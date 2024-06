Bonus Benzina 2024 al Via: Come Richiederlo, Requisiti, Quando Arriva

Da settembre 2024 sarà operativo il bonus benzina, come previsto dal Decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2024.

Questo bonus è destinato a sostenere le famiglie con reddito basso nel fronteggiare l’aumento dei costi del carburante. Ecco tutto quello che c’è da sapere su come richiederlo, chi può beneficiarne e quanto ammonta.

Cos’è il Bonus Benzina 2024

Il bonus benzina 2024 è un contributo una tantum destinato alle famiglie con un ISEE non superiore a 15.000 euro annui. Questo aiuto economico, approvato con il Decreto energia 2023 e regolamentato dal Decreto 4 giugno 2024, è stato inizialmente concepito come un bonus da 150 euro, poi modificato fino a raggiungere l’importo attuale. L’importo complessivo per ogni famiglia beneficiaria è di 500 euro.

Come Richiedere il Bonus Benzina

Per ottenere il bonus benzina 2024, erogato tramite la Carta Risparmio Spesa, non è necessario presentare una domanda online o in altre forme. I beneficiari vengono identificati dall’INPS in collaborazione con i Comuni, e riceveranno una comunicazione entro il 25 luglio 2024. Dopo aver ricevuto la comunicazione, i beneficiari dovranno recarsi presso un ufficio di Poste Italiane per ritirare la carta elettronica Postepay prepagata. La carta, già attiva, consentirà di utilizzare il bonus benzina immediatamente.

Requisiti per il Bonus Benzina

Il bonus carburante spetta a coloro che già possiedono la Carta Risparmio Spesa. Questo significa che le famiglie con un ISEE non superiore a 15.000 euro, secondo un ordine di priorità basato sul numero di componenti familiari e sulla presenza di figli, potranno beneficiare del bonus. La priorità viene data anche alle famiglie con figli minori.

Esclusi dal Bonus Benzina

Non tutte le famiglie possono beneficiare del bonus benzina. Sono escluse le famiglie titolari di:

Assegno di inclusione

Qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà

NASPI o DIS-COLL

Indennità di mobilità

Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito

Cassa integrazione guadagni (CIG)

Qualsiasi altra forma di integrazione salariale o sostegno in caso di disoccupazione involontaria

Quando Arriva il Bonus Benzina

Il bonus benzina 2024 sarà disponibile a partire da settembre 2024. L’INPS renderà noti gli elenchi dei beneficiari entro il 25 luglio 2024, e i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari entro settembre.

A Quanto Ammonta il Bonus Benzina

Il bonus benzina è incluso nella Carta Risparmio Spesa, con un valore totale di 500 euro per nucleo familiare. Questo contributo è destinato a coprire parte delle spese per il carburante.

Come Funziona il Bonus Benzina 2024

Il bonus benzina funziona grazie alla convenzione con le imprese aderenti, che possono offrire:

Uno sconto immediato sull’importo del rifornimento

Un buono per un successivo acquisto di carburante

Le imprese aderenti all’iniziativa comunicano le modalità di fruizione dello sconto attraverso i propri canali organizzativi.

Risorse Disponibili

Il Governo ha stanziato 100 milioni di euro per il bonus benzina 2024.

FAQ e Documenti Utili

Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione una sezione FAQ per rispondere alle principali domande sul bonus. Sono disponibili anche il modulo di adesione per le imprese e il modello per le associazioni. Le richieste di informazioni possono essere inviate via email all’indirizzo [email protected].