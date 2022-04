Coinbase vs Robinhood – Commissioni, sicurezza, funzionalità a confronto

Da quando Robinhood, una nota piattaforma finanziaria, ha lanciato la sua divisione crittografica, gli utenti hanno iniziato a chiedersi come se la cava contro il cane principale degli scambi crittografici, Coinbase. Per fermare la speculazione e le prove aneddotiche a favore o contro ciascuna delle piattaforme, abbiamo deciso di fare un confronto approfondito tra Coinbase e Robinhood con tutte le cose importanti come commissioni, funzionalità, sicurezza, monete supportate ecc.

Messe sotto i dispositivi di ricerca del nostro team di ricerca.

Questo è sufficiente per la prefazione, quindi salteremo direttamente sul ring e vedremo chi vincerà il duello tra Coinbase e Robinhood.

Coinbase o Robinhood: informazioni generali

Coinbase è stato lanciato sul mercato nel 2012 a San Francisco, California. In qualità di società che opera negli Stati Uniti, Coinbase è tenuta a rispettare le leggi e i regolamenti statunitensi, comprese le leggi e i regolamenti statali sulla trasmissione di denaro, il Patriot Act degli Stati Uniti, il Bank Secrecy Act ed è registrata presso FinCEN come money services business.

Queste leggi e regolamenti impongono la responsabilità a Coinbase. Questo è qualcosa che potrebbe mancare ad alcuni dei loro concorrenti offshore in altri paesi con normative meno severe. È ampiamente considerato come uno dei migliori scambi crittografici sul mercato.

Robinhood, che è auto-soprannominato come una nuova forza dirompente nel settore dell’intermediazione online, è stato lanciato al pubblico nel 2014 esclusivamente come app mobile per smartphone e tablet Apple. Il pubblico di destinazione di Robinhood è millenials con il trading senza commissioni come principale punto di forza.

Nel 2019, hanno aggiunto anche il supporto per le criptovalute.

Nota importante: non possiedi le monete che scambi su Robinhood – Robinhood emette essenzialmente IOU che fungono da sostituzioni di monete (quindi nessuna commissione). Ciò significa che non puoi inviare monete da questo scambio al tuo portafoglio. Devi vendere le tue monete in fiat prima di poter spostare i tuoi fondi da Robinhood.

Coinbase vs Robinhood: commissioni

Coinbase addebita circa il 3,99% per gli acquisti con carta di credito / debito e l’1,49% per gli acquisti con bonifico bancario.

Metodo di acquisto Commissioni Coinbase Conto bancario negli Stati Uniti 1.49%

(minimo $ 0,15) Portafoglio Coinbase (dollari USA) 1.49% Carta di credito o carta di debito 3.99%

Robinhood è uno dei rari scambi che non addebita commissioni per il trading. Tuttavia, la loro struttura tariffaria è un po ‘intricata, ma il trading non è sicuramente gratuito.

Si sono fatti un nome nel mondo delle azioni offrendo investimenti senza commissioni, e questo è il modello che hanno replicato alla loro offerta crittografica. Ma c’è un problema, quindi continua a leggere.

Robinhood non addebita commissioni visibili, ma il trading sulla loro piattaforma è ben lungi dall’essere gratuito. Può effettivamente finire per costarti di più che fare trading su scambi in cui sai quali commissioni di trading vengono addebitate. Robinhood guadagna guadagnando interessi su contanti non investiti nei conti dei clienti e riceve anche entrate dal pagamento per il flusso degli ordini, secondo una dichiarazione rilasciata da Vlad Tenev, co-CEO e co-fondatore dell’azienda, il 12 ottobre 2018. Il motore di esecuzione degli ordini di Robinhood non cerca opportunità di miglioramento dei prezzi, che è qualcosa che gli investitori che scambiano grandi lotti di 500 o più azioni cercano in un broker. Un ordine che è migliorato di prezzo trova molto da acquistare a un prezzo leggermente inferiore rispetto all’ordine limite del cliente o un prezzo più alto quando si vende.

Limiti di acquisto

Coinbase non definisce chiaramente i limiti per i nuovi utenti sul loro sito. Invece, i limiti possono variare a seconda del paese, della verifica dell’account, della cronologia degli acquisti e dell’età dell’account. Per richiedere limiti più alti dovrai verificare la tua identità. Una volta fatto, un residente negli Stati Uniti completamente verificato può effettuare transazioni fino a $ 50.000 a settimana, mentre i clienti verificati dall’UE possono avere un massimo di $ 30.000 nel loro account in qualsiasi momento. Puoi controllare i loro limiti tramite il tuo account.

La funzione di deposito istantaneo ha alcune limitazioni: se hai un account Robinhood Standard, puoi depositare fino a $ 1.000 all’istante, mentre il limite sul conto Robinhood Gold è di $ 50.000. Tutti i trasferimenti al di sopra del limite saranno accreditati solo dopo 4-5 giorni lavorativi.

Paesi supportati

Coinbase serve clienti nei seguenti paesi:

Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, San Marino, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Il trading di criptovalute Robinhood è attualmente disponibile solo in California, Massachusetts, Missouri, Montana e New Hampshire.

Monete supportate

Attualmente, le monete elencate sulla sua interfaccia non Pro includono Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, USD Coin, XRP, Stellar, Zcash, 0x, Litecoin e il token di attenzione di base.

Robinhood consente il trading delle seguenti criptovalute: Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Dogecoin, Ethereum, Ethereum Classic e Litecoin

Metodi di deposito e prelievo

Coinbase offre 3 metodi di pagamento: carta di debito, conto bancario o bonifico bancario.

Per quanto riguarda i metodi di prelievo, hai un modo aggiuntivo per ottenere i tuoi soldi da Coinbase utilizzando PayPal.

Robinhood supporta un deposito istantaneo tramite trasferimento ACH. Riceverai fino a $ 1.000 in depositi istantanei dallo scambio mentre il regolamento effettivo prende parte – il tempo per qualsiasi deposito superiore a $ 1.000 sarà fino a cinque giorni lavorativi.

Puoi prelevare fino a $ 50.000 al giorno lavorativo da Robinhood.

L’unica opzione è il trasferimento ACH dalla tua app Robinhood al tuo conto bancario, ma nel caso in cui tu abbia appena effettuato una vendita, i tuoi fondi devono “saldarsi” prima di poterli prelevare sul tuo conto bancario. Tale periodo di regolamento è pari a tre giorni: la data di negoziazione più due giorni di negoziazione (T + 2). Il terzo giorno, quei fondi saranno idonei per il prelievo sul tuo conto bancario.

Assistenza clienti

L’assistenza clienti di Coinbase viene gestita tramite e-mail e, nelle nostre esperienze personali, in genere abbiamo ricevuto risposte dal supporto entro 24-72 ore. Hanno anche un’ampia FAQ per domande generali.

Come molti altri scambi crittografici, il supporto telefonico è solo una vana speranza – non lo troverai qui – l’assistenza clienti di Robinhood è quasi interamente fatta tramite e-mail. L’azienda non pubblica un numero di telefono. Ha una knowledge base utile e ben organizzata e una sezione del centro assistenza, e il sito Web è facile da navigare e trasparente.

Fiducia e reputazione

Coinbase gode di un’eccellente reputazione e fiducia come società registrata e regolamentata con VC ben noti come investitori, team trasparente e track record immacolato (con reclami minori e aneddotici da parte dei singoli clienti).

Coinbase è una società Bitcoin con sede a San Francisco, il che significa che è tenuta a rispettare le leggi e i regolamenti statunitensi, sia a livello federale che statale. Ecco alcuni degli organismi di regolamentazione, leggi e regolamenti a cui Coinbase è conforme:

È conforme alle leggi e ai regolamenti statali sulla trasmissione di denaro.

È conforme al Patriot Act degli Stati Uniti.

È conforme alla legge sul segreto bancario.

È registrato presso FinCEN come Money Services Business.

Robinhood è regolamentato dalla Securities and Exchange Commission (SEC).

Oltre alla regolamentazione SEC, Robinhood partecipa volontariamente a organizzazioni di autoregolamentazione (SRO) come la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Gli SRO sono supervisionati dalla SEC, ma non fanno parte del governo.

Sicurezza

Coinbase separa i fondi dei clienti dai fondi operativi dell’azienda. Questi fondi dei clienti sono detenuti in conti bancari custodiali. Ciò significa che non utilizzeranno i tuoi fondi per gestire la loro attività. Affermano inoltre: “Anche se Coinbase dovesse diventare insolvente, i fondi detenuti nei conti bancari di custodia non potrebbero essere rivendicati da Coinbase o dai suoi creditori. I fondi detenuti in tali conti sarebbero restituibili ai clienti di Coinbase”.

Il 98% dei fondi di criptovaluta dei clienti sono conservati in celle frigorifere offline sicure. Queste criptovalute sono conservate su più portafogli hardware e portafogli di carta. I portafogli fisici di criptovaluta vengono quindi archiviati in caveau e cassette di sicurezza in tutto il mondo. Queste misure proteggono i fondi dei clienti dalla perdita o dal furto da parte degli hacker.

La restante parte di criptovaluta, che è memorizzata online, è completamente assicurata da un sindacato dei Lloyd’s di Londra.

Dal momento che Robinhood in realtà non detiene monete, non può perderle neanche. Quindi è molto sicuro in questo senso. Inoltre, impiegano tutte le migliori pratiche standard del settore, rendendoli un luogo sicuro per eseguire le tue operazioni in movimento.

Altre caratteristiche

Coinbase ha visto una rapida crescita e si è ramificato in diversi settori del mondo delle criptovalute con la maggior parte dei loro nuovi servizi orientati ai clienti istituzionali. Questi nuovi servizi sono Coinbase Custody, Coinbase Prime, Coinbase Staking.

Inoltre, Coinbase ha la sua piattaforma Coinbase Pro progettata per i day-trader e gli investitori crittografici più esperti e il proprio portafoglio che è anche un browser Web3.0.

Robinhood offre operazioni di azioni, ETF e opzioni senza commissioni. Questa è la loro attività originale e Robinhood Crypto è una società separata che utilizza l’infrastruttura e il know-how di Robinhood per offrire il trading di criptovalute ai suoi utenti.

App per dispositivi mobili

L’app Coinbase ha valutazioni più elevate rispetto all’altra applicazione, in quanto fornisce app mobili per dispositivi Android e iOS. L’app Robinhood è molto semplice e facile da usare anche per i nuovi trader di criptovalute.

Robinhood vs Coinbase: pro e contro

Pro di Coinbase

Ottima reputazione

FDIC Assicurato

Facile da usare

Molto sicuro

Accetta carte di credito / debito

Coinbase Contro

Assistenza clienti lenta

Valute limitate disponibili

Robinhood Pro

Nessun account minimo.

Interfaccia semplificata.

Trading di criptovaluta.

Robinhood Contro

Nessun conto pensionistico.

Nessun fondo comune di investimento o obbligazioni.

Assistenza clienti limitata.

Non è possibile acquistare monete reali

Se non ti piace nessuno di questi scambi, ecco un elenco di potenziali alternative: Cex.io, Coinmama, Binance, Changelly, Bitpanda, Bitfinex, Kraken, Bittrex, Bitstamp.