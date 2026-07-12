Nel 2026, il patrimonio delle famiglie italiane ha raggiunto quasi 6.500 miliardi di euro, con una crescita del 35% rispetto al 2026. Scopri come stanno cambiando le abitudini di risparmio e investimento.

Nel 2026, le famiglie italiane hanno raggiunto un traguardo significativo: il loro patrimonio complessivo ha sfiorato i 6.500 miliardi di euro, segnando un aumento del 35% rispetto al 2026. Questo incremento non solo conferma la solidità del risparmio privato italiano, ma rivela anche un cambiamento sostanziale nelle strategie di gestione della ricchezza.

Secondo i dati analizzati, la liquidità rimane una componente fondamentale del patrimonio, ma sta perdendo terreno rispetto agli investimenti finanziari e agli strumenti assicurativi. Questo spostamento indica una maggiore propensione al rischio e una ricerca di rendimenti più elevati.

La crescita del patrimonio azionario

Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda il settore azionario. Il valore delle azioni detenute dalle famiglie è più che raddoppiato, passando da 973,9 miliardi di euro nel 2026 a 2.077,2 miliardi nel 2026. Questo incremento del 113% riflette non solo le nuove acquisizioni, ma anche la valorizzazione delle attività già presenti nei portafogli.

Anche i titoli obbligazionari e i fondi comuni hanno registrato una crescita significativa. I titoli sono passati da 247,6 miliardi a 523,6 miliardi (+111%), mentre i fondi comuni sono aumentati da 689,1 miliardi a 901,9 miliardi (+30,8%). Questi dati indicano una diversificazione sempre più marcata del patrimonio familiare.

L’evoluzione della liquidità

Nonostante la crescita degli investimenti, la liquidità continua a giocare un ruolo cruciale. Tra il 2026 e il 2026, i biglietti e i depositi sono aumentati da 1.556,3 miliardi a 1.603 miliardi, con un incremento del 3%. Tuttavia, l’analisi dettagliata rivela un cambiamento nelle preferenze: i conti correnti sono cresciuti di circa 35 miliardi, mentre i depositi vincolati si sono ridotti di oltre 11 miliardi.

Questo spostamento verso strumenti immediatamente disponibili suggerisce una preferenza per la flessibilità piuttosto che per forme di risparmio a lungo termine. La liquidità, sebbene ancora importante, non assorbe più la gran parte della nuova ricchezza prodotta, che viene invece indirizzata verso strumenti di investimento con maggiori prospettive di rendimento.

Il ruolo delle banche e la consulenza finanziaria

Con l’aumento della ricchezza, cresce anche la responsabilità del sistema bancario. Le famiglie italiane affidano alle banche una parte sempre più consistente del loro patrimonio, rendendo essenziale il ruolo della consulenza finanziaria. La professionalità e l’esperienza dei lavoratori del settore sono fondamentali per costruire e mantenere un rapporto di fiducia con i clienti.

“Una ricchezza di queste dimensioni aumenta anche la responsabilità del sistema bancario”, ha affermato Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi. “Il rapporto di fiducia con i clienti rappresenta un elemento essenziale nella gestione del risparmio.”

Questo cambiamento rappresenta una risorsa strategica per il Paese, sostenendo l’economia e contribuendo alla stabilità del sistema.