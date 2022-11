Brave Browser: guida per principianti

Il Brave Browser è un browser molto simile ad altri browser come Chrome, Firefox o Safari. La differenza è che Brave Browser ha integrato blocchi di tracciamento e blocchi pubblicitari, rendendolo un browser orientato alla privacy. La società che produce il Brave Browser produce anche una criptovaluta chiamata BAT o “Basic Attention Token”.

La caratteristica principale di Brave Browser è la sua piattaforma pubblicitaria integrata che consente agli utenti di optare per gli annunci pubblicitari e guadagnare criptovaluta in cambio di dare la loro attenzione agli annunci pubblicitari.

BAT è carburante per Brave Browser

Brave Software Inc. sta creando un ecosistema di utenti, applicazioni e servizi alimentati dal loro browser web di firma, il Brave Browser, e dalla loro criptovaluta BAT. Utilizzando Brave Browser, gli utenti possono attivare gli annunci pubblicitari e ricevere BAT come compensazione per il loro tempo, attenzione e dati.

Questo è in netto contrasto con il modo in cui funzionano oggi gli attuali mercati della pubblicità e dei dati. Gli utenti sono in genere esclusi dal modello di compensazione, che secondo Brave Software Inc, questo è un modello per un Internet rotto.

The Brave Browser mostra la sua dedizione al tuo tempo e alla tua privacy ogni volta che ne ha l’opportunità. Ecco una schermata delle informazioni fornite da Brave ogni volta che apri una nuova scheda o finestra:

Come puoi vedere, il browser ha bloccato automaticamente molti tracker e annunci, si è assicurato che avessi connessioni sicure e ha deciso di farmi sapere quanto tempo mi ha risparmiato di conseguenza.

È difficile non avere gratitudine per un browser del genere.

Chi ha creato Brave Browser?

The Brave Browser è stato creato da Brave Software Inc nel 2015. Il CEO di Brave Software Inc è Brandon Eich, fondatore di JavaScript.

Accanto a Brandon ci sono gli ingegneri principali di progetti importanti come Mozilla Firefox, un altro famoso e popolare browser orientato alla privacy. Il Brave Browser è in fase di sviluppo dal 2015 e presenta miglioramenti regolari man mano che il team implementa sempre più funzionalità nel browser.

Come viene utilizzato BAT?

Il Basic Attention Token viene utilizzato in sempre più luoghi man mano che Brave Software Inc fa crescere l’ecosistema. Mentre puoi guadagnare BAT gratuitamente, semplicemente usando il browser, se vuoi guadagnare BAT da una delle piattaforme di social media supportate, devi registrarti come Brave Publisher. I titolari di BAT possono donare ai tuoi account Twitter, reddit, youtube, github o direttamente a qualsiasi sito Web di tua proprietà. A parte questo, BAT può essere scambiato sulla maggior parte degli scambi di criptovaluta nel mondo.

Come posso iniziare a guadagnare BAT per guardare gli annunci?

Inizia subito a guadagnare BAT cliccando qui e scaricando Brave Browser. Dopo aver scaricato Brave Browser, fai clic sul loro processo di configurazione per impostare un portafoglio in-browser per contenere il tuo BAT.

Successivamente, se desideri massimizzare la quantità di BAT che ricevi, fai clic sulle impostazioni e imposta il numero di annunci che ricevi in un’ora al massimo. Il browser pagherà il BAT dovuto su base mensile. Per ritirare il tuo BAT dal browser, dovrai configurarti con un account Uphold.

Perché ho bisogno di sostenere?

Uphold è un fornitore di portafogli di custodia che devi utilizzare se desideri ritirare direttamente il tuo BAT. Uphold richiederà il passaggio di KYC di base come fornire il tuo nome, e-mail e numero di telefono. È sempre una buona idea impostare 2FA quando è offerto dal servizio in modo che il tuo account non venga violato e i tuoi fondi non vengano persi.

Uphold ha uno scambio integrato. Quindi, dopo aver guadagnato il tuo BAT, non devi tenerlo, puoi scambiarlo per un’ampia varietà di altre criptovalute.

Portafoglio coraggioso

Brave offre un gran numero di vantaggi per chiunque abbia investito pesantemente nell’ecosistema crittografico (o potenziali investitori).

Una delle aggiunte più recenti alla piattaforma Brave è un portafoglio nativo integrato. I portafogli del browser sono incredibilmente popolari nelle criptovalute perché è possibile utilizzarli per interagire con altri protocolli come scambi decentralizzati (per gli swap) o mercati NFT (per l’acquisto di NFT).

La maggior parte dei portafogli basati su browser (come MetaMask o Phantom) hanno un punto debole incombente nella sicurezza: devono essere scaricati.

Una truffa molto comune è caricare portafogli falsi e quindi rubare la frase di recupero degli utenti. Il Brave Wallet non soffre di questa debolezza perché è già integrato nel browser. Non è richiesta alcuna estensione e gli utenti non devono scaricare nulla.

Inoltre Brave Wallet offre supporto per portafogli hardware come Ledger e Trezor per una maggiore sicurezza. Puoi persino acquistare criptovalute direttamente nel portafoglio utilizzando il servizio Wyre nella maggior parte delle giurisdizioni.

Al rovescio della medaglia, Brave Wallet supporta solo criptovalute compatibili EVM (Ethereum, Polygon, Avalanche ecc.) attualmente e non offre crypto staking.

Browser coraggioso vs Chrome

Quindi, come si confronta Brave Browser con il browser su cui si basa essenzialmente?

Basti dire che Brave ottiene il cenno su Chrome in numerosi modi.

Fin dall’inizio, Brave Browser è una scelta di gran lunga superiore per chiunque sia preoccupato per la privacy (l’enorme quantità di dati che Google raccoglie dalle persone è sbalorditiva).

Ma Brave offre in realtà una serie di vantaggi rispetto a Chrome oltre alla semplice privacy. Brave è in realtà leggermente più veloce (Chrome è noto come un maiale di risorse). Puoi anche guadagnare token BAT per l’utilizzo di Brave, cosa che non saresti mai in grado di fare su Chrome. Brave è migliore, in generale, per chiunque sia coinvolto con la criptovaluta grazie al suo portafoglio integrato e all’ampia varietà di estensioni.

Tuttavia, non è tutto vincente per Brave. Chrome è la scelta migliore per la compatibilità con ogni singolo sito web o estensione. Brave ha una base di utenti molto più piccola e grazie alla sua avanzata tecnologia di blocco degli annunci può glitch fuori determinati siti web. In genere è bene avere un secondo browser per testare determinati siti Web in caso di problemi.

In generale, Brave funziona alla grande ed è una scelta superiore per chiunque sia interessato alla criptovaluta.

Come posso diventare un editore coraggioso?

Per diventare un Brave Publisher, vai su publishers.brave.com e crea semplicemente un account. Una volta che hai un account e hai verificato la tua email, puoi iniziare a configurare canali attraverso i quali gli utenti possono donare o “darti la mancia”. I canali includono, ma non sono limitati a:

Il tuo sito web

Cinguettare

GitHub

Contrazione

Reddit

Collegamenti esterni

Vimeo

Brave ti consente di monitorare quali dei tuoi canali stanno ottenendo il rendimento migliore. Man mano che Brave Software Inc fa crescere l’ecosistema, continuerà ad aggiungere sempre più opportunità per guadagnare suggerimenti attraverso vari canali di social media. È così semplice. Non ci vuole molto per aprire un nuovo flusso di entrate e diventare uno dei primi ad adottare una nuova entusiasmante tecnologia e criptovaluta.

Cosa devo fare con BAT una volta che ho?

Una volta che hai BAT, puoi scambiarlo con la tua criptovaluta preferita, che sia Bitcoin, Ethereum o quasi qualsiasi altra cosa. Puoi regalarlo ai tuoi amici o donarlo al tuo creatore di contenuti preferito. Puoi persino scambiarlo con CAD, USD o EUR direttamente su Uphold e acquistare il tuo prossimo caffè con esso. Brave Software Inc ha stimato che nel 2019 i partecipanti che guardano annunci pubblicitari possono guadagnare circa $ 60 a $ 70 nella fascia alta. Questo è un piccolo caffè ogni settimana, solo per guardare la pubblicità. Non male.

Una volta che inizi a utilizzare Brave Browser, inizierai a notare il simbolo BAT su YouTube, GitHub e Tweet. Questo è il modo di Brave Browsers per farti sapere che puoi dare la mancia al creatore del tweet o del video. Ad esempio, la barra degli strumenti dei tweet di Twitter ora è simile a questa!