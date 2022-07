Tipi di grafici per determinare i movimenti dei prezzi

Il grafico è un fattore significativo nel determinare i movimenti dei prezzi per gli investitori azionari statunitensi che seguono la scuola di analisi tecnica. Diversi tipi di grafici hanno le loro caratteristiche e vengono utilizzati per strategie specifiche. Pertanto, scegliere il grafico esemplare ti aiuterà a massimizzare la tua strategia di trading.

In questa lezione, ti forniremo i quattro tipi di grafici più popolari degli investitori azionari.

I quattro tipi di grafico più comunemente usati nell’analisi tecnica sono:

Grafico a candele

Grafico a barre (grafico a barre)

Grafico a linee (Grafico a linee)

Area Chart (Mountain Chart)

Grafico a candele

Il grafico a candele è un grafico finanziario che descrive i movimenti dei prezzi dei prodotti finanziari.

Il grafico a candele è il più utilizzato dei tipi di grafico a causa della sua superiorità rispetto ad altri modelli.

L’utilizzo di grafici a candele aiuta a rappresentare i livelli di prezzo in modo più intuitivo.

Nel grafico a candele, ogni candela rappresenterà quattro diverse informazioni, tra cui il prezzo di apertura / chiusura e i prezzi alti / bassi.

Ogni candela rappresenta il prezzo in un periodo corrispondente all’intervallo di tempo del grafico.

Ad esempio, il grafico è nel fotogramma 1G e ogni candela rappresenta il prezzo di un’ora.

Un candelabro è composto da 2 parti che rappresentano i movimenti dei prezzi in un dato momento:

Corpo candela: mostra l’intervallo tra i prezzi di apertura e di chiusura

Ombra della candela: mostra il prezzo più alto (punto più alto dell’ombra della candela) e il prezzo basso (il punto più basso dell’ombra della candela)

La candela rossa rappresenta la ribassività di quella sessione. Al contrario, una candela verde indica un aumento di prezzo.

Grafico a barre

Un grafico a barre è un grafico che riflette il movimento dei prezzi di uno strumento finanziario, in cui la parte superiore della linea verticale indica il prezzo più alto durante la sessione di trading e la parte inferiore della linea verticale indica il prezzo più basso nella sessione del periodo. La piccola barra orizzontale a sinistra rappresenta il prezzo di apertura e la piccola barra piatta a destra rappresenta il prezzo di chiusura.

Una singola barra rappresenta una sessione di trading, sia essa un giorno, una settimana, un’ora, ecc. Quando senti parlare di “istogrammi a barre”, devi conoscere l’intervallo di tempo. saprà quanto tempo rappresenta 1 barra

Un grafico a barre è anche noto come grafico “OHLC” perché mostra il prezzo di Un particolare prodotto Open, High – High, Low – Low e Close – Close.

Grafico a linee

Un grafico a linee collega i prezzi di chiusura del periodo di tempo precedente con i prezzi di chiusura del periodo di tempo successivo. Quando questi punti sono collegati, otteniamo una panoramica del movimento dei prezzi di una coppia di valute nel tempo.

I grafici a linee vengono creati unendo una serie di dati storici sui prezzi insieme a una linea interstiziale. Poiché questo grafico traccia solo il prezzo di chiusura di uno strumento finanziario in un determinato intervallo di tempo, il vantaggio di questo tipo di grafico è la sua facilità d’uso.

Infatti, nel mercato del trading oggi, a causa dello sviluppo della scienza e della tecnologia, i movimenti del mercato finanziario sono sempre più complicati, quindi questo tipo di grafico è meno utilizzato di prima.

Carta delle montagne

Un grafico di montagna è un grafico finanziario che lega insieme i prezzi di chiusura delle sessioni di trading, facendolo sembrare la cresta di una montagna.

Un grafico di montagna è essenzialmente lo stesso di un grafico a linee, ma lo spazio sotto la linea è colorato. Le persone spesso si riferiscono a loro come grafici ad area.

Un grafico di montagna ha diversi usi primari: raffigura la crescita di un investimento nel tempo – questo è un modo popolare per mostrare le prestazioni passate. Inoltre, questo grafico viene utilizzato anche come strumento di trading per analizzare il comportamento dei prezzi. Tuttavia, i trader devono stare attenti in quanto questo tipo di grafico può creare un’illusione ottica di crescita più significativa di quanto non sia.

Conclusione

Sopra ci sono i cinque tipi di grafico più basilari e come leggere i parametri di ciascun tipo di grafico. Pertanto, guardando un particolare grafico azionario, capirai come rappresenta il prezzo sul grafico e come si muove. Puoi ottenere rapidamente una visione del mercato migliore e prendere decisioni di trading più accurate. Con questa caratteristica, possiamo dire che il grafico è la guida per l’analisi tecnica dei commercianti di azioni.