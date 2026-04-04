Bonus amianto e finanziamenti 2026: guida pratica per proprietari e imprese

Il tema della bonifica dell’amianto torna al centro delle agevolazioni per il 2026 con misure rivolte sia ai privati sia alle aziende.

Il cuore dell’intervento fiscale è il Bonus amianto, una detrazione che premia gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto senza vincoli di ISEE, purché la pratica amministrativa e fiscale sia corretta.

In questo articolo spieghiamo in modo pratico come funziona il beneficio, quali strumenti finanziari possono integrarlo e quali sono gli aspetti operativi da non trascurare: dalla documentazione necessaria al tipo di pagamento richiesto, fino ai bandi regionali e camerali che possono aumentare la copertura delle spese.

Come funziona il Bonus amianto

La misura principale consiste in una detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per la bonifica di manufatti contenenti amianto. Il massimale previsto è di 96.000 euro per unità immobiliare, una soglia che consente interventi di ampia portata e include costi come il trasporto in discarica autorizzata, gli oneri perizie e gli oneri professionali. Il rimborso si applica in dieci quote annuali di pari importo: questo significa che l’agevolazione viene distribuita sul decennio, alleggerendo il carico fiscale nel tempo.

Requisiti fiscali e modalità di accesso

Per ottenere il beneficio è indispensabile che i pagamenti siano tracciabili tramite bonifico parlante e che la voce sia riportata correttamente nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente deve indicare l’intervento nella sezione dedicata alle ristrutturazioni del modello 730 o del modello Redditi PF, utilizzando i codici specifici previsti per la bonifica dall’amianto. In assenza della corretta indicazione del codice nel quadro E il diritto alla detrazione può decadere: la precisione nella compilazione è quindi cruciale.

Finanziamenti e contributi integrativi

Oltre alla detrazione fiscale, nel 2026 sono attivi strumenti pubblici che possono ridurre ulteriormente il peso economico della bonifica. Le Camere di Commercio, le Regioni e l’INAIL offrono contributi a fondo perduto, voucher e microcredito per imprese e privati. Queste misure sono spesso cumulabili con il Bonus amianto e rappresentano un’opportunità per coprire porzioni importanti della spesa totale.

Bando ISI INAIL e contributi per imprese

Il Bando ISI INAIL 2026 è la misura nazionale di riferimento per le aziende: prevede un contributo a fondo perduto fino al 65% delle spese ammissibili, con un importo massimo erogabile pari a 130.000 euro per impresa e una spesa minima ammessa di 5.000 euro. Le domande per i bandi camerali e per l’INAIL spesso seguono finestre temporali specifiche; per esempio, alcune procedure telematiche prevedono il cosiddetto “click day” con date fissate dalle amministrazioni (tra cui aperture documentate come il 13 aprile 2026 per alcune iniziative). Chi intende partecipare deve monitorare costantemente i portali ufficiali.

Incentivi regionali, voucher e microcredito

Regioni come Lombardia, Sicilia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e altre hanno attivato o confermato bandi per il 2026 che possono coprire in percentuali variabili fino al 50-60% delle spese, con massimali e requisiti specifici per ciascun territorio. Le Camere di Commercio propongono inoltre voucher digitali per mappature e gestione documentale e strumenti di microcredito (finanziamenti agevolati fino a circa 25.000 euro) o garanzie per facilitare l’accesso al credito delle PMI, favorendo interventi tempestivi e sicuri.

Aspetti operativi e consigli pratici

Dal punto di vista operativo non basta rimuovere le lastre: le ditte specializzate devono applicare prodotti incapsulanti prima della movimentazione per contenere il rilascio di fibre, una prassi che spesso prevede l’uso di materiali colorati per il controllo visivo. In alcune aree si sta ricorrendo a strumenti innovativi come i droni per le mappature preventive dei tetti, riducendo i costi delle perizie preliminari.

Per evitare di perdere la finestra di incentivo è fondamentale pianificare in anticipo: la predisposizione dei piani di lavoro richiesti dall’ASL può richiedere settimane e la mancata presentazione o la compilazione errata del modello 730 rischia di rendere vano l’investimento. Infine, ricordare che il bonifico parlante richiede la causale esatta e i dati identificativi del beneficiario; conservare tutta la documentazione tecnico-amministrativa semplifica il calcolo e la fruizione della detrazione.