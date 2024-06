Bonus Libri Scuola 2024-2025: Requisiti, Bandi e Come Fare Domanda

Le Regioni italiane hanno iniziato a pubblicare i bandi per il bonus libri scuola 2024-2025.

Questo contributo è destinato alle famiglie che necessitano di sostegno per l’acquisto dei testi scolastici. In questa guida dettagliata, vediamo cos’è il bonus libri scuola, come funziona, chi può richiederlo e come presentare domanda.

Cos’è il Bonus Libri Scuola 2024-2025

Il bonus libri scuola è un contributo economico, voucher o rimborso destinato alle famiglie che devono sostenere le spese per l’acquisto dei testi scolastici. Questo aiuto viene erogato dalle Regioni di residenza degli studenti, spesso in collaborazione con i Comuni o specifici enti locali per il diritto allo studio.

A Chi Si Rivolge il Bonus Libri Scuola

I requisiti per ottenere il bonus libri scuola variano leggermente da Regione a Regione, ma in generale è destinato a:

Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori).

Studenti di scuole statali, paritarie (sia private che locali) o incluse nell’Albo regionale delle scuole non paritarie.

Studenti di percorsi formativi triennali o quadriennali di istruzione professionale accreditati dalla Regione.

Il bonus è principalmente rivolto a famiglie con reddito medio-basso, spesso misurato attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Bandi Bonus Libri Scuola Attivi per Regione

Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha attivato il bando “Dote Scuola Materiale Didattico”, che offre buoni da 150 a 500 euro per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica.

Regione Piemonte

In Piemonte, il bonus libri scuola 2024-2025 è disponibile per gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Il bando è stato aperto fino al 28 giugno 2024.

Regione Puglia

Il bonus libri scuola Puglia prevede la fornitura gratuita o semigratuita del materiale didattico per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con un ISEE pari o inferiore a 10.632,94 euro. Per famiglie con tre o più figli, il limite ISEE è incrementato a 14.000 euro.

Regione Lazio

Il bando per il bonus libri scolastici 2024-2025 nel Lazio è rivolto agli studenti residenti nella Regione con un ISEE non superiore a 15.493,71 euro.

Regione Sicilia

In Sicilia, il bonus libri per l’anno scolastico 2024-2025 include la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie attraverso il “Portale cedole librarie”. La novità è l’inclusione dei Comuni nel processo di gestione e pagamento del bonus.

Bandi Bonus Libri Non Ancora Attivi o Scaduti

Al momento, i bandi per i bonus libri scuola 2024-2025 nelle regioni Marche, Abruzzo, Liguria, Basilicata, Molise, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Veneto, Sardegna, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Toscana non sono ancora stati pubblicati ma lo saranno prossimamente.