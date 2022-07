Borsa NYSE: cos’è e come aprire un conto

Gli Stati Uniti sono un paese con un mercato azionario molto attivo. In questo paese, ci sono molte borse diverse. Tra questi ci sono le due borse più grandi e famose a livello globale, NYSE e NASDAQ. La borsa NYSE è il “Big Board” del mercato azionario.

Allora, cos’è il NYSE? Il seguente articolo apprende sullo scambio NYSE e informazioni che non tutti conoscono sul NYSE.

Cos’è il NYSE?

NYSE indica Borsa di New York. Il NYSE è indicato come il “Big Board”, la borsa più preziosa del mondo e la seconda in termini di numero di società quotate in borsa.

NYSE è anche conosciuta come la prima borsa valori negli Stati Uniti, con una storia di oltre 200 anni.

Nel 1792, 24 commercianti firmarono l’accordo di Buttonwood per stabilire le regole per l’acquisto e la vendita di azioni e obbligazioni.

A partire dal NYSE Exchange, solo cinque società quotate. Tuttavia, oggi la Borsa di New York ha più di 2.600 società quotate, con un valore totale di oltre 30 trilioni di dollari USA. La maggior parte delle grandi, famose e prestigiose aziende e imprese di tutto il mondo scelgono di elencare le loro azioni in questa borsa.

Il NYSE ha anche diversi indici importanti, che sono interessati e aggiornati a livello globale, come l’S & P500, il NYSE Composite e il Dow Jones Industrial Average …

Come funziona il NYSE?

La borsa americana NYSE ha anche due funzioni principali come altre borse comuni: fornire un mercato per gli investitori per scambiare, acquistare e vendere azioni; Consentire alle società di quotare azioni in borsa per raccogliere capitali dagli investitori.

Il NYSE era originariamente il luogo in cui i trader andavano di persona per fare affari per acquistare e vendere titoli di persona. Più tardi, quando si è sviluppato il trading elettronico, tutte le attività di trading sono state eseguite automaticamente e il NYSE è stato il luogo in cui eseguire la connessione di acquirenti e venditori con lo stesso prezzo di trading desiderato nel tempo in tempo reale. Attualmente, la maggior parte delle negoziazioni che si svolgono sul NYSE sono da parte di clienti istituzionali, fondi comuni di investimento e broker. I clienti al dettaglio conducono transazioni in titoli attraverso un agente di cambio che aiuta i singoli investitori a trasferire gli ordini di titoli al NYSE ed elaborare le negoziazioni.

Oltre a fornire una borsa, il NYSE è anche un luogo che consente alle aziende che vogliono vendere azioni al pubblico. Le società che cercano di quotare azioni sul NYSE devono soddisfare i requisiti della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e i requisiti specifici del NYSE. Le società quotate al NYSE sono tutte apprezzate dagli investitori per la loro reputazione al momento del lancio.

Orari di trading azionario sul NYSE

La Borsa di New York (NYSE) ha gli stessi orari di apertura delle altre borse statunitensi. Il NYSE è generalmente aperto nei giorni feriali e chiuso il sabato e la domenica. Gli orari di trading iniziano alle 9:30 ET e terminano alle 16:00 ET.

Inoltre, il NYSE ha anche diversi giorni festivi ogni anno. Il NYSE è chiuso per queste festività. Inoltre, il NYSE opera mezza sessione il venerdì dopo il Ringraziamento e il giorno di Natale (25 dicembre) ogni anno. Durante le sessioni di mezza giornata, il NYSE apre alle 9:30 ET e chiude alle 13:00 ET.

Storia e pietre miliari memorabili del NYSE

La borsa americana NYSE iniziò ad apparire nel 1792 quando 24 operatori di borsa firmarono l’accordo di Buttonwood sull’acquisto e la vendita di azioni e obbligazioni. Quell’accordo permise ai successivi operatori di borsa americani di riunirsi a Wall Street per un commercio più frequente ed esteso nel 1860.

Nel 1817, gli operatori di borsa fondarono la New York Stock Exchange and Exchange, che cambiò in New York Stock Exchange nel 1863.

La Borsa di New York ha una capitalizzazione di mercato globale di oltre 30 trilioni di dollari USA (nel 2018) e un valore di negoziazione giornaliero di circa 169 miliardi di dollari (2013).

L’iscrizione è l’acquisto (dal 1868) di un posto da un membro esistente.

Condizioni per la quotazione di una società alla borsa statunitense NYSE

Le società quotate al NYSE sono molto apprezzate per la loro reputazione. Per essere elencate qui, le società devono soddisfare alcuni dei seguenti criteri:

Il numero di azionisti: 2000.

Reddito totale nell’ultimo anno: $US 75 milioni.

Utile totale ante imposte degli ultimi tre anni: $US 10 milioni.

Utile annuo al lordo delle imposte per i due anni precedenti: $US 2 milioni. L’ultimo anno deve essere redditizio.

Capitalizzazione di mercato: $US 100 milioni.

Come aprire un conto di trading per i titoli quotati al NYSE

Per acquistare o vendere titoli quotati al NYSE, i singoli trader al dettaglio devono aprire un conto di sicurezza attraverso un broker internazionale affidabile. Tale società di intermediazione consente ai trader di negoziare titoli quotati al NYSE attraverso la loro piattaforma di trading. Nel mercato di oggi, l’agente di cambio Capital.com è apprezzato per la sua piattaforma di trading facile da usare e l’apertura rapida e conveniente del conto. I passaggi sono i seguenti:

Clicca sul link per aprire un conto di trading di titoli Capital.com:

Inserisci le informazioni e-mail e password e fai clic su [Continua]. Quindi hai aperto con successo un account Capital.com.

Verifica il tuo account Capital.com:

Seleziona Impostazioni nell’angolo in basso a sinistra dello schermo, seleziona Dettagli personali, quindi inserisci le informazioni personali richieste:

Inserisci il tuo indirizzo, la nazionalità e il luogo di nascita e fai clic su [Continua].

La seguente finestra inserisce il tuo nome (senza accenti) e la data di nascita.

Quindi, inserisci le informazioni sull’indirizzo di residenza: nome della via, numero dell’edificio, appartamento, città e codice postale che corrisponde alle informazioni sui documenti utilizzati per verificare l’indirizzo (se non esiste un numero civico, appartamento), famiglia, strada, compilare NA).

Inserisci il tuo numero di telefono.

Seleziona la valuta da utilizzare per l’account.

Leggi i termini e le condizioni di Capital.com e fai clic su [Continua].

Carica i documenti di verifica dell’identità e dell’indirizzo:

Selezionare [Carica documento], fare clic sulla casella [Carica documento].

Usa una foto a 2 lati del tuo passaporto, carta d’identità, carta d’identità del cittadino, patente di guida, ecc., Contenente il tuo nome completo, data di nascita e indirizzo per verificare la tua identità e indirizzo.

La fotografia del documento deve essere chiara, avere tutti e quattro gli angoli e il file deve essere nel formato: PNG / JPG / JPEG o HEIC.

Verifica facciale:

Fare clic su [Account], selezionare [Stato account],

Fai clic su [Scatta un video selfie]. Quindi, fai clic su [Sono pronto] e segui le istruzioni.

Deposita sul Capital.com conto:

Seleziona [Il mio account]. Quindi, fai clic su [Deposita fondi] nell’angolo destro dello schermo.

Seleziona il metodo di deposito e inserisci le informazioni e l’importo del pagamento.

Seleziona la casella [Confermo di essere il proprietario della carta] e fai clic su [Deposito].

Il nome del titolare del conto Capital.com e del titolare della carta di credito deve corrispondere. Il conto regolare di Capital.com richiede un deposito minimo di $ 20 e un massimo di $ 900.

Come acquistare un’azione sul NYSE:

Seleziona Cerca nell’angolo in basso dello schermo e inserisci il codice azionario che desideri negoziare. Fare clic per selezionare il codice di magazzino che si desidera acquistare.

Fare clic su [Acquista] nella finestra Mercato.

Inserisci le informazioni sul volume e sulla transazione nella finestra di trading

Fare clic su [Acquista] per terminare.

Se apri un’operazione durante l’orario di chiusura del mercato, fai clic su Inserisci un ordine in sospeso compilando le informazioni e facendo clic su Effettua ordine limite.

Conclusione

Attualmente, il mercato azionario statunitense sta crescendo di giorno in giorno. Molti investitori spesso scelgono il trading azionario statunitense a causa della sicurezza e della trasparenza del mercato con molti anni di storia. Il NYSE è una delle prestigiose borse statunitensi, le società qui quotate sono sempre apprezzate per aver superato le rigide condizioni del pavimento. Poiché i singoli trader non possono aprire un conto direttamente sul NYSE, la scelta di un broker affidabile ma conveniente è anche di interesse per molti. Con i suggerimenti di Investiki.com sopra, si spera che i trader possano iniziare rapidamente a negoziare titoli sul NYSE.