluta, la liquidità è un fattore essenziale da considerare, poiché la carenza di valuta può far salire il costo delle transazioni. Coinabase offre una vasta gamma di opportunità di investimento che aumentano il livello di liquidità sulla piattaforma consentendo agli utenti di condurre transazioni di grandi dimensioni senza intoppi. Lo scambio ha elencato oltre $ 150 miliardi in risorse crittografiche.

Portafoglio

Simile a molti altri scambi crittografici, Coinbase offre un portafoglio digitale che detiene in modo sicuro i depositi dei membri. L’app Coinbase Wallet è disponibile sui telefoni cellulari, il che garantisce che il trader abbia accesso ai propri fondi in qualsiasi momento. L’app può essere scaricata su Google Play Store e Apple App Store.

Moneta USD

Coinbase consente inoltre agli utenti di acquistare USD Coin; una stablecoin ancorata a 1 USDC per $ 1. Le monete USD elencate su Coinbase sono supportate da valuta fiat in dollari USA. Le monete sono memorizzate nel portafoglio Coinbase o in qualsiasi altro portafoglio compatibile con Ethereum. Gli utenti verificati di Livello 2 Coinbase possono anche guadagnare ricompense su UDSC che detengono.

Coinbase Pro

Coinbase Pro è una piattaforma di trading progettata per gli utenti che commerciano frequentemente. La piattaforma ha un ampio portafoglio di asset rispetto a quello normale, con oltre 50 asset attualmente in offerta. Coinbase Pro offre anche tassi più elevati per il trading di grandi volumi.

Esperienza di trading

BlockFi offre la prima velocità su tutte le transazioni e l’accumulo immediato di interessi. Gli utenti possono accedere e scambiare diverse criptovalute BTC, ETH, LTC e PAX. Gli utenti possono fare trading utilizzando la piattaforma online o possono optare per l’app mobile BlockFi.

Coinbase è estremamente facile da navigare e scambiare e può essere accessibile tramite dispositivi Android o iOS. La piattaforma è, tuttavia, solo basata sul web e non è disponibile sull’app mobile. Dopo aver effettuato l’accesso, gli utenti possono accedere al saldo del proprio account, alla performance del portafoglio.

Commissioni di trading

Aprire un account e diventare un membro BlockFi sono tutti gratuiti. Inoltre, il trading sulla piattaforma non attira commissioni. Gli utenti pagano una commissione solo quando si iscrivono a Crypto-Backed Loans. Agli utenti viene addebitato un piccolo tasso di interesse su tutti i prestiti presi.

Su Coinbase, gli utenti pagano una commissione di spread dello 0,5% e una commissione di transazione per tutte le criptovalute. Di seguito è riportato il piano tariffario su Coinbase;

· Transazioni inferiori a $ 10- $ 0,99

· Transazioni superiori a $ 10 ma inferiori o uguali a $ 25- $ 1,49

· Transazioni superiori o uguali a $ 50- $ 1,99

· Transazioni superiori a $ 50 ma inferiori o uguali a $ 200- $ 2,99

Sicurezza e affidabilità

Tutti i depositi su BlockFi sono protetti da The Gemini Trust Company. Inoltre, la piattaforma di trading è regolata dal Dipartimento dei servizi finanziari di New York. Il sistema Gemini è stato recentemente verificato e rilasciato con un certificato di conformità SOC2 da Deloitte. La conformità aggiunge un altro motivo per fidarsi di BlockFi con le tue risorse.

Fino al 95% di tutti gli account BlockFi sono detenuti da Gemini in celle frigorifere, mentre il resto è tenuto in portafogli caldi, che sono assicurati da Aron.

Coinbase è uno degli scambi crittografici più sicuri, senza incidenti avversi segnalati come hacking e frodi. Circa il 99% dei fondi detenuti da Coinbase sono conservati in celle frigorifere offline. Solo l’1% dei fondi è detenuto in un conto online e questi beni sono assicurati.

Coinbase è tra gli unici quattro scambi concessi in licenza a New York nell’ambito del programma BitLicense, che ha rigide regole KYC. Il programma BitLicense è in fase di sperimentazione a New York.

Carta di credito BlockFi

BlockFi ha recentemente aperto una lista d’attesa per la sua prossima carta di credito BlockFi Bitcoin Rewards, la prima carta di credito Bitcoin Rewards in assoluto. I titolari di carta possono usarlo per pagare beni e servizi e guadagnare premi bitcoin. La carta è la prima nel settore delle criptovalute e sostituisce le tradizionali miglia e punti e le strutture di ricompensa cash-back. Tutti i pagamenti effettuati utilizzando la carta guadagnano uno sconto dell’1,5% in bitcoin.

La carta di credito Bitcoin Rewards Visa è stata pilotata da Visa nell’ambito del suo programma Fintech Fast Track. Oltre a BlockFi e Visa, altre società coinvolte nella carta di credito Bitcoin Rewards Visa sono Evolve Bank & Trust e Deserve.

Carta Coinbase

Coinbase Card è una carta Visa che consente ai titolari di pagare utilizzando qualsiasi risorsa crittografica nel loro portafoglio e guadagnare premi. La carta può essere utilizzata in qualsiasi luogo che accetta Visa. Gli utenti guadagnano il quattro percento in premi su tutti gli acquisti effettuati utilizzando la carta. Non ci sono costi annuali o di iscrizione.

Per ottenere e utilizzare la carta, gli utenti devono scaricare la coinbase Card disponibile su Apple App Store e Google Play Store per utenti iOS e Android, rispettivamente. L’app contiene tutte le istruzioni su come applicare e ottenere la tua carta. Dopo aver richiesto la carta, gli utenti ottengono l’accesso immediato a una carta Coinbase virtuale in attesa della consegna della carta fisica.

BlockFi Mobile App

BlockFi è accompagnato da un’app mobile per utenti iOS e Android. Gli utenti possono utilizzare l’app per gestire i propri account dalla mano, tra cui la visualizzazione dei saldi dei conti, il trading e il prestito di denaro e l’accumulo di interessi sulle loro partecipazioni crittografiche.

Scambio BlockFi

Lo scambio BlockFi è una piattaforma di trading che consente agli utenti di scambiare tra diverse attività. Oltre a guadagnare interessi sull’importo principale depositato, gli utenti di BlockFi possono produrre più rendimenti componendo i loro rendimenti guadagnati per ottenere più profitti.

Non ci sono commissioni addebitate quando si fa trading sullo scambio BlockFi. La società guadagna denaro vendendo dati sulle operazioni degli utenti a società istituzionali di criptovaluta. Le società, a loro volta, agiscono come market maker per offrire più liquidità sullo scambio BlockFi.

Scambio Coinbase

Coinbase è uno dei più facili e semplici da usare. La società è riuscita a creare un’esperienza di trading che accoglie sia i trader esperti che quelli alle prime armi. Lo scambio è ricco di funzionalità, rendendolo uno dei più preferiti dai trader di criptovalute. La caratteristica unica della piattaforma sono gli acquisti ricorrenti che consentono agli utenti di investire in valute digitali alla loro velocità impostando funzionalità di auto-trading giornaliere, settimanali e mensili.

Caratteristiche e vantaggi di BlockFi

Di seguito è riportato un riepilogo delle principali funzionalità e vantaggi dell’apertura di un account BlockFi;

· Facile gestione dell’account; gli utenti possono facilmente gestire i loro fondi depositati in un account BlockFi. L’azienda consente agli utenti di mantenere il pieno controllo sui propri account e portfolio.

· Flessibilità di pagamento; Gli utenti di BlockFi possono scegliere di scambiare qualsiasi valuta e ricevere interesse per la criptovaluta selezionata.

· L’app mobile porta la flessibilità e la convenienza a un livello completamente nuovo, consentendo agli utenti di accedere, scambiare e gestire i propri account dallo smartphone o dal tablet.

· Nessun saldo minimo e costi nascosti; non ci sono “catture” sulla piattaforma BlockFi e tutti i termini e le condizioni sono rivelati e concordati dall’utente al momento della registrazione.

· Sicurezza; c’è molta enfasi sulla sicurezza sullo scambio BlockFi, inclusa l’autenticazione a due fattori. Il denaro depositato in BlockFi è detenuto con il sistema di custodia di Gemini.

BlockFi vs Coinbase: il takeaway

Sia BlockFi che Coinbase hanno una reputazione solida e solida con un vivo interesse nel proteggere le risorse crittografiche degli utenti. Per gli utenti che cercano una carta di credito Bitcoin rewards, BlockFi è forse la piattaforma giusta, mentre per gli utenti che sono più interessati al supporto Visa, la Coinbase Card potrebbe funzionare bene.