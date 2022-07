Breakout Forex: cos’è e come funziona

Ci sono dozzine di strategie di breakout disponibili per i trader, ma la strategia di breakout Forex che stai per imparare è la mia preferita. Questa strategia è stata responsabile di alcuni dei miei maggiori guadagni nel corso degli anni.

In questa lezione, imparerai come identificare la configurazione, quando entrare nel mercato e come identificare possibili obiettivi.

Daremo anche un’occhiata a diversi esempi sia sul grafico a 4 ore che sul grafico giornaliero. Ho trovato questi due intervalli di tempo per funzionare meglio quando si fa trading su questa strategia di breakout.

Cos’è un Breakout?

Prima di entrare nella mia strategia di breakout Forex preferita, definiamo prima il termine “breakout”.

Un breakout è qualsiasi movimento di prezzo al di fuori di un’area di supporto o resistenza definita.

Il breakout può verificarsi a livello orizzontale o diagonale, a seconda del modello di azione del prezzo.

Diamo un’occhiata a due illustrazioni di uno dei modelli di breakout più comuni che si verificano nel mercato Forex. La prima illustrazione mostra un modello di breakout rialzista.

Si noti nell’illustrazione sopra, abbiamo un mercato che sta tendendo verso l’alto ma ha trovato resistenza a livello orizzontale. Dopo due tentativi falliti, il mercato finalmente rompe la resistenza.

Ciò segnala un breakout rialzista da un livello di resistenza chiave.

La prossima illustrazione che vedremo prevede un breakout ribassista.

Proprio come ci si aspetterebbe, il breakout ribassista è simile a un breakout rialzista, solo che questa volta il mercato rompe al ribasso. Dopo due tentativi falliti, il mercato finalmente sfonda il supporto. Ciò segnala un breakout ribassista da un livello di supporto chiave.

Il motivo per cui questi breakout sono una strategia di trading così importante è perché spesso rappresentano l’inizio di una maggiore volatilità.

Aspettando una rottura di un livello chiave, possiamo utilizzare questa volatilità a nostro favore unendoci alla nuova tendenza all’inizio.

L’unica strategia di breakout Forex di cui avrai mai bisogno

Questa particolare strategia di breakout Forex è quella che ho usato per anni. È diventato il mio modello preferito da negoziare, in parte a causa della sua affidabilità e in parte a causa dei rapporti rischio/rendimento più che favorevoli che spesso produce.

Ci sono quattro parti in questo modello di breakout Forex.

Appoggiare Resistenza Evasione Retest

L’illustrazione sopra è molto simile alle prime due illustrazioni. La differenza principale qui è che invece di avere una linea di tendenza e una linea orizzontale, abbiamo due linee di tendenza. Una linea di tendenza funge da supporto mentre l’altra agisce da resistenza. Questo forma ciò che è noto come un “cuneo”.

Il breakout a questo modello si verifica quando il mercato alla fine si rompe da una parte o dall’altra. Mentre un cuneo è in genere un modello di continuazione, tendo a scambiarlo in base al modo in cui il mercato si rompe. In altre parole, lascio che il mercato mostri la sua mano prima di fare qualsiasi considerazione sul futuro movimento dei prezzi.

Ora applichiamo questo stesso modello a un grafico USDJPY a 4 ore.

Si noti come nel grafico sopra, il mercato si era fatto strada in un modello a cuneo. Quando il mercato ha iniziato a consolidarsi più stretto, alla fine ha rotto il supporto del cuneo e successivamente ha ritestato questo livello di supporto come nuova resistenza.

Questo nuovo test ha offerto ai trader un’opportunità perfetta per entrare short.

Esecuzione della strategia di breakout Forex

Per avere una buona idea del setup in azione, diamo un’occhiata ad ogni passaggio, inclusa la strategia di ingresso e dove posizionare il tuo stop loss.

Entrata

La maggior parte delle volte il tuo ingresso arriverà su un nuovo test di supporto o resistenza precedenti. Tuttavia, è importante notare che a seconda di quanto sia forte o debole il mercato, potresti non ottenere un nuovo test. Ne parleremo più dettagliatamente più avanti nella lezione. Per ora sappi solo che è meglio entrare in un nuovo test di supporto o resistenza precedenti, a seconda del modo in cui il mercato si rompe.

Stop Loss

Il tuo stop loss dovrebbe essere posizionato sopra o sotto la candela breakout, come minimo. Nel caso del modello di breakout USDJPY di seguito, il tuo stop loss dovrebbe essere posizionato sopra la candela che ha rotto il supporto.

Nel grafico sopra, il mercato ha rotto il supporto del cuneo sulla candela di breakout e successivamente ha ritestato il supporto precedente come nuova resistenza. Questo nuovo test ha presentato l’opportunità di diventare corto con uno stop loss sopra la candela di breakout.

Impostazione di un obiettivo

Ora che sappiamo dove entrare e dove posizionare il nostro stop loss, discutiamo di come impostare un obiettivo. Come forse saprai, sono un grande fan dell’utilizzo di semplici livelli di azione dei prezzi. Quindi probabilmente puoi indovinare come faremo a impostare un obiettivo di profitto.

Ecco uno sguardo molto più ampio al grafico USDJPY. Questa volta, stiamo esaminando l’intervallo di tempo giornaliero per vedere se siamo in grado di identificare un obiettivo logico per il nostro commercio di breakout.

La prima cosa che noterai è la forte area di supporto che è stata in atto per diversi mesi. Questo rende un’area ideale da indirizzare per la nostra configurazione commerciale.

Quindi, che tipo di rapporto rischio/rendimento abbiamo ottenuto da questa configurazione commerciale? Diamo un’occhiata.

Nel grafico USDJPY a 4 ore sopra, possiamo vedere che lo stop loss era di 13 pip dalla voce mentre il take profit era di 50 pip dalla voce. Questo ci dà un 3.8R (50 / 13). In altre parole, se avessi rischiato solo il 2% su questo trade, avresti guadagnato il 7,6% (3,8 x 2%).

Mentre questo è un guadagno impressionante da solo, ciò che è ancora più impressionante è il fatto che avresti fatto il 7,6% in sole 32 ore.

Ulteriori analisi

Rivolgiamo la nostra attenzione a un altro esempio della strategia di breakout Forex. Questo modello a cuneo si è verificato sul grafico GBPNZD a 4 ore. Una delle principali differenze qui è che non c’è stato alcun nuovo test del supporto precedente una volta che il mercato si è rotto al ribasso.

Si noti nel grafico GBPNZD sopra, il mercato non è riuscito a ritestare il supporto precedente prima di perdere 430 pip. Ma solo perché il mercato non ritesta il supporto precedente non significa che dobbiamo perdere il commercio.

Il nuovo test che cerchiamo come parte di questa strategia di breakout Forex arriva in genere entro le prossime candele. Quindi, se il mercato inizia a muoversi lateralmente per più di tre o quattro periodi, ci sono buone probabilità che il mercato non dia un nuovo test completo.

Diamo un’occhiata più da vicino alla configurazione commerciale GBPNZD.

Nel grafico GBPNZD a 4 ore sopra, nota come il mercato inizia a muoversi lateralmente per diversi periodi. Questa è una buona indicazione che il mercato non ha la forza di ritestare l’ex supporto del cuneo. Quando vedi che questo accade, è generalmente un buon momento per utilizzare un ordine di mercato per unirsi alla tendenza imminente.

Ecco il commercio di breakout GBPNZD dall’inizio alla fine.

Per questa configurazione, il nostro stop loss era di 45 pip dalla voce. Ricorda che vuoi il tuo stop loss sopra o sotto la candela di breakout. Poiché si tratta di una configurazione breve, il nostro stop loss è stato posizionato sopra la candela di breakout.

Il nostro take profit, d’altra parte, era di 175 pip dall’ingresso. L’obiettivo è stato identificato dal recente minimo che è stato fatto diverse settimane prima. Si noti che il mercato è sceso la settimana successiva e ha corso per altri 150 pip prima di invertire.

Anche se questo sembra grande col senno di poi, l’obiettivo logico all’epoca era a 175 pip di distanza, che produceva ancora un commercio 3.9R molto sano. Quindi, se avessi rischiato il 2% su questo trade, ti sarebbe rimasto un profitto del 7,8%. Questa particolare configurazione ha richiesto solo 36 ore dall’inizio alla fine – non male per essere in grado di realizzare un profitto del 7,8% in 36 ore rischiando solo il 2%.

Strategia di breakout Forex: il vero potenziale

Mentre concludo questa lezione, voglio lasciarvi con un’ultima configurazione. Questo particolare breakout si è verificato sul grafico giornaliero USDJPY e rappresenta ciò che è possibile con la strategia di breakout Forex che hai imparato oggi.

La prima cosa che noterai è il periodo di tempo in cui il mercato si è consolidato all’interno di questo modello di cuneo prima di rompere al rialzo. La configurazione di cui sopra si è formata sul grafico giornaliero, quindi dall’inizio alla fine questo periodo di consolidamento è durato 180 giorni.

Questo mi porta a un’osservazione importante sulla strategia di breakout Forex: più a lungo il mercato si consolida, più volatile sarà il breakout. Non è sempre così, ma 9 volte su 10 il mercato rispetta questa idea di abbinare la durata del consolidamento al livello di volatilità.

Per coloro che sono stati in grado di entrare in questo commercio al punto di breakout e cavalcare il commercio fino al periodo di consolidamento (livello di take profit) c’era un enorme guadagno da avere. Uno stop loss al di sotto della candela breakout significava uno stop di 50 pip con un guadagno potenziale di 600 pip. Questo funziona per un commercio 12R molto sano. A solo il 2% di rischio avresti realizzato uno sbalorditivo profitto del 24%.

Sebbene rari, queste negoziazioni 10R + si verificano di volta in volta. E con le conoscenze che hai acquisito in questa lezione, sarai in grado di identificare e trarre profitto da questi modelli con facilità.

Sommario

Spero che questa lezione ti abbia aperto gli occhi su ciò che è possibile con una semplice strategia di breakout Forex. Ricorda solo che come qualsiasi altra strategia di trading, questa strategia di breakout non è priva di difetti. Pertanto, assicurati sempre di mantenere un adeguato rapporto rischio/rendimento e di utilizzare una strategia di stop loss favorevole su ogni operazione.

Abbiamo trattato molti contenuti in questa lezione. Ecco alcuni dei punti salienti da tenere a mente quando inizi a implementare questa strategia di trading nel tuo piano di gioco.

Un breakout è qualsiasi movimento di prezzo al di fuori di un’area di supporto o resistenza definita

La strategia di breakout Forex ha 4 parti: supporto, resistenza, breakout e retest

Il nuovo test del precedente supporto o resistenza offre a un trader l’opportunità di entrare nel mercato

Se un mercato inizia a muoversi lateralmente per più di tre o quattro periodi dopo un breakout, ci sono buone probabilità che il mercato non produca un nuovo test di supporto o resistenza precedenti.

Il tuo stop loss dovrebbe sempre essere posizionato sopra o sotto la candela breakout (come minimo), a seconda del modo in cui il mercato si rompe

È consigliabile utilizzare i livelli di azione dei prezzi per identificare potenziali obiettivi per questa strategia di breakout: un buon punto di partenza è il recente swing high o low

Come regola generale, più a lungo un mercato si consolida, più volatile sarà il breakout risultante.

Domande frequenti

Qual è la migliore strategia di breakout?

Qualcosa di semplice come un cuneo o una pausa del canale è il mio metodo preferito per il trading di breakout. Tieni presente che non ci sono due trader uguali, il che significa che la strategia “migliore” è quella che funziona meglio per te.

Le strategie di breakout sono affidabili?

Assolutamente! Finché ti prendi il tempo per sviluppare un vantaggio di trading e rimanere paziente, le strategie di breakout come quella insegnata qui possono essere affidabili e incredibilmente redditizie.

Qual è il miglior lasso di tempo per scambiare breakout?

È soggettivo, ma ho trovato che le 4 ore e gli intervalli di tempo giornalieri si comportano al meglio quando si negoziano breakout.

Hai bisogno di indicatori per scambiare breakout?

L’azione dei prezzi è tutto ciò di cui hai bisogno. Alcuni lo sosterranno, e va bene. Ma nella mia esperienza, niente batte l’azione dei prezzi grezzi per le pause di trading.