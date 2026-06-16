Bond Campari Group: quotazione, cedole e confronto con i Btp

Campari Group ha emesso un nuovo bond con scadenza 2033. Scopri cedole, quotazione e come si confronta con i Btp.

Campari Group ha compiuto un passo significativo nel mercato obbligazionario con l’emissione di un nuovo bond. A partire dal 17 giugno 2026, il titolo sarà quotato su EuroTLXla piattaforma gestita da Borsa Italianaoffrendo agli investitori nuove opportunità di diversificazione.

Questo strumento finanziario, identificato dal codice ISIN XS3375000729presenta caratteristiche interessanti che meritano un’analisi approfondita. Vediamo insieme i dettagli principali e come si posiziona rispetto ad altri titoli di stato.

Caratteristiche del bond Campari Group

Il bond emesso da Campari Group ha una cedola lorda annuale fissa del 4,25%un tasso che potrebbe attrarre gli investitori alla ricerca di rendimenti stabili. Il titolo è stato emesso a un prezzo del 99,207%per un ammontare complessivo di 600 milioni di euro.

La prima cedola sarà staccata il 17 giugno 2027e le scadenze successive sono fissate ogni anno nello stesso mese. Questo calendario regolare può offrire una fonte di reddito prevedibile per gli investitori.

Confronto con i Btp

Per avere un termine di paragone, il Btp giugno 2033 con cedola annuale lorda del 3,3% e un prezzo di 99,89 (alla chiusura del 16 giugno 2026) ha un rendimento lordo di poco superiore al 3,3%. Questo confronto evidenzia come il bond di Campari Group possa offrire un rendimento più elevato rispetto ai titoli di stato.

Tuttavia, è importante considerare che i rendimenti più alti sono spesso accompagnati da un livello di rischio maggiore. Gli investitori dovrebbero valutare attentamente il proprio profilo di rischio prima di prendere decisioni di investimento.

Opportunità e considerazioni per gli investitori

La quotazione del bond di Campari Group su EuroTLX rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio. La liquidità offerta da una piattaforma regolamentata come EuroTLX può facilitare l’acquisto e la vendita dei titoli, rendendo questo strumento finanziario accessibile a un pubblico più ampio.

Inoltre, la stabilità del settore delle bevande alcoliche, in cui opera Campari Group, potrebbe offrire una certa sicurezza agli investitori. Tuttavia, è sempre consigliabile condurre una diligenza accurata e consultare un consulente finanziario prima di investire.

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