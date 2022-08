BNB da Binance a Trust Wallet: come spostarli

in

Trust Wallet ha alcuni fornitori da cui è possibile acquistare BNB (Binance Coin) come Simplex e MoonPay.

Tuttavia, le loro commissioni sono estremamente alte, fino al 5%, il che ridurrà al minimo i tuoi profitti.

Se vuoi acquistare BNB, ti consigliamo vivamente di farlo su Binance.

La creazione di un account Binance è rapida e le sue commissioni sono tra le più basse: 0,1%.

Da Binance, puoi trasferire il tuo BNB sul tuo portafoglio BNB su Trust Wallet.

Dopo aver trasferito BNB a Trust Wallet, puoi utilizzarlo su scambi decentralizzati come PancakeSwap o Uniswap.

Ad esempio, è possibile scambiare BNB con SafeMoon.

In questa guida, imparerai come inviare BNB da Binance a Trust Wallet.

Se non hai ancora un account Binance, utilizza il link o il codice di riferimento qui sotto per creare un account.

Inizia su Binance qui: https://www.binance.com/en/register?ref=73583477 o usa “73583477” come codice di riferimento.

Come inviare BNB da Binance a Trust Wallet

Per inviare BNB da Binance a Trust Wallet, devi prima copiare il tuo indirizzo BNB su Trust Wallet.

Quindi, vai alla pagina “Invia BNB” su Binance, compila i campi e tocca “Preleva”.

Dopo aver toccato “Prelievo”, Binance ti chiederà di compilare un MEMO.

Ecco il messaggio pop-up, “Non hai compilato MEMO. Si prega di confermare che l’indirizzo di ricezione non ha bisogno di compilare MEMO, ID digitale o osservazione.

Tuttavia, Trust Wallet non ha un MEMO, quindi non è necessario fornirne uno.

Quindi, puoi saltare questo passaggio toccando “Conferma”.

Quindi, atterrerai nella pagina di conferma in cui dovrai toccare nuovamente “Conferma”.

Infine, è necessario completare una verifica in 2 passaggi per inviare la richiesta di prelievo.

Il processo di prelievo richiede in genere da 30 a 60 minuti.

1. Copia il tuo indirizzo BNB su Trust Wallet

Il primo passo è copiare il tuo indirizzo BNB su Trust Wallet.

Per cominciare, apri Trust Wallet e vai al tuo portafoglio.

Sul tuo portafoglio, vedrai un elenco di portafogli di criptovaluta che puoi aprire.

Ciò include “Bitcoin”, “Ethereum”, “BNB” e altri.

Tocca “BNB” per aprire il tuo portafoglio BNB su Trust Wallet.

Dopo aver toccato “BNB”, atterrerai sul tuo portafoglio BNB.

Sul tuo portafoglio BNB, vedrai quattro icone tra cui “Invia”, “Ricevi”, “Copia” e altro.

Tocca l’icona “Copia” per copiare il tuo indirizzo BNB.

Questo copierà il tuo indirizzo BNB su Trust Wallet negli appunti dove potrai incollarlo in seguito.

Ti viene richiesto di incollare questo indirizzo nella pagina “Invia BNB” su Binance.

2. Vai alla pagina “Invia BNB” su Binance

Ora che hai copiato il tuo indirizzo BNB su Trust Wallet, devi aprire l’app Binance.

Innanzitutto, scarica l’app Binance su App Store o Google Play Store.

Dopo aver scaricato l’app Binance, accedi al tuo account.

In questa guida, dovrai utilizzare la versione lite di Binance.

Se non sei sulla versione lite di Binance, puoi abilitarla toccando l’icona del tuo profilo.

Dopo aver toccato l’icona del tuo profilo, vedrai un’opzione “Binance Lite”.

Tocca l’opzione “Binance Lite” per abilitarlo.

Quindi, tocca l’icona del portafoglio nella barra di navigazione in basso dell’app.

Questo aprirà il tuo portafoglio.

Sotto l’intestazione “Risorse”, tocca “BNB” per aprire il tuo portafoglio BNB.

Dopo aver toccato “BNB”, atterrerai sul tuo portafoglio BNB su Binance.

Sul tuo portafoglio BNB, sarai in grado di vedere il tuo saldo BNB e la cronologia delle transazioni.

Se non hai alcun BNB, devi prima acquistarlo sull’app.

Quindi, tocca il pulsante “Preleva” per ritirare il tuo BNB.

3. Preleva il tuo BNB da Binance a Trust Wallet

Dopo aver toccato “Ritira”, atterrerai alla pagina “Ritira BNB”.

Nella pagina “Ritira BNB”, vedrai più campi.

Ciò include “Indirizzo”, “Rete”, “MEMO” e “Importo”.

Innanzitutto, incolla il tuo indirizzo BNB da Trust Wallet nel campo “Indirizzo”.

Dovresti aver copiato questo indirizzo nel primo passaggio.

In secondo luogo, assicurarsi che il campo “Rete” sia impostato su “BEP2”.

In caso contrario, tocca il campo “Rete” e seleziona “BEP2”.

In terzo luogo, inserisci l’importo di BNB che desideri prelevare.

L’importo minimo di BNB che devi prelevare da Binance è 0,02 BNB.

Se non hai 0,02 BNB, devi prima acquistare di più sullo scambio.

Quindi, tocca “Preleva” per ritirare il tuo BNB.

Dopo aver toccato “Prelievo”, Binance ti chiederà di inserire un MEMO.

Tocca “Conferma” per saltare questo passaggio poiché Trust Wallet non ha un MEMO.

Quindi, tocca di nuovo “Conferma” nella pagina di conferma.

Infine, completa la verifica in 2 passaggi e inviala.

Dopo aver completato la verifica in 2 passaggi, atterrerai nella pagina “Richiesta di prelievo inviata”.

Il processo di prelievo richiederà in genere da 30 a 60 minuti per essere completato.

Hai imparato con successo come prelevare BNB da Binance a Trust Wallet!

Conclusione

Acquistare BNB da uno scambio di criptovaluta come Binance e inviarlo al tuo portafoglio BNB su Trust Wallet massimizzerà i tuoi profitti.

Questo perché le commissioni di trading spot su Binance sono molto basse (0,1%).

Se dovessi acquistare BNB su Trust Wallet, dovrai pagare una commissione fino al 5%.

Quindi, l’acquisto di criptovalute da Binance è la scelta principale.

Dopo aver inviato la criptovaluta a Trust Wallet, sarai in grado di utilizzarla per scambiare un altro token su uno scambio decentralizzato come PancakeSwap o Uniswap.