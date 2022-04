eToro Vs Kraken – Commissioni, limiti, metodi di pagamento

Questi due scambi provengono da luoghi molto diversi, ideologicamente. eToro non menziona nemmeno la crittografia nella sua pagina di benvenuto, mentre Kraken è tutto incentrato sulla criptovaluta – non menziona nient’altro.

eToro è meglio conosciuto come una piattaforma per le persone normali per scambiare azioni, valute e materie prime regolari, ecc., Ma si è mosso con i tempi ed è ora saldamente sul carro delle criptovalute.

Con tutta la sua esperienza nel fornire servizi di trading agli investitori al dettaglio, non c’è motivo per cui questa dovrebbe essere una brutta cosa.

Confronteremo le caratteristiche importanti, esamineremo alcune delle piccole stampe, daremo un’occhiata laterale a entrambi gli scambi e vedremo dove ci porta.

Il trading di criptovaluta con margine può essere un giro a nocche bianche e dovrebbe essere tentato solo da coloro che hanno nervi d’acciaio.

Personalmente, trovo il mercato delle criptovalute abbastanza volatile senza sfruttare la mia esposizione alle massicce oscillazioni giornaliere. Tuttavia, se sei felice di prendere alcuni colpi lungo la strada, allora è un modo eccitante per speculare con i tuoi profitti crittografici.

Sia eToro che Kraken offrono trading con leva e posizioni corte, quindi c’è qualche differenza pratica nell’utilizzo di questi siti? Sì, c’è. C’è una differenza radicale.

Piattaforme di trading

Ci si aspetterebbe che entrambe le piattaforme siano super-slick, dato che il trading al dettaglio è il loro core business.

Sono ben strutturati ed entrambe le interfacce utente sono dall’aspetto professionale e intuitive da usare. La differenza è che Kraken è una piattaforma di trading di criptovaluta, mentre eToro mira a invogliare gli speculatori per la prima volta nel mercato delle criptovalute.

Non lasciarti ingannare nel pensare che eToro sia più competente, con i suoi livelli di marketing e saturazione della pubblicità sui social media. Kraken vanta 6 milioni di utenti regolari rispetto ai 20 milioni di eToro, ma la base di clienti di Kraken è composta da tutti utenti crittografici.

Il volume degli scambi su eToro è di circa 1,5 trilioni all’anno su tutti i prodotti. Il volume crittografico di Kraken da solo supererà un trilione quest’anno.

eToro è orgogliosa della sua funzione di copy-trading e si considera una “piattaforma di social trading”. Mi dispiace, non l’ho comprato. In primo luogo, “Social” è l’antitesi stessa del trading. Stiamo tutti cercando sfacciatamente di fare soldi dalla persona dall’altra parte delle nostre operazioni – questo è esattamente ciò di cui si tratta. È contraddittorio. Stiamo cercando di prendere i loro soldi.

È cane-mangia-cane là fuori, sopravvivenza del più adatto, capitalismo rosso nei denti e negli artigli!

“Social Trading” è un ossimoro.

Kraken è più sottomesso e dà tutte le informazioni giuste in tutti i posti giusti. È facile da navigare e non sei mai a più di un paio di clic dalla pagina di cui hai bisogno. Kraken ispira più fiducia e ha un aspetto più elegante.

Monete e contratti disponibili

È qui che inizi davvero a notare la differenza. eToro offre Forex, azioni, CFD (Contract for Difference), ETF, indici, materie prime e alcune criptovalute. Ci sono 19 token da scambiare, tra cui Uniswap, Cardano e Chainlink. Hanno la maggior parte delle big cap, ma offrono ancora Tron (TRX), Ethereum Classic (ETC) e Bitcoin Cash (BCH). Gli intenditori di Altcoin non saranno impressionati.

eToro offre anche “Croci” che ti consentono di marginare il commercio di criptovalute contro altre monete, token, materie prime e valute. Puoi fare trading long o short, ma ancora una volta, gli spread sono orribili e correrei un miglio.

Kraken mostra il suo pedigree di criptovaluta con un impressionante elenco di token, troppi e vari per essere menzionati qui. Hanno totalizzato 61 quando ho controllato l’ultima volta, e puoi essere coinvolto nell’ultima ondata di giochi Defi e NFT. Sono inoltre dotati di trading a margine, staking e swap.

È come confrontare mele e arance: Kraken è una piattaforma di criptovaluta progettata per le persone con la passione per le criptovalute. eToro è un “mercato tutto” troppo costoso progettato per alleviare una base di clienti ingenua dai suoi profitti commerciali duramente guadagnati.

Commissioni di trading

È qui che le cose vanno davvero male. eToro notoriamente si vanta del trading a commissione zero, ma questa non è la storia completa. Impone uno spread – un margine di profitto arbitrario tra i prezzi di acquisto e di vendita. Questo è il modo in cui guadagna la maggior parte dei suoi soldi. C’è uno spread dello 0,75% per BTC, dell’1,9% per ETH e XRP è di circa il 2,5%. È enorme!

Questa disparità di prezzo deve essere superata prima che le tue operazioni inizino ad essere redditizie. Come i day-trader apprezzeranno, avere il primo 2% detratto da tutte le tue operazioni vincenti sarebbe catastrofico per il tuo conto profitti e perdite. È meno oneroso per le posizioni a lungo termine, ma tendono ad essere operazioni più grandi.

Fai attenzione a capire tutti i costi prima di fare trading su eToro. Guarda i prezzi di acquisto e vendita e calcola la differenza percentuale. Questa differenza è la commissione di trading effettiva.

Kraken addebita lo 0,16% di commissioni Maker e 0,26 commissioni Taker. Sono in anticipo sui costi e c’è una scala di sconto scorrevole se si scambiano grandi quantità. Kraken vince facilmente questo con commissioni che ammontano a circa un decimo del costo della cosiddetta “commissione zero” di eToro.

Depositi e metodi di prelievo

Entrambe le piattaforme accettano depositi fiat. eToro supporta PayPal, carte di credito e di debito, Skrill, Neteller e bonifici bancari. Kraken accetta trasferimenti di denaro in dollari canadesi, australiani e statunitensi, oltre a sterline inglesi, euro, franchi svizzeri e yen.

C’è un portafoglio crittografico eToro per trasferire alcune criptovalute da eToro. Il problema è che le risorse non possono essere trasferite dal portafoglio eToro al tuo account. È una valvola unidirezionale. Altrettanto strano è il giorno di attesa che le risorse appaiano nel tuo portafoglio crittografico eToro e gli ulteriori giorni prima che i trasferimenti dal tuo portafoglio vengano eseguiti. Questo non è nello spirito della tecnologia blockchain.

Ancora una volta, Kraken è una vera piattaforma crittografica in modo da poter trasferire direttamente le tue monete e token dentro e fuori. Non c’è bisogno di usare contanti, mentre eToro insiste sul fatto che usi solo denaro fiat. Questo è importante in quanto la conversione tra contanti e criptovalute è costosa e ha implicazioni fiscali. Il prelievo di criptovalute da Kraken comporterà solo le commissioni di rete standard.

Ci sono commissioni di deposito e prelievo per le transazioni non US $ con eToro. C’è anche una commissione di prelievo standard di 5 $ e un importo minimo di transazione di 30 $. Sembra che non ci sia limite ai tuoi prelievi, quindi più prelievi, migliori sono le commissioni di prelievo di eToro.

Sicurezza e affidabilità

La sicurezza non dovrebbe nemmeno essere un problema con le organizzazioni regolamentate di questo calibro. L’affidabilità è, tuttavia. Dico questo perché per accedere alla pagina di trading di eToro, ho dovuto dire loro il mio lavoro, la mia azienda, il mio stipendio, quanto intendo investire e la mia esperienza di trading. Normalmente dovresti almeno comprarmi la cena per arrivare così lontano!

Dove vanno a finire tutte queste informazioni? È davvero solo per aiutarli a darti il miglior percorso del cliente possibile? eToro scrive che “nessuna informazione personale non autorizzata”, ecc. Sono pronto a scommettere che la firma del loro accordo dà loro l’autorizzazione e che i tuoi dati di trading non sono nemmeno classificati come informazioni personali.

Non sto dicendo che Kraken sia più affidabile, ma non ho dovuto dare tutte queste informazioni, quindi conta molto meno. Questo è il punto.

Fondi assicurativi

Le disponibilità liquide dei cittadini statunitensi su eToro sono assicurate dalla FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) fino a $ 250.000. Kraken non è assicurato.

Ho notato che il sito web di eToro afferma che i tuoi “contanti” e “soldi” sono assicurati, ma questo include tutti i tuoi beni, come i tuoi token o azioni? Se hai acquistato BTC con il tuo USD, i tuoi fondi sono ancora completamente assicurati? Sto aspettando chiarimenti dal servizio clienti di eToro in quanto questo non era chiaro sul loro sito web.

Condizioni KYC

Ho fornito informazioni personali sia a eToro che a Kraken. La profondità delle informazioni era molto maggiore per eToro, come ci si potrebbe aspettare. Aderiscono alle normative locali in ogni territorio in cui operano, quindi KYC si applica ai clienti statunitensi.

Kraken aderisce anche ai processi AML (Anti Money Laundering) degli Stati Uniti, che includono KYC (Know Your Customer). Il livello di informazioni che fornisci determina i limiti delle transazioni. Potrei scambiare e trasferire più di quanto avrei mai bisogno con le informazioni personali di base. Se scambi centinaia di migliaia di dollari USA, dovrai inviare ulteriori dettagli finanziari personali e aziendali per la revisione.

Assistenza clienti e formazione

eToro ha un servizio di chat dal vivo, ma è disponibile solo per i membri del club eToro argento. Diventi un membro del loro club una volta che hai $ 5000 nel tuo account. Quindi, nessuna chat dal vivo per me per porre le mie domande. C’è un breve elenco di domande frequenti e una barra di ricerca per tutte le domande non elencate. C’è anche una guida che ti guida attraverso le varie funzioni, ma era goffa e non mi mostrava informazioni sulle schede che volevo visualizzare.

La pagina di supporto di Kraken ha tutti i soliti argomenti tra cui scegliere. Puoi anche inviare una richiesta se non trovi le risposte che stavi cercando. Ci sono spiegazioni per quasi tutto.

Kraken afferma anche di avere una funzione di chat dal vivo, “accessibile in basso a destra delle loro pagine di supporto”. Non era presente quando ho guardato e ho trovato un disclaimer che diceva “Quando disponibile”. Quando ne avevo bisogno, non era disponibile.

Conclusione

In tutto l’articolo, abbiamo visto che Kraken ed eToro sono bestie molto diverse. eToro è una piattaforma di trading mainstream per i commercianti al dettaglio, mentre Kraken si rivolge agli appassionati di criptovaluta. eToro si comporta come un servizio CFD (Contract for Difference) in cui non possiedi mai l’asset: scommetti una scommessa con i market maker su come si muoverà un asset. Etoro è più simile a un bookmaker che a uno scambio.

Il costo del trading su eToro è molto più alto di Kraken, anche se eToro pubblicizza operazioni senza commissioni. Peggio ancora, puoi spostare solo denaro fiat dentro e fuori da eToro, quindi attiverai un evento tassabile quando converti le criptovalute in dollari per il prelievo.

Kraken ti consente di trasferire la tua criptovaluta effettiva su un portafoglio esterno, evitare l’evento tassabile e mantenere privata la destinazione.

Potrei continuare, ma il riassunto è questo: