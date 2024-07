Bonus disoccupati, inattivi o inoccupati per giovani under 35 nel 2024

Nel 2024 sono stati introdotti diversi bonus per under 35 disoccupati, inattivi o inoccupati.

Queste misure, destinate a giovani con meno di 35 anni senza impiego, sono state introdotte dal decreto Primo Maggio 2024 (noto anche come decreto Coesione), che ha ricevuto l’approvazione dal Senato il 25 giugno 2024. In questa guida spieghiamo dettagliatamente cosa sono, a chi spettano, quando arriveranno e come funzionano i bonus disoccupati, inattivi o inoccupati under 35 del 2024.

Cosa sono i bonus disoccupati, inattivi o inoccupati under 35 nel 2024

I bonus disoccupati, inattivi o inoccupati under 35 del 2024 sono aiuti stanziati per giovani senza lavoro che hanno un’età inferiore ai 35 anni. Questi aiuti sono erogati sotto forma di agevolazioni, incentivi, indennizzi o voucher. Sono stati istituiti dal decreto legge 07-05-2024 n.60, noto come decreto Primo Maggio 2024 o decreto Coesione, e sono in attesa di approvazione definitiva entro il 4 luglio 2024.

Tipologie di bonus e come funzionano

1. Bonus autoimpiego Centro Nord Italia

Il bonus autoimpiego Centro Nord Italia sostiene l’avvio di attività imprenditoriali e libere professioni nelle regioni dell’Italia centrale e settentrionale. La misura si rivolge a giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale, discriminazione, inoccupati, inattivi o disoccupati da almeno 12 mesi, o destinatari delle misure del programma GOL.

Il bonus può essere erogato sotto forma di:

Voucher di avvio: fino a 30.000 euro per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività, aumentabile a 40.000 euro per beni innovativi, tecnologici, digitali o sostenibili.

fino a 30.000 euro per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività, aumentabile a 40.000 euro per beni innovativi, tecnologici, digitali o sostenibili. Contributo a fondo perduto: fino al 65% dell’investimento per programmi di spesa fino a 120.000 euro, o fino al 60% per spese tra 120.000 e 200.000 euro.

2. Resto al Sud 2.0

Resto al Sud 2.0 sostiene l’avvio di attività imprenditoriali e libere professioni nelle regioni del Mezzogiorno. La misura è destinata a giovani under 35 inoccupati, inattivi o disoccupati da almeno 12 mesi, destinatari delle misure del programma GOL o in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione.

Il bonus può essere erogato sotto forma di:

Voucher di avvio: fino a 40.000 euro per attività con sede legale nel Mezzogiorno e nelle regioni centrali colpite da eventi sismici, aumentabile a 50.000 euro per beni innovativi, tecnologici, digitali o sostenibili.

fino a 40.000 euro per attività con sede legale nel Mezzogiorno e nelle regioni centrali colpite da eventi sismici, aumentabile a 50.000 euro per beni innovativi, tecnologici, digitali o sostenibili. Aiuto in regime de minimis: fino al 75% dell’investimento per spese fino a 120.000 euro, o fino al 70% per spese tra 120.000 e 200.000 euro.

3. Bonus autoimpiego Green e Digital 2024

Questo incentivo si rivolge a persone disoccupate sotto i 35 anni che avviano attività imprenditoriali nei settori strategici green e digital. L’aiuto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i dipendenti, nel limite massimo di 800 euro mensili per ciascun lavoratore, per un massimo di tre anni e non oltre il 31 dicembre 2028.

Le imprese avviate da questi soggetti possono richiedere un contributo di 500 euro mensili per un massimo di tre anni, sempre entro il 31 dicembre 2028.

4. Nuovo bonus giovani 2024

Il nuovo bonus giovani promuove l’occupazione giovanile stabile attraverso incentivi per i datori di lavoro privati che assumono personale under 35 con contratto a tempo indeterminato o trasformano contratti a tempo determinato in indeterminato.

I datori di lavoro possono beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali fino a 500 euro al mese per 24 mesi, aumentabile a 650 euro al mese nelle regioni del Mezzogiorno (ZES Sud).

Quando arrivano i bonus per i giovani

I bonus per disoccupati, inattivi e inoccupati under 35 dovrebbero essere operativi entro fine 2024. Nei prossimi mesi verranno pubblicati i decreti attuativi che permetteranno l’avvio di ogni tipo di aiuto. Aggiorneremo questo articolo e informeremo tramite i nostri canali di comunicazione, inclusa la nostra newsletter gratuita.

Altri bonus assunzioni

Il decreto Primo Maggio 2024 introduce anche altri incentivi:

Superbonus lavoro: incentivo fiscale per le imprese che assumono nuovi dipendenti durante l’anno.

incentivo fiscale per le imprese che assumono nuovi dipendenti durante l’anno. Bonus ZES 2024: esonero contributivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno.

esonero contributivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno. Bonus donne 2024: esonero contributivo per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi

decreto Coesione (decreto Primo Maggio) pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 07-05-2024.

I bonus per disoccupati, inattivi o inoccupati under 35 nel 2024 offrono molte opportunità per i giovani senza lavoro. È importante informarsi sui requisiti e le modalità di accesso per poter beneficiare di queste agevolazioni.