Migliori piattaforme di trading azionario nel 2022

Tuttavia, la maggior parte degli investitori al dettaglio che desiderano negoziare azioni statunitensi devono aprire un conto azionario tramite un broker. La scelta di un agente di cambio influisce notevolmente sull’efficienza commerciale degli investitori. Un broker affidabile aiuta a rendere le transazioni più veloci ed efficienti.

Allora, cos’è la borsa degli Stati Uniti? In che modo è diverso da un agente di cambio americano? Il seguente articolo aiuta i lettori a distinguere tra uno scambio e un broker. Inoltre, il rapporto introduce anche un elenco delle migliori piattaforme di trading azionario disponibili oggi per consentire agli utenti di depositare, prelevare e scambiare rapidamente azioni statunitensi.

Cos’è la borsa degli Stati Uniti?

Azioni USA Gli scambi sono luoghi in cui si svolgono attività di acquisto, vendita e negoziazione sul mercato azionario statunitense.

In passato, i trader e i broker si incontravano faccia a faccia in borsa per acquistare e vendere azioni. Attualmente, le attività di negoziazione di titoli si svolgono tramite strumenti elettronici automatizzati.

Le società che desiderano emettere azioni iniziali (IPO) devono farlo attraverso le borse. Dopo essere state quotate in borsa, le azioni IPO hanno l’opportunità di aumentare la loro visibilità sul mercato e attrarre transazioni per partecipare all’acquisto e alla vendita di tali azioni, attraverso le quali la società può raccogliere capitali per il business e lo sviluppo del business.

Attualmente, ci sono due principali borse statunitensi, la New York Stock Exchange (NYSE) e il Nasdaq.

Differenza tra un agente di cambio e una borsa valori statunitense

Molti commercianti di azioni individuali al dettaglio spesso non riescono a distinguere tra un agente di cambio e una borsa americana.

Le borse statunitensi sono il luogo in cui i trader possono abbinare gli ordini, quindi ci devono essere almeno due trader disposti a eseguire lo stesso trade, un acquirente e un venditore, a un prezzo uguale.

Inoltre, entrambe le parti devono avere i loro beni in borsa al momento della transazione.

Nel frattempo, l’agente di cambio statunitense funge da intermediario tra l’investitore (l’acquirente e il venditore) e invia ordini alla borsa per eseguire la transazione.

Le borse accettano solo ordini da individui o società che sono membri di tale scambio. Nel frattempo, le borse statunitensi consentono solo ai cittadini o alle società con status legale negli Stati Uniti di registrarsi per i membri.

Pertanto, i trader / investitori stranieri (non cittadini statunitensi) devono aprire conti di trading attraverso broker per scambiare azioni statunitensi. Pertanto, gli investitori stranieri spesso considerano un agente di cambio statunitense come una borsa valori – un luogo per acquistare / vendere titoli statunitensi.

Elenco delle migliori piattaforme di trading azionario nel 2022

Le tre migliori e più rinomate piattaforme di trading azionario attualmente consentono il trading di azioni statunitensi.

#1. Capital.com

Certificazione: Capital.com è un broker regolamentato da molte agenzie affidabili, tra cui CySEC, NBRB e FCA. In particolare, ci sono soprattutto certificati di CySEC e FCA, che sono licenze prestigiose nel mondo per le società di titoli.

Forma di trading azionario: CFD.

Leva massima per le azioni: 1:20

Deposito minimo: Capital.com richiede un deposito minimo di 20 $ quando gli utenti utilizzano il pagamento online o pagano con carta di credito, carta di debito o e-wallet. Con i bonifici bancari, gli utenti devono depositare almeno $ 250 / volta.

Dividendo: Sì

Commissione: nessuna commissione per i clienti quando non utilizzano la leva finanziaria

Numero di azioni: Più di 3600 azioni di CFD

Deposito / prelievo: Capital.com fornisce molti gateway di pagamento popolari in ogni paese, come portafogli elettronici, carte di credito e bonifici bancari, in modo facile e veloce.

Piattaforma di trading: Capital.com ha la sua piattaforma di trading progettata per essere user-friendly, facile da usare per gli investitori nuovi al trading di azioni statunitensi e consente il trading sulla piattaforma MT4. È un vantaggio eccezionale che aiuta Capital.com soddisfare tutte le esigenze e i diversi tipi di clienti.

Sebbene Capital.com consenta ai clienti di negoziare azioni solo come CFD. Tuttavia, per i clienti che non utilizzano la leva finanziaria e non effettuano acquisti di azioni, Capital.com paga ancora dividendi agli utenti e non addebita commissioni overnight. Pertanto, gli investitori che acquistano azioni su Capital.com possono acquistare e detenere completamente azioni a lungo termine senza molta differenza dal possedere azioni effettive in borsa. L’unica differenza è che gli investitori non hanno diritti di azionista, partecipano al voto e partecipano alle assemblee degli azionisti.

#2. eToro

Certificazione: eToro è riconosciuta e supervisionata da organizzazioni prestigiose e rigorose come il numero CIF HE20058, il numero CySEC 109/10, il numero di riferimento FCA 583263, che operano e rispettano la direttiva sui mercati finanziari (MiFID)…

Forma di trading azionario: azioni in custodia o CFD.

Leva massima per le azioni: 1:20

Deposito minimo: eToro richiede 200 USD per la prima operazione e 50 USD o più per le transazioni successive.

Dividendo: Sì

Commissione: No

Il numero di azioni: +2400 codici.

Funzione di copia: Etoro ti offre due opzioni di investimento: il trading tradizionale o copiare i risultati degli investitori di successo (CopyTrading).

Deposito/prelievo: eToro ha anche molti gateway di pagamento, tra cui carte di credito (VISA, MasterCard, Diners); Portafogli elettronici (PayPal, Skrill, Neteller, …); trasferimento bancario

Poiché viene applicata sia la forma di acquisto di azioni in custodia che il trading di CFD, eToro fornisce ancora leva finanziaria per gli investitori. Se non viene selezionata alcuna potenza, il trading di quel titolo è considerato custodia. Ma quando la leva è attivata o corta, il commercio diventa un derivato CFD.

Inoltre, se scegli il modulo senza leva, beneficerai molto in 2 punti che non sono commissioni e nessuna commissione di swap. Queste due commissioni su altre borse sono calcolate come percentuale degli investitori di trading, quindi è una commissione considerevole, specialmente quando si detengono ordini per molti giorni.

Il 68% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.

#3. XM ·

Certificazione: Un broker di fiducia con registrazione FSC e CySec, regolamentato ASIC.

Forma di trading azionario: CFD

Il numero di azioni fornite: 100. È la quantità calcolata solo per i prodotti di stock statunitensi. Inoltre, XM offre anche molte azioni di altre borse.

Piattaforma di trading: MT5

Il rapporto di leva finanziaria per il prodotto azionario: nessuna leva finanziaria

Deposito minimo: 10.000 USD Questo è l’importo minimo per i conti azionari, un deposito piuttosto grande, non per la maggior parte degli investitori oggi.

Dividendo: Sì

Commissione di commissione: $ 0,04 per azione, con un importo minimo di negoziazione di $ 1 per ordine. Si noti che questa commissione si applica solo alle azioni statunitensi; le azioni appartenenti ad altre borse avranno un metodo di calcolo diverso.

Deposito/prelievo: supporta molti canali di pagamento diversi.

Conclusione

Sopra è un elenco della migliore piattaforma di trading azionario oggi. Queste piattaforme di trading azionario ricevono tutte recensioni entusiastiche da investitori di tutto il mondo per la credibilità, la trasparenza e le eccezionali funzionalità che offrono. Elenca la migliore piattaforma di trading azionario che avrà i suoi vantaggi e svantaggi. Speriamo che troverai una piattaforma di trading azionario adatta.