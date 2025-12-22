Bollette in Calo: Cosa Prevedere per il 2026

Negli ultimi anni, il costo delle bollette energetiche ha gravato notevolmente sul bilancio delle famiglie italiane.

Tuttavia, secondo le previsioni di Facile.it, il 2026 si prospetta come un anno di alleggerimento per i consumatori. Si stima infatti che il costo complessivo per una famiglia tipo potrebbe scendere a 2.236 euro, in calo rispetto ai 2.450 euro del 2025, con una riduzione del 9%.

Analisi dei costi dell’energia

Facile.it ha condotto una dettagliata analisi tenendo conto dei consumi tipici di una famiglia, che includono circa 2.700 kWh per l’elettricità e 1.400 smc per il gas. I risultati evidenziano che il maggiore beneficio si avrà sulla bolletta del gas, la quale è prevista ridursi dai 1.691 euro del 2025 a 1.493 euro nel 2026, corrispondente a un 12% di diminuzione. Anche la bolletta della luce subirà una riduzione, scendendo a 743 euro, ovvero un 2% in meno rispetto all’anno precedente.

Strategie per il risparmio

È importante sottolineare che il calo previsto dei costi non beneficerà automaticamente tutti i consumatori. Solo coloro che hanno un contratto a prezzo indicizzato vedranno adeguati i loro costi in base all’andamento degli indici PUN e PSV. Pertanto, chi possiede una tariffa a prezzo bloccato dovrebbe considerare di confrontare le offerte di diversi fornitori di energia per non perdere eventuali opportunità di risparmio.

Previsioni sugli indici energetici

Per elaborare queste previsioni, Facile.it ha esaminato le tendenze degli indici PSV e PUN del 2025, integrando anche le proiezioni dell’European Energy Exchange (EEX) per i prossimi dodici mesi. In particolare, il PUN, che rappresenta il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, dovrebbe registrare un calo del 4%, passando da un valore medio di 0,1158 €/kWh a 0,1107 €/kWh. D’altra parte, il PSV, che determina il costo del gas naturale all’ingrosso in Italia, prevede una flessione ben più significativa: il 25%, con un prezzo che passerà da 0,4119 €/smc a 0,3087 €/smc.

Implicazioni per i consumatori

Queste diminuzioni dei costi energetici hanno importanti ripercussioni per le famiglie italiane, che potrebbero finalmente respirare dopo anni di rincari. Tuttavia, resta cruciale per i consumatori rimanere aggiornati sui cambiamenti del mercato e delle tariffe disponibili, poiché solo così potranno sfruttare al meglio le opportunità di risparmio. La vigilanza e la comparazione delle offerte diventeranno strumenti essenziali per ottimizzare le spese energetiche nel futuro.