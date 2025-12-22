Vivid Money: il conto aziendale che offre interessi e cashback vantaggiosi

Nel panorama finanziario attuale, Vivid Money emerge come una soluzione innovativa per le aziende e i liberi professionisti.

Con l’aumento dell’imprenditorialità e delle partite IVA, la necessità di conti aziendali efficienti e convenienti è diventata fondamentale. Questa piattaforma tedesca offre un conto business completo, progettato per soddisfare le esigenze di freelance, piccole e medie imprese, oltre a grandi aziende.

Uno degli aspetti più interessanti di Vivid Money è il suo conto interessi, che permette di guadagnare un impressionante 4% di interesse annuo lordo sulla liquidità non investita per i primi quattro mesi. La possibilità di ottenere fino al 2% di interesse dopo il periodo promozionale, in base al piano scelto, rappresenta un vantaggio significativo per chi gestisce un’attività.

Piani e offerte per i liberi professionisti

Vivid Money ha delineato diverse opzioni per i liberi professionisti, partendo dal piano Standard, completamente gratuito. Questo piano è ideale per chi desidera testare le funzionalità bancarie senza alcun costo. Gli utenti possono beneficiare di IBAN illimitati e di un tasso d’interesse fisso per un periodo iniziale, oltre a un cashback fino al 2% su acquisti selezionati.

Strumenti per la contabilità e gestione finanziaria

Un altro punto di forza di Vivid Money è la sua integrazione con i migliori software di contabilità, facilitando così la gestione delle finanze aziendali. La registrazione di un nuovo conto aziendale è semplice e veloce: è sufficiente visitare la pagina dedicata, inserire i dettagli richiesti come il tipo di attività, il nome dell’azienda e il numero di telefono, e il gioco è fatto.

Investimenti e gestione del patrimonio

La piattaforma ha recentemente lanciato un nuovo prodotto chiamato Tesoreria, che combina diverse opzioni d’investimento come ETF, obbligazioni, criptovalute e azioni. Questo strumento consente agli utenti di gestire i propri investimenti in un’unica interfaccia, evitando la complessità di dover gestire più conti separati.

Inoltre, l’uso delle carte fisiche e virtuali gratuite di Vivid Money, tutte appartenenti al circuito Visa, offre agli utenti l’opportunità di effettuare acquisti con spese elevate senza costi aggiuntivi. Ogni carta offre anche un cashback fino al 10% su determinate transazioni, incentivando l’uso della carta per spese pubblicitarie e acquisti su grandi piattaforme come Amazon.

Come aprire un conto aziendale

Per aprire un conto aziendale online con Vivid Money, è sufficiente visitare il sito ufficiale e seguire la procedura di registrazione. Una volta completato il modulo, gli utenti possono accedere a tutti i vantaggi offerti dalla piattaforma, compresi gli strumenti di gestione finanziaria e gli interessi competitivi.

Vivid Money rappresenta una scelta eccellente per chi cerca di semplificare la gestione delle proprie finanze aziendali. Con vantaggi come il tasso d’interesse promozionale e l’integrazione con strumenti di contabilità, è una soluzione che merita attenzione per chi desidera ottimizzare la propria attività.