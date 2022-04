Bybit: cos’è e come funziona

Dopo un periodo prolungato di instabilità dilagante dei mercati delle criptovalute, sembra che ultimamente abbiamo lentamente navigato in alcuni mari più calmi.

L’interesse per il trading e gli investimenti crittografici è tornato e nuove piattaforme come Bybit sperano di ripetere l’immenso successo di Binance dal 2017/2018.

Mentre i prezzi dei Bitcoin (e anche i prezzi di altre risorse crittografiche) continuano a muoversi su e giù con frequenza imperterrita, non si può negare che l’intensità di tali movimenti sia piuttosto inferiore rispetto ai salti giornalieri di $ 1000 + dollari a cui abbiamo assistito negli anni precedenti.

Tenendo conto di ciò, non c’è da meravigliarsi che l’interesse per il trading di un asset sempre più prevedibile stia diventando sempre più popolare.

Uno dei modi più semplici e più spesso utilizzati di scambiare criptovaluta non comporta nemmeno il trading di detta criptovaluta! Ovviamente stiamo parlando del trading di CFD su criptovalute – abbreviazione di contratti/certificati per differenza – che sono fondamentalmente prodotti derivati che rappresentano un bene prezioso sottostante come Bitcoin, Ethereum, ecc. Il trading di CFD originariamente ha guadagnato popolarità tra i commercianti di forex, indici e oro / argento / altre materie prime di valore.

Da allora la pratica si è espansa senza soluzione di continuità per includere anche le materie prime crittografiche, principalmente a causa del fatto che sempre più persone stanno diventando possessori di criptovaluta (e sono disposte a utilizzare tale criptovaluta come supporto nei loro sforzi di trading online).

Con la crescente popolarità del trading di CFD crittografici stiamo assistendo a un aumento delle piattaforme che stanno dando ai loro clienti la possibilità di impegnarsi in tale attività.

Oggi daremo un’occhiata più da vicino a una di queste piattaforme chiamata Bybit; nella nostra recensione di Bybit, analizzeremo le sue stranezze e caratteristiche più notevoli e, si spera, aiuteremo te, un principiante di trading crittografico in erba o un lupo esperto di crypto trading street, a decidere se dovresti o meno utilizzare detta piattaforma per fare trading.

Nota importante: stai negoziando CFD (proprio come in qualsiasi altro scambio a margine che utilizza leve) ma i depositi e i prelievi vengono effettuati con criptovalute reali.

Ora, iniziamo la nostra recensione di Bybit con alcuni semplici fatti sulla sua posizione, la società dietro di esso e una breve storia di questo scambio di bitcoin di trading a margine.

Caratteristica Tassa del produttore -0.025% Tassa di prelievo 0.075% Depositare Solo crypto Commissione di prelievo gratuito Influenza 100x su BTC; 50x su altre monete Monete supportate BTC, ETH, XRP, EOS

Cos’è Bybit e dove si trova?

Bybit è un’aggiunta un po ‘tardiva alla suite in continua crescita di scambi che cercano di fornire servizi di trading di derivati di criptovaluta.

La piattaforma è nata nel 2018 con la sua sede originale stabilita a Singapore. Da allora hanno ampliato le loro operazioni ad altri uffici a Hong Kong e Taiwan nel tentativo di supportare la loro crescente base di utenti di oltre 100.000 trader provenienti da luoghi come Nord America, Europa, Russia, Giappone, Corea del Sud e Sud-Est asiatico.

Per riflettere questo pool multinazionale di utenti, l’interfaccia dello scambio è attualmente accessibile in inglese, cinese, cinese tradizionale, coreano e giapponese.

Chi c’è dietro la piattaforma?

Il team dietro Bybit afferma di essere composto da professionisti del settore Forex e dell’investment banking (con alcuni dei fondatori / tecnici della piattaforma provenienti da giganti del settore come Morgan Stanley, Tencent, Ping’an Bank e Nuoya Fortune), nonché dai primi utilizzatori di blockchain.

Bybit è guidata dal CEO Ben Zhou; lui e il suo team sono molto orgogliosi delle capacità del motore di trade matching della loro piattaforma, sostenendo che lo scambio è in grado di facilitare fino a 100.000 transazioni al secondo (con ogni operazione eseguita entro 10 microsecondi).

Accanto a ciò, amano sottolineare che le persone dietro Bybit sono abbastanza esperte tecnologicamente. Scelgono un cosiddetto modello di “versione grigia” di rilascio di patch e aggiornamenti software che consente loro di aggiornare la loro tecnologia in movimento ed evitare potenziali tempi di inattività del server (qualcosa per cui i fuoriclasse del settore come BitMEX sono noti).

Inoltre, implementano un sistema gerarchico deterministico di portafoglio freddo per archiviare tutte le risorse che detengono, il che garantisce una maggiore sicurezza dei token di criptovaluta.

Cosa puoi scambiare su Bybit?

Questo hotshot di trading di Singapore è specializzato in contratti già menzionati per differenza, noti anche come un tipo di contratto futures caller contratti perpetui o swap perpetui.

Gli swap perpetui sono una forma unica di contratto futures chiamato “contratto futures inverso”. Analogamente ai futures regolari, il regolamento in contanti dell’attività può essere effettuato senza consegna fisica. Tuttavia, con i futures inversi per Bitcoin, il regolamento di un contratto futures BTC / USD avviene in BTC, la valuta di base, invece di essere regolato in USD.

La popolarità del trading di questi è esplosa negli ultimi anni attraverso scambi come BitMEX, Deribit, OKEx e altri fornitori di derivati di criptovaluta.

Forniscono alcuni vantaggi molto evidenti a qualsiasi potenziale trader, tra cui la possibilità di scambiare criptovaluta contro coppie fiat senza esporsi alla fiat e la capacità di coprire le tue posizioni in USD aprendo posizioni corte. Inoltre, questi contratti sono perpetui, il che significa che non scadranno mai grazie a un sistema di finanziamento negativo che addebita un tasso di finanziamento Bybit a tre volte predeterminate ogni giorno.

Criptovalute supportate e leva offerte su Bybit

Bybit offre attualmente contratti perpetui per 4 asset di criptovaluta: Bitcoin, Ethereum, Ripple ed EOS. La piattaforma ha in programma di espandersi a token come LTC, TRX e altri in futuro, ma nulla di concreto è stato messo in moto su questo argomento.

I trader interessati possono creare un account sulla piattaforma, depositare attività negoziabili sul portafoglio corrispondente del proprio account e iniziare a fare trading contro l’onnipotente USD in qualsiasi momento.

Questo scambio ha una caratteristica che è molto utile per coloro che sono alla ricerca di un’esperienza di trading con un rischio più elevato. Naturalmente, stiamo parlando di trading con leva / margine.

La quantità di leva finanziaria offerta dipenderà dal contratto derivato che prevedi di negoziare. BTCUSD racchiude il miglior pugno, offrendo leve fino a 100X; le restanti tre attività offrono leve fino a 50X.

Queste leve sono piuttosto alte e possono essere molto pericolose se messe nelle mani di qualcuno che non sa come marginare il commercio. Pertanto, dovresti ricercare attentamente e conoscere il trading a margine prima di schiaffeggiare quel dolce commercio BTCUSD 100X sui libri degli ordini di Bybit.

I trader esperti troveranno piacevole che lo scambio offra la possibilità di disporre sia di short che di long delle attività disponibili. Inoltre, si divertiranno a vedere la funzione di stop-loss integrata che è sempre una soluzione di gestione del rischio accogliente (una che sorprendentemente non è presente su alcuni concorrenti di mercato più grandi e più vecchi).

Come creare un account su Bybit?

La creazione dell’account può essere effettuata tramite un indirizzo e-mail univoco o tramite il tuo numero di cellulare. A seconda del metodo di registrazione selezionato, ti verrà inviato via e-mail o inviato un codice di verifica per il tuo account.

Una volta inserito il codice di verifica, l’account diventerà “reale” e in grado di iniziare a depositare fondi / negoziarli. Esaminiamo come depositare e prelevare fondi da Bybit.

Commissioni di deposito e prelievo Bybit

I depositi vengono effettuati in una delle criptovalute supportate che puoi scambiare sulla piattaforma. Chiunque crei un account sullo scambio può depositare fondi e iniziare a fare trading su di esso, senza la necessità di eseguire il processo di certificazione KYC presente sulla maggior parte degli altri leader del settore.

Sia che tu decida di depositare BTC, ETH, XRP o EOS, Bybit non ti addebiterà alcuna commissione di deposito (lasciando la commissione di mining blockchain come unica spesa relativa alla transazione). Per quanto riguarda i prelievi, Bybit ha fissato limiti minimi di prelievo per ogni asset presente sulla piattaforma. I limiti sono i seguenti:

Bitcoin: 0,0005BTC

Ethereum: 0.01ETH

EOS: 0,1EOS

Ondulazione: 0.25XRP

Bybit elaborerà il prelievo 3 volte al giorno alle 0800.1600.2400 (UTC). Sia i depositi che i prelievi vengono gestiti accedendo alla sezione “Le mie risorse” del tuo account.

Bybit testnet

In alternativa, quei trader che non hanno voglia di mettere in gioco i loro soldi veri possono utilizzare la testnet di Bybit per impegnarsi in un trading demo senza rischi. Ottenere monete btc testnet può essere un calvario complicato anche se richiede la navigazione verso i rubinetti Bitcoin che forniscono criptovaluta gratuita per varie testnet.

Bybit ottiene punti significativi quando si tratta della sua interfaccia utente, soprattutto se confrontato con alcuni dei suoi principali concorrenti come BitMEX.

L’aspetto del tutto è molto simile a Binance, con i designer di Bybit che scelgono di utilizzare la nota combinazione di colori nero / arancione dello scambio Changpeng Zhao come base per il loro progetto. L’interfaccia è facile da navigare ed è altamente personalizzabile, consentendo all’utente di riorganizzare il posizionamento dei suoi grafici / strumenti / pannello di trading / libri degli ordini / dettagli del contratto / operazioni passate in un modo che si adatta meglio alle sue preferenze.

Questa è sempre una grande cosa da vedere in quanto aiuta il trader a personalizzare la sua esperienza di trading e rimanere aggiornato su tutto ciò che deve sapere sul mercato e sulle sue posizioni.

Commissioni Bybit

Bybit utilizza un modello di prezzi market maker / taker, il che significa che le commissioni che paghi quando fai trading dipenderanno dal fatto che tu fornisca o meno liquidità allo scambio. Se stai effettivamente fornendo liquidità a Bybit, sarai trattato come un market maker.

I market maker non pagano alcuna commissione di trading, ma guadagneranno invece uno sconto per la loro liquidità. Allo 0,025%, questo viene pagato su ogni operazione per la quale il trader fornisce liquidità. Nel frattempo, i trader regolari sono trattati come acquirenti di mercato e Bybit addebiterà loro lo 0,075% per operazione.

Oltre a questo, ByBit addebita anche commissioni di finanziamento della posizione, che vengono scambiate tra le posizioni lunghe e le posizioni corte sulla piattaforma.

Contratti Influenza Sconto Maker Commissioni taker Tasso di finanziamento Intervallo per il tasso di finanziamento Prossimo finanziamento

BTCUSD 100 volte -0.0250% 0.0750% 0.0100% ogni 8 ore 2020-03-04 01:00:00 ETHUSD 50 volte -0.0250% 0.0750% 0.0100% ogni 8 ore 2020-03-04 01:00:00 EOSUSD 50 volte -0.0250% 0.0750% 0.0100% ogni 8 ore 2020-03-04 01:00:00 XRPUSD 50 volte -0.0250% 0.0750% 0.0100% ogni 8 ore 2020-03-04 01:00:00

Per riferimento, ecco come ByBit si confronta con i suoi concorrenti in termini di commissioni e leve:

Sostituzione Influenza Criptovalute Tasse Collegamento Prime XBT 1000x 5 0.05% Fai trading ora BitMEX · 100x 8 0.075% – 0.25% Fai trading ora Binance Futures 10x 17 0.012% – 0.06% Fai trading ora Deribit · 100x 2 0.025% – 0.075% Fai trading ora Bithoven · 20x 13 0.2% Fai trading ora Kraken 5x 8 0.01 – 0.02% ++ Fai trading ora Gate.io 10x 43 0.075% Fai trading ora Bitfinex 5x 25 0.1% – 0.2% Fai trading ora PrimeBit 200x 4 0.02%-0.05% Fai trading ora ByBit 100x 8 -0.025%-0.075% Fai trading ora Phemex · 100x 4 0.025% – 0.075% Fai trading ora Poloniex · 2,5x 22 0.09% Fai trading ora

Assistenza clienti Bybit

Supportare questa considerevole base di utenti può essere un affare complicato. Bybit ha deciso di affrontare questo problema pagando un team di supporto disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che può essere raggiunto tramite la funzionalità di chat integrata della piattaforma.

Forniscono anche un indirizzo e-mail di supporto all [email protected] come un’altra strada per esprimere le tue esigenze direttamente a una persona di supporto. Lo scambio ha profili su più social network tra cui Twitter, Reddit, YouTube, Facebook, Instagram, che sono anche gestiti da dipendenti Bybit e possono essere utilizzati come una via per chiedere aiuto.

Infine, Bybit ha recentemente introdotto probabilmente il modo più diretto per supportare i propri clienti lanciando 12 gruppi Telegram orientati a varie comunità locali che utilizzano maggiormente lo scambio.

Seguendo questo link troverai l’accesso alle comunità Telegram giapponesi, coreane, spagnole, arabe, israeliane, argentine, russe, francesi, italiane, tedesche e turche di Bybit, con lo scambio che lavora attivamente all’introduzione di gruppi aggiuntivi per altre comunità locali attive.

Bybit è sicuro da usare?

La piattaforma utilizza alcune misure di sicurezza di qualità per garantire la sicurezza dei fondi depositati dai loro utenti. In particolare, Bybit sfrutta la combinazione di portafogli caldo-freddo (implementata dalla maggior parte degli altri principali scambi).

Questo sistema vede lo scambio detenere solo una frazione della crittografia dell’utente su un portafoglio caldo (principalmente per onorare rapidamente le richieste di prelievo), con la restante percentuale maggiore di criptovalute archiviate in portafogli freddi multisig. Il team di sicurezza di Bybit esegue prelievi di fondi da questi portafogli freddi in tre cicli di prelievo al giorno. Prima che una richiesta di prelievo venga elaborata, il team eseguirà una serie di controlli di sicurezza interni (i cui dettagli non sono stati completamente divulgati al pubblico in generale).

2FA è un’altra caratteristica di sicurezza che è diventata un pilastro nel trading di criptovalute, consentendo ai trader di aggiungere un secondo livello di protezione alle loro transazioni di scambio online. La sicurezza del tuo fondo dovrebbe essere potenziata da funzionalità di mitigazione del rischio come gli stop-loss, assicurandoti di non trovarti mai in una situazione in cui l’intero stack di criptovaluta viene liquidato a causa di improvvisi e intensi movimenti di mercato. Detto questo, alcuni individui potrebbero essere scoraggiati dallo status di nuovo arrivato relativo dello scambio, così come dal fatto che Bybit non richiede alcuna verifica KYC da parte dei suoi trader.

Riduzione del rischio di manipolazione del mercato grazie al Mark Price

Meccanismo a doppio prezzo: improbabile che venga manipolato

La manipolazione del mercato è l’atto di gonfiare o sgonfiare intenzionalmente il prezzo su uno scambio per guadagno personale. Tali fluttuazioni anomale dei prezzi possono causare liquidazioni dannose sulle posizioni dei trader e provocare un ambiente di trading molto ingiusto.

Bybit utilizza il meccanismo a doppio prezzo per proteggere i suoi trader dalle manipolazioni del mercato e garantire un ambiente di trading equo. Al momento, la maggior parte delle borse utilizza Last Traded Price come trigger per la liquidazione. Bybit utilizza Mark Price come trigger per la liquidazione invece dell’ultimo prezzo scambiato. I trader possono considerare Mark Price come un riferimento alle transazioni a prezzo spot in tempo reale dai principali scambi spot. In quanto tale, Bybit non ha il potere di influenzare Mark Price.

Fondo assicurativo ByBit

Il fondo assicurativo ByBit è un meccanismo di protezione utilizzato per contrastare il rischio di auto-deleveraging, che si verifica quando non c’è liquidità sufficiente sul mercato e le posizioni liquidate vengono chiuse a un prezzo inferiore al prezzo del fallimento.

In questi casi, ByBit utilizzerà il saldo del fondo assicurativo per coprire la differenza tra il prezzo finale di liquidazione e il prezzo del fallimento.

La piattaforma è trasparente sulle dimensioni del suo fondo assicurativo, con aggiornamenti giornalieri sul suo saldo che possono essere visti sulla pagina Dati storici.

Confrontando ByBit vs BitMEX a questo proposito diventa evidente che l’attuale fondo assicurativo 200 BTC di ByBit è una goccia nel secchio rispetto al fondo di quasi 30.000 BTC di BitMEX.

Tuttavia, è proporzionale al volume degli scambi di Bybit, che è anche un paio di ordini di grandezza inferiori a quelli di BitMex.

Programmi di riferimento e di affiliazione

Bybit offre ai suoi clienti la possibilità di guadagnare denaro indirizzando nuove persone allo scambio. Questo programma ha due livelli su cui opera.

Il primo livello è orientato verso “persone normali”, ovvero clienti non istituzionali che vogliono indirizzare i loro amici e conoscenti al servizio. Utilizzando i loro link di riferimento, i trader possono ricevere un bonus di trading fino a $ 10 una volta che la persona che è stata indirizzata a Bybit crea un nuovo account sulla piattaforma e deposita almeno 0,2 BTC sul proprio portafoglio sulla piattaforma.

È importante notare che il bonus acquisito facendo iscrivere nuove persone non può essere ritirato dal portafoglio della piattaforma e può essere utilizzato solo come margine o per pagare commissioni di trading / finanziamento e coprire le perdite.

Il programma ha un secondo livello orientato verso istituzioni / influencer / introducing broker che hanno basi di utenti considerevoli e follower sui social media. Questo programma ha tutti i contrassegni di un tipico accordo di affiliazione, offrendo all’affiliato un bonus di benvenuto di $ 60, la possibilità di guadagnare fino al 30% delle commissioni di trading dei suoi sub-affiliati, l’assistenza 1-on-1 da parte degli account manager professionisti di Bybit, materiali di marketing personalizzati, regolamento in tempo reale delle commissioni e piena trasparenza dei dati per quanto riguarda le transazioni e le commissioni pagate.

Infine, Bybit ha recentemente adottato un approccio più attivo per espandere la propria influenza sui social media introducendo un cosiddetto programma “Social Media Bonus”. Chiunque abbia un account Twitter può diventare parte di questo programma e guadagnare un bonus di benvenuto di $ 5 seguendo la pagina Twitter ufficiale di Bybit e ritwittando il messaggio appuntato di tale pagina.

Conclusione: Bybit è un posto legittimo e sicuro per scambiare criptovalute?

Le nuove aziende spesso lottano per stabilire la loro presenza e prendere un pezzo della loro torta di mercato desiderata. Questo è il caso del mercato degli scambi di trading di criptovalute online, dove Bybit è sicuramente contro diversi giganti del settore di lunga data.

Tuttavia, Bybit ha un paio di assi nella manica che lo distinguono dalla concorrenza (e gli hanno già guadagnato una base di utenti considerevole). Se continuano a giocare bene le loro carte (e se la concorrenza continua a fare mosse da discutibili a decisamente cattive), Bybit potrebbe diventare la prossima cosa migliore nel futuro del trading di derivati crittografici.

