Bot annuali in asta: caratteristiche e opportunità per gli investitori

Il ministero dell'Economia ha reso noto il calendario e le caratteristiche del nuovo Bot annuale in emissione a luglio 2026. Scopri come partecipare e perché questi titoli potrebbero essere interessanti per il tuo portafoglio

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione di Bot a 12 mesi per un controvalore complessivo di 8 miliardi di euro. L’asta è prevista per il 9 luglio 2026 con regolamento fissato al 14 luglio 2026. Questa operazione rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori che cercano strumenti a basso rischio e con una scadenza a breve termine.

I Bot (Buoni Ordinari del Tesoro) sono titoli di Stato italiani che offrono un rendimento attraverso un meccanismo a sconto. A differenza dei Btp, non prevedono cedole periodiche, ma vengono acquistati a un prezzo inferiore al valore nominale di 100 euro, con il rendimento che si realizza interamente al momento del rimborso.

Caratteristiche del nuovo Bot annuale

Il nuovo Bot annuale ha le seguenti caratteristiche principali:

Durata 365 giorni

365 giorni Codice ISIN IT0005722514

IT0005722514 Data di emissione 14 luglio 2026

14 luglio 2026 Data di scadenza 14 luglio 2027

14 luglio 2027 Importo offerto 8 miliardi di euro

8 miliardi di euro Importo supplementare 800 milioni di euro (10% dell’importo offerto)

Le prenotazioni da parte del pubblico si chiudono l’8 luglio 2026 mentre il collocamento supplementare riservato agli specialisti in titoli di Stato è fissato per il 10 luglio 2026 entro le ore 15:30.

Come partecipare all’asta

Per partecipare all’asta dei nuovi Bot, gli investitori possono utilizzare il proprio home banking abilitato alle funzioni di trading, recarsi in filiale bancaria o presso gli uffici postali. È importante indicare il codice ISIN e l’importo nominale desiderato. Il prezzo di acquisto sarà quello medio ponderato emerso dall’asta del 9 luglio.

Il contesto di mercato attuale suggerisce un rendimento lordo probabilmente compreso tra il 2,70% e il 2,80% in lieve rialzo rispetto all’ultima emissione di giugno. Questo rendimento, combinato con la tassazione agevolata al 12,5% rende i Bot particolarmente attraenti per chi cerca un investimento sicuro e con un buon rendimento netto.

Vantaggi e considerazioni sui Bot

I Bot rappresentano una soluzione interessante per chi desidera impiegare la propria liquidità in modo più efficiente, evitando che rimanga su conti correnti che rendono poco o nulla. Questi titoli di Stato, con una durata massima di un anno, offrono un profilo di rischio contenuto rispetto ai Btp, pensati per investimenti a lungo termine.

Tra i principali vantaggi dei Bot troviamo:

Meccanismo a sconto I Bot non prevedono cedole periodiche, ma vengono acquistati a un prezzo inferiore al valore nominale di 100 euro, con il rendimento che si realizza interamente al momento del rimborso.

I Bot non prevedono cedole periodiche, ma vengono acquistati a un prezzo inferiore al valore nominale di 100 euro, con il rendimento che si realizza interamente al momento del rimborso. Vantaggi fiscali I rendimenti dei Bot beneficiano di una tassazione agevolata al 12,5%, significativamente più bassa rispetto al 26% applicato a conti deposito e altri strumenti finanziari.

I rendimenti dei Bot beneficiano di una tassazione agevolata al 12,5%, significativamente più bassa rispetto al 26% applicato a conti deposito e altri strumenti finanziari. Sicurezza del capitale Essendo titoli di Stato, il rimborso è garantito dall’Italia. La breve durata dei Bot riduce l’esposizione alle oscillazioni dei mercati, rendendoli meno volatili rispetto ad altre opzioni.

Tuttavia, è importante considerare che i Bot non sono esenti da rischi. In caso di vendita anticipata sul mercato secondario, il valore potrebbe essere inferiore all’investimento iniziale, anche se le perdite tendono a essere limitate. Inoltre, una concentrazione eccessiva su questi strumenti potrebbe ridurre la diversificazione e limitare il potenziale di rendimento complessivo di un portafoglio.

In generale, i Bot possono essere particolarmente utili in un portafoglio diversificato, specialmente se integrati con altri titoli di Stato e azioni che consentono di ottimizzare il rapporto rischio/rendimento, sfruttando le caratteristiche complementari di strumenti a breve e lungo termine.