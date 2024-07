Decreto coesione 2024 convertito in legge: cosa prevede in 10 Punti

Il 2 luglio 2024, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il Decreto Coesione 2024, convertendolo in legge.

Questo decreto introduce importanti novità in diversi settori, autorizzando nuovi concorsi pubblici, definendo regole per gli incentivi alle imprese e migliorando la gestione dei fondi di coesione. In questa guida, spieghiamo in dettaglio cosa prevede il Decreto Coesione 2024 e mettiamo a disposizione il testo PDF approvato dal Parlamento.

Cosa Prevede il Decreto Coesione 2024 Convertito in Legge

1. 550 Nuove Assunzioni al MIT

All’articolo 6, il Parlamento autorizza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ad assumere 550 unità di personale a tempo indeterminato per potenziare le competenze del dicastero e garantire l’attuazione degli interventi previsti nel PNRR. Le assunzioni comprendono:

100 unità nell’Area Elevate Professionalità.

300 unità nell’Area Funzionari.

150 unità nell’Area Assistenti.

2. Concorso per 245 Segretari Comunali e Provinciali

Il decreto autorizza una spesa di 1.330.000 euro per un concorso finalizzato all’assunzione di 245 segretari comunali e provinciali.

3. Modifiche all’ISCRO 2024

Il decreto introduce modifiche per l’accesso all’ISCRO, eliminando l’obbligo di partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale come requisito e mantenendoli come misura di accompagnamento.

4. Nuove Regioni nella Zona Logistica Semplificata

L’articolo 13-bis istituisce la Zona Logistica Semplificata anche nelle aree portuali delle Regioni in transizione (Abruzzo, Marche e Umbria), non comprese nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno.

5. Proroga delle Convenzioni per Lavoratori LSU

Il decreto proroga le convenzioni stipulate tra il Ministero del Lavoro e le Regioni per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili fino al 31 dicembre 2024.

6. Monitoraggio dei Fondi del Piano Transizione 5.0

Il decreto modifica le regole per il monitoraggio dei crediti d’imposta relativi ai Piani Transizione 4.0 e 5.0, includendo la possibilità di destinare all’autoconsumo gli impianti anche se ubicati in siti diversi.

7. Novità per i Lavoratori Portuali

Il decreto estende la durata di operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto a 90 mesi e stanzia 6,6 milioni di euro per il 2024 per l’indennità di mancato avviamento al lavoro.

8. Contributi per la Fusione dei Comuni

Il Senato ha stabilito un incremento di 5 milioni di euro annui dal 2024 al 2028 per favorire la fusione dei comuni e ridurre il loro numero sul territorio nazionale.

9. Aiuti per i Lavoratori Ex Alitalia

L’articolo 28-ter dispone un aumento del limite di spesa per i lavoratori di Alitalia e Alitalia Cityliner, elevando l’importo da 5,8 milioni di euro a 24,2 milioni di euro per il 2024.

10. Più Risorse per Enti Territoriali

Il decreto istituisce fondi per associazioni, fondazioni ed enti territoriali, con dotazioni di:

500.000 euro per il 2024 e 1.000.000 euro per il 2025 e il 2026 per il Ministero dell’Università e della Ricerca.

1.400.000 euro per il 2024, 1.205.172 euro per il 2025 e 1.205.000 euro per il 2026 per il Ministero dell’Interno.

Quando Entra in Vigore il Decreto Coesione

Il Decreto Coesione 2024 convertito in legge entrerà in vigore una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Vi aggiorneremo non appena il testo finale sarà disponibile.

Testo del Decreto Coesione 2024

Mettiamo a vostra disposizione il testo finale del Decreto Coesione 2024 approvato dalla Camera il 2 luglio 2024, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.