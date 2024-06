Il Buono che Meriti 2024: fino a 1500 euro di voucher per i lavoratori

in

Anche quest’anno torna l’iniziativa “Il Buono che Meriti 2024”.

Destinata ai lavoratori del settore terziario in Toscana, questa misura offre voucher fino a 1.500 euro, utilizzabili per servizi che facilitano la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Vediamo nel dettaglio come funziona, chi può beneficiarne e come richiedere questi voucher.

Cos’è il Buono che Meriti 2024

Il Buono che Meriti 2024 è un contributo di sostegno al reddito promosso dall’ente bilaterale del terziario toscano (E.Bi.T.Tosc.). Questo contributo è destinato ai lavoratori del settore terziario in Toscana, siano essi con famiglia o single, e offre specifici voucher per la conciliazione e la cura familiare.

L’ente bilaterale del terziario toscano, costituito da Confcommercio-Imprese per l’Italia della Toscana e dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori Filcams CGIL, Fisascat CISL e UilTuCS, ha messo a disposizione per il 2024 risorse pari a 550.000 euro. Le domande per il Buono che Meriti 2024 sono aperte fino al 15 gennaio 2025.

A chi spetta

Il Buono che Meriti 2024 è rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori del settore terziario e dei servizi della Toscana. Per accedere alla misura, i lavoratori devono soddisfare i seguenti requisiti:

Essere lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato o a tempo determinato.

Aver lavorato almeno 4 mesi negli ultimi 12 mesi in aziende iscritte e in regola con il pagamento della quota associativa E.Bi.T.Tosc.

Avere un ISEE non superiore a 32.000 euro.

Come funziona il Buono che Meriti

La misura prevede l’erogazione di voucher fino a 1.500 euro ai lavoratori toscani del commercio e dei servizi. I voucher, in formato digitale o cartaceo, possono essere utilizzati presso negozi e servizi convenzionati. I gestori delle attività convenzionate scansionano il buono e l’E.Bi.T.Tosc. rimborsa il valore dei buoni accettati nel mese successivo.

Sono previste 14 misure di sostegno e ogni lavoratore può richiederne al massimo 3, entro il limite di 1.500 euro. Le misure includono:

Premio natalità fino a 500 euro per i neo genitori.

Buoni per rette di asilo nido o scuola materna, fino a 300 euro.

Buoni per campi estivi, fino a 500 euro.

Buoni per testi scolastici, fino a 400 euro.

Contributi per autosufficienza, fino a 500 euro per chi è disabile o assiste un familiare con disabilità.

Buoni per trasporto scolastico o casa-lavoro, fino a 150 euro.

Buoni per chi ha superato il periodo di comporto per terapie oncologiche o salva vita, fino a 200 euro.

Buoni per congedi parentali non obbligatori, solo per gli uomini, fino a 200 euro.

Buoni per lavoratori nel periodo CIGS o FIS, fino a 400 euro.

Borse di studio per lavoratori studenti o figli di lavoratori, fino a 400 euro.

Buoni per l’acquisto di protesi acustiche, apparecchi odontoiatrici, ortopedici o ottici, fino a 400 euro.

Buoni per spese veterinarie, fino a 250 euro.

Buoni per assistenza psicologica, fino a 400 euro.

Buoni per corsi di formazione predisposti da E.Bi.T.Tosc in Toscana, fino a 400 euro per chi ha frequentato almeno 2 corsi non obbligatori di minimo 20 ore complessive.

Come richiedere il Buono che Meriti 2024

Per ottenere i voucher del programma “Il Buono che Meriti 2024” basta rivolgersi entro il 31 dicembre 2024 a uno degli Info Point delle organizzazioni sindacali socie dell’ente che promuove l’iniziativa, che cureranno per conto dei lavoratori la procedura di domanda. L’elenco lo trovate in questa pagina.

Questi metteranno a disposizione anche i moduli necessari per inviare le domande.

Dove spendere i voucher

I buoni sono spendibili fino al 28 febbraio 2025 presso le attività convenzionate. Ci sono negozi, centri ricreativi, attività di vendita di beni di prima necessità e tanto altro. Il loro elenco, in continuo aggiornamento, suddiviso per provincia e per categoria merceologica, è disponibile presso gli Info Point.

Scadenza

La procedura di domanda per il Buono che Meriti va avviata tramite gli Info Point entro il 31 dicembre 2024, mentre per richiedere i voucher c’è tempo fino al 15 gennaio 2025.

I buoni, poi, potranno essere utilizzati entro e non oltre il 28 febbraio 2025.